مسؤولان في فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا يخضعان للحجر الصحي 

خضع مسؤولان من الفريق المكلف بمتابعة أزمة فيروس كورونا المستجد والتابع للإدارة الأميركية للحجر الصحي الذاتي، وذلك بعد تواصلهما مع مصاب بمرض كوفيد-19 بين العاملين في البيت الأبيض، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس، مساء السبت.

ويعد قلق المسؤولين تذكيرا صارخا بأن أكثر مبنى خاضع للحماية في العالم لا يمكنه أن يكون منيعا من الفيروس.

وقال مسؤولون إن الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"،

سيعمل على "أداء مهامه عن بعد" وذلك عقب "تعرض منخفض الخطورة" لأحد العاملين في البيت الأبيض.

كما ذكرت وكالة الغذاء والدواء الأميركية أن مديرها سيفن هان تعامل أيضا مع مصاب بالفيروس، وأنه سيخضع لحجر صحي على مدى أسبوعين.

وقد أكد البيت الأبيض إصابة شخصين خلال الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، أحدهما كان مساعدا للرئيس الأميركي أما الأخرى كانت واحدة من الموظفين التابعين لمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

وقد خضع الرئيس ونائبه لفحوص وتأكد خلوهما من العدوى، في حين أكد بنس أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا على صعيد يومي.