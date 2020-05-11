مكتب نائب الرئيس الأميركي ينفي خضوع بنس لحجر صحي

نفى مسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي للحرة، مساء الأحد، أن يكون مايك بنس في حجر صحي كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وأكد المسؤول أن بنس يجري اختبارات لفيروس كورونا يوميا ونتائجه سلبية.
وأضاف المسؤول للحرة أن بنس سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض يوم الاثنين كالمعتاد.
وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع بلومبيرغ عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تأكيد إصابة سكرتيرته الصحفية بوباء كورونا الفيروسي.
ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة إصابات لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.
ولم يحضر نائب الرئيس اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين.
وقال الأشخاص الثلاثة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن اختبار بنس الذي أجري يوم الأحد كان سلبيا لكنه سيبقى في المنزل، تحوطا لمزيد من الحذر.
وكانت الفحوص قد أكدت يوم الجمعة، إصابة السكرتيرة الصحفية لبنس، كاتي ميللر، بالفيروس. و ميللر هي المتحدثة الرئيسية باسم فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي في البيت الأبيض ويقودها بنس. وكانت اللجنة قد اجتمعت آخر مرة يوم الخميس.
وقد جاء تشخيص ميللر إيجابيا بعد مخالطتها لعامل عسكري مقرب من ترامب، وإثر الكشف عن إصابات أخرى لأشخاص مقربين من البيت الأبيض.
وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين من أعضاء فرقة العمل الخاصة بالفيروس التاجي، أنهم سوف يقومون بعزل أنفسهم.
وكان مصدر قد كشف لشبكة "سي إن إن" أن المساعد الشخصي لكبيرة مستشاري البيت الأبيض إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان بنس قد أكد أنه وترامب سوف يخضعان لفحص كورونا بشكل يومي.
بالصور.. كمامات واقية تحمل رسائل سياسية لزعماء ومعارضين
فرانس برس
10 مايو 2020
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التعليقات
يرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع كمامة لدرء عدوى وباء كوفيد-19، بينما زيّن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كمامته بشريط يحمل ألوان علم بلاده، ليكونا بين قادة دول العالم، الذين لم يلتزم جميعهم بارتداء الكمامات الواقية، جراء مواقف مليئة بالمعاني السياسية.
ودعا العديد من المسؤولين إلى استخدام الكمامات لدى بدء تفشي الوباء، خصوصا في الغرب، لكن منذ ذلك الحين أصدر علماء الأوبئة حكمهم بشأن الأمر.
وبشأن ضرورة ارتداء القناع الواقي من عدمها، ترى جاكلين غولان عالمة السلوك في جامعة نورثويسترن يونيفرنسيتي في إلينوي بالولايات المتحدة، أن "القرار مرتبط بما يريد المسؤول تمريره".
وأضافت أنه "يمكن أن يرتديه إذا أراد التركيز على الصحة العامة، ويتخلى عن ذلك إذا كان يريد أن يقول إن خطر العدوى ضئيل أو إن الأمور تعود إلى طبيعتها".
وتؤكد كلاوديا بالياري الباحثة في جامعة أدنبره أنه أيا كانت دوافعه "يشكل نموذجا سيتبعه كثيرون".
ويقدر عدد الدول التي ترى في ارتداء الكمامات ضرورة أساسية في مواجهة الوباء بنحو خمسين. لكن المخزونات ليست كافية، حيث يتم تخصيصها كأولوية للعاملين في القطاع الصحي وأصحاب المهن التي يتعرض العاملون بها إلى مخاطر عالية للإصابة بالفيروس.
"قناة تلفزيونية"
أكثر من ثلاثة أرباع الفرنسيين يشكون، بحسب استطلاع للرأي، بأن حكومتهم كذبت بشأن فاعلية الكمامات بهدف إخفاء النقص في مخزونها.
وعبر ماتيو ليش الخبير في السياسة العامة في معهد آدم سميث في لندن عن أسفه، قائلا إن "المسؤولين مخطئون في الاعتقاد أن الجمهور غبي وعاجز عن فهم رسالة معقدة". وأضاف "لذلك يقومون بتبسيط الرسالة، وبدلا من تأكيد ضرورة ارتداء الكمامات للأشخاص الأكثر عرضة للمرض (...) يفضلون رسالة بسيطة تفيد بأنه لا يجدي".
وفي واقع الحال، تنظر ثقافات العالم بتفاوت كبير إلى فكرة ارتداء الكمامات. فالآسيويون معتادون على وضع الكمامات بكثافة، أولا بسبب التلوث، وثانيا بعدما واجهوا أوبئة عديدة منذ سارس في 2003.
ويؤكد كي كي تشينغ مدير معهد الأبحاث التطبيقية في جامعة برمنغهام أنه لا يفهم تحفظ القادة الغربيين. ويقول "إذا كان ذلك لا يجدي فلماذا نطلب من الناس تغطية الفم عندما يسعلون؟". وأضاف "ليست هناك اختبارات سريرية في هذا الشأن لكننا لا نشكك فيه".
لكن يبدو أن الأقنعة الواقية باتت موقع إجماع سواء كانت من الورق أو القماش، بيضاء أو ملونة، قابلة للاستعمال أكثر من مرة والغسل أو غير ذلك.
وقد وضع ماكرون كمامة عندما زار مدرسة، الثلاثاء الماضي، واعترف في الوقت نفسه أنه ليس معتادا عليها. وقال لطفل وهو يحمل قارورة تحوي سائلا للتعقيم "سأغسل يدي لأنني كما ترى ألمس كمامتي دائما".
والشهر الماضي، أراد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن يكون قدوة ووضع قناعا خلال مؤتمر صحفي. وقد أثار موجة سخرية عندما ظهر بالقناع الملون الذي يشبه الأقمشة الإفريقية تحت عينيه قبل أن يصحح مكانه ليصبح فوق الفم والأنف.
وغداة موجة السخرية هذه، قال ضاحكا "سأفتح قناة تلفزيونية لأعلم من خلالها طريقة وضع قناع".
أما رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوا فقد برهنت على اهتمامها بالتفاصيل عندما ظهرت في صورة رسمية لحكومتها الجديدة في مارس بقناع وردي مثل لون ثوبها.
لكن آخرين مصرون على مواقفهم، مثل الرئيس ترامب الذي قال في أبريل "لا أدري.. لا أشعر أنه ملائم لي" من دون أن يضيف أي تفاصيل. وزار الثلاثاء الماضي مصنعا للأقنعة من دون أن يرتدي واحدا، على الرغم من وجود لوحة توصي بوضع كمامة في كل الظروف.
وقالت كلاويدا بالياري إن "الوباء يظهر بالتزامن مع حركة شعبوية في العالم". وأضافت "للأسف تحولت الأقنعة الواقية إلى أحدث شعار لهذه الحركة كما حدث عند انتشار الإنفلونزا الاسبانية في 1919 و1920 عندما رأى متظاهرون أن الكمامات رمز لمراقبة صارمة من الدولة".