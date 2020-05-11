أميركا

نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا
المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا

بعد أكثر من شهرين من العلاج من وباء كورونا الفيروسي،  خرج لورنس غاربوز ، "المريض صفر "، بمنطقة نيويورك عن صمته، وبدأ يكشف عن دهاليز رحلته مع المرض القاتل.

غاربوز  المتحدر من منطقة روتشيل قال لشبكة "ان بي سي" إنه شعر بسعال وحمى خفيفين في فبراير الماضي،  ورغم تطور الإمر إلى التهاب رئوي، لم يخطر ببال الرجل الخمسيني أنه مصاب بكورونا، خاصة أنه لم يعان من حالات مرضية أخرى.

فكل الجهود الأميركية آنذاك كانت مركزة على الناس الذين سافروا إلى دول موبوءة  بفيروس كورونا، كالصين التي ظهر فيها المرض في نهاية ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في العالم لاحقا.

ظن غاربوز أن ما  أصابته علة خفيفة يكفيها أخذ دواء عادي، لكن تدهور صحته أرغمه على التوجه إلى قسم الطوارئ فورا.

"بعد دخول الطوارئ، لم أتذكر شئيا أبدا حتى أفقت من غيبوبتي بعد ثلاثة أسابيع.. أشعر أن هذه الفترة اختفت من حياتي تماما، وأني كنت نائما خلالها".

دخل لورنس غاربوز إلى المستشفى في 27 فبراير وتم تشخيص إصابته بالفيروس في 2 مارس.

وقد اتضح لاحقا، بعد تعقب وتتبع، أن الانتشار الوبائي بالمنطقة كان سببه غاربوز.

خلال غيبوته، قررت أدينا غاربوز  نقل زوجها إلى مستشفى أكبر وإخضاعه لعملية تنبيب (تنفس صناعي).

وقالت "لقد كان يعاني". بينما قال زوجها غاربوز  إن قرارها أنقذ حياته.

لورانس غاربوز الذي يعمل محاميا، كان وحيدا في غرفة المستشفى بسبب قيود الزيارة.

وعندما خرج من غيبوبته، دفعته صورة أطفاله الأربعة إلى التحسن والعودة إلى المنزل في نهاية مارس، بحسب زوجته أدينا، التي قالت والغصة تملأ حلقها إن أول كلمة قالها لها بعد استفاقته هي "أحبك".

بعد خروجه من الغيبوبة، أدرك غاربوز أن الوضع تغير كثيرا في نيويورك، التي أصبحت لاحقا بورة للوباء في أميركا.

لم يكن وصفه بـ"المريض صفر" من قبل حاكم نيويورك أندرو كومو، محط اهتمام غاربوز، وإنما تحسن صحته.

وقال لمحطة إن بي سي، بعد أكثر من شهرين من دخوله المستشفى، "أنا ممتن لأنني على قيد الحياة، لأكن صريحا، لقد كانت رحلة طويلة".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الركاب "مصدومون".. طبيب ينشر صورة من داخل رحلة مكتظة ليونايتد

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
الصورة التي نشرها الطبيب إيثن وايs لطائرة يونايتد المكتظة ثم انتشرت في وسائل الإعلام الأميركية
الصورة التي نشرها الطبيب إيثن وايs لطائرة يونايتد المكتظة ثم انتشرت في وسائل الإعلام الأميركية

قال طبيب قلب من مدينة سان فرانسيسكو إن قدميه لن تطآ طائرة لفترة طويلة جدا، بعدما كانت جميع مقاعد رحلة تابعة لشركة يونايتد، سافر على متنها السبت الماضي، ممتلئة، رغم أن الشركة أكدت له في رسالة سابقة، كما يقول، أن المقاعد الوسطى ستبقى فارغة للسماح بمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

ونشر الطبيب إيثن وايس وهو أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، صورة من الطائرة التي كانت في طريقها من نيوجيرزي إلى سان فرانسيسكو، تظهر أنها مكتظة بالركاب جميعهم يضعون كامات.

وكتب الطبيب "أعتقد أن شركة يونايتد خففت سياستها المتعلقة بالتباعد الاجتماعي هذه الأيام؟ كل مقعد في هذه الطائرة 737، مشغول".

وكتب في تغريدة أخرى "هذه آخر مرة أستقل فيها طائرة لفترة طويلة"، وأتبعها بتغريدة ثالثة يتساءل فيها "الكثير تغير خلال الأيام الـ10 الماضية"، وأرفقها بصورة لرسالة إلكترونية توصل بها من شركة الطيران في 30 أبريل جاء فيها "منعنا حجز مقاعد الوسط تلقائيا لإعطائك مساحة كافية داخل الطائرة".

وفي تغريدة أخيرة حول تجربته، قال "نحن على وشك الهبوط وأردت فقط أن أقول بعض الأشياء. 1) الناس على متن هذه الطائرة مصدومون. 2) ليس لدي أي فكرة عن سبب سفر معظمهم. 3) أنا مع مجموعة من 25 ممرضا وطبيبا عملوا في مستشفيات مدينة نيويورك خلال الأسبوعين، الأربعة أسابيع الماضية. نحن عائدون إلى منازلنا".

وأكد كل من الطبيب على تويتر وشركة الطيران، وفق ما أفادت به شبكة فوكس نيوز، أن وايس كان جزءا من مجموعة تضم 25 طبيبا وممرضا توجهوا في البداية إلى منطقة نيويورك في الأسابيع القليلة الماضية للتطوع هناك.

وقررت يونايتد نقل المتطوعين مجانا من وإلى نيويورك مجانا. حتى أن وايس قال إن الخطوط الجوية حصلت على "حملة علاقات عامة رائعة" بعد الرحلة الأولى في أبريل، "بما في ذلك مني".

لكن بالنسبة لرحلة العودة، قال الطبيب إنه في حيرة من سبب إرسال يونايتد الرسالة الإلكترونية التي تشرح سياسة المقاعد الوسطى، ثم عدم التزامها بها.

وأكدت الشركة في بيان تلقته فوكس نيوز، الاثنين، على بروتوكول التنظيف والسلامة الخاص بها، من دون التعليق على سياسة المقاعد الوسطى الحالية.

لكن إرشادات يونايتد على موقعها الإلكتروني تشير إلى أن "العملاء لن يكونوا قادرين على اختيار المقاعد بجانب بعضها البعض أو المقاعد الوسطى حيثما كانت متاحة"، ولكن هذه الممارسة ليست مضمونة لأن هذه السياسة "محتملة" فقط وبناء على "طلب سفر منخفض تاريخيا".

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة حاليا "نتوقع إبقاء هذه الإجراءات سارية حتى 31 مايو، وسنواصل تقييم أفضل السبل للمضي قدما في ضوء تغيرات الوضع الحالي".

الحرة / ترجمات - واشنطن