أميركا

مسؤولان في فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا يخضعان للحجر الصحي 

أسوشيتد برس
10 مايو 2020
يعد قلق المسؤولين تذكيرا صارخا بالخطر الذي يشكله الفيروس على الجميع
يعد قلق المسؤولين تذكيرا صارخا بالخطر الذي يشكله الفيروس على الجميع

خضع مسؤولان من الفريق المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد والتابع للإدارة الأميركية للحجر الصحي الذاتي، وذلك بعد تواصلهما مع مصاب بمرض كوفيد-19 بين العاملين في البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس، مساء السبت. 

ويعد قلق المسؤولين تذكيرا صارخا بأن أكثر مبنى خاضع للحماية في العالم لا يمكنه أن يكون منيعا من الفيروس. 

وقال مسؤولون إن الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"،

سيعمل على "أداء مهامه عن بعد" وذلك عقب "تعرض منخفض الخطورة" لأحد العاملين في البيت الأبيض. 
كما ذكرت وكالة الغذاء والدواء الأميركية أن مديرها سيفن هان تعامل أيضا مع مصاب بالفيروس، وأنه سيخضع لحجر صحي على مدى أسبوعين. 

وقد أكد البيت الأبيض إصابة شخصين خلال الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، أحدهما كان مساعدا للرئيس الأميركي أما الأخرى كانت واحدة من الموظفين التابعين لمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. 

وقد خضع الرئيس ونائبه لفحوص وتأكد خلوهما من العدوى، في حين أكد بنس أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا على صعيد يومي. 

أسوشيتد برس

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فرانس برس
10 مايو 2020
إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد بلغ 78 ألفاً و746
إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد بلغ 78 ألفاً و746

سجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأميركية مقرّاً، توجد 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

فرانس برس