أكثر من 80 ألف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين جميع العاملين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض، بارتداء أقنعة الوجه، بعد كشف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في البيت الأبيض، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وكتب مكتب إدارة البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العاملين حصلت عليها شبكة ABC News "نطلب من كل شخص يدخل الجناح الغربي ارتداء كمامة أو غطاء للوجه".

NEW: Here is the directive that went out to staff about the new mask policy in the West Wing this afternoon --> Reporting w/ @Santucci pic.twitter.com/FIaCptdwgh