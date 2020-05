الركاب "مصدومون".. طبيب ينشر صورة من داخل رحلة مكتظة ليونايتد

قال طبيب قلب من مدينة سان فرانسيسكو إن قدميه لن تطآ طائرة لفترة طويلة جدا، بعدما كانت جميع مقاعد رحلة تابعة لشركة يونايتد، سافر على متنها السبت الماضي، ممتلئة، رغم أن الشركة أكدت له في رسالة سابقة، كما يقول، أن المقاعد الوسطى ستبقى فارغة للسماح بمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

ونشر الطبيب إيثن وايس وهو أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، صورة من الطائرة التي كانت في طريقها من نيوجيرزي إلى سان فرانسيسكو، تظهر أنها مكتظة بالركاب جميعهم يضعون كامات.

وكتب الطبيب "أعتقد أن شركة يونايتد خففت سياستها المتعلقة بالتباعد الاجتماعي هذه الأيام؟ كل مقعد في هذه الطائرة 737، مشغول".

وكتب في تغريدة أخرى "هذه آخر مرة أستقل فيها طائرة لفترة طويلة"، وأتبعها بتغريدة ثالثة يتساءل فيها "الكثير تغير خلال الأيام الـ10 الماضية"، وأرفقها بصورة لرسالة إلكترونية توصل بها من شركة الطيران في 30 أبريل جاء فيها "منعنا حجز مقاعد الوسط تلقائيا لإعطائك مساحة كافية داخل الطائرة".

وفي تغريدة أخيرة حول تجربته، قال "نحن على وشك الهبوط وأردت فقط أن أقول بعض الأشياء. 1) الناس على متن هذه الطائرة مصدومون. 2) ليس لدي أي فكرة عن سبب سفر معظمهم. 3) أنا مع مجموعة من 25 ممرضا وطبيبا عملوا في مستشفيات مدينة نيويورك خلال الأسبوعين، الأربعة أسابيع الماضية. نحن عائدون إلى منازلنا".

