مكتب نائب الرئيس الأميركي ينفي خضوع بنس لحجر صحي

نفى مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي للحرة، مساء الأحد، أن يكون مايك بنس في حجر صحي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.



وأكد المسؤول أن بنس يجري اختبارات لفيروس كورونا يوميا ونتائجه سلبية.

وأضاف المسؤول للحرة أن بنس سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين كالمعتاد.

وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع بلومبيرغ عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تأكيد إصابة سكرتيرته الصحفية بوباء كورونا الفيروسي.

ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة إصابات لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

ولم يحضر نائب الرئيس اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين.

وقال الأشخاص الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن اختبار بنس الذي أجري يوم الأحد كان سلبيا لكنه سيبقى في المنزل، تحوطا لمزيد من الحذر.

وكانت الفحوص قد أكدت يوم الجمعة، إصابة السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، بالفيروس. و ميللر هي المتحدثة الرئيسية باسم فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض ويقودها بنس. وكانت اللجنة قد اجتمعت آخر مرة يوم الخميس.

وقد جاء تشخيص ميللر إيجابيا بعد مخالطتها لعامل عسكري مقرب من ترامب، وإثر الكشف عن إصابات أخرى لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين من أعضاء فرقة العمل الخاصة بالفيروس التاجي، أنهم سوف يقومون بعزل أنفسهم.

وكان مصدر قد كشف لشبكة "سي إن إن" أن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان بنس قد أكد أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا بشكل يومي.