أميركا

أوامر من ترامب بارتداء الكمامة في البيت الأبيض

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات
أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين جميع العاملين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض، بارتداء أقنعة الوجه، بعد كشف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في البيت الأبيض، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وكتب مكتب إدارة البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العاملين حصلت عليها شبكة ABC News "نطلب من كل شخص يدخل الجناح الغربي ارتداء كمامة أو غطاء للوجه".

لكن سيُسمح للمساعدين بإزالة أقنعتهم أثناء جلوسهم في مكاتبهم في البيت الأبيض وحفاظهم على مسافة ستة أقدام على الأقل عن الآخرين، حسب المصدر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من بدء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مطالبة جميع الأميركيين بارتداء أغطية الوجه عندما لا يستطيعون اتخاذ المسافة الاجتماعية.

وقال مساعدون لصحيفة واشنطن بوست إن" الرئيس لن يتبع هذه القاعدة الجديدة"، حسب التقرير. 

ولم يرتد نائب الرئيس مايك بنس قناعا سوى مرة واحدة في الأماكن العامة، وواجه انتقادات مؤخرًا بسبب قيامه بجولة في مستشفى في مينيسوتا من دون ارتداء كمامة.

وتأتي هذه التطورات بعدما ثبت مؤخرا إصابة عدة موظفين بالبيت الأبيض بالفيروس التاجي بينهم مقربون من الرئيس ترامب ونائبه. ويخضع الرجلان لفحص يومي للتأكد من عدم إصابتهما بالفيروس. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفا
أميركا

أكثر من 80 ألف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات
أميركا

أوامر من ترامب بارتداء الكمامة في البيت الأبيض

(FILES) This file photo taken on May 14, 2019 shows the US (L) and Chinese flags displayed outside a hotel in Beijing. -…
آخر الأخبار

صحيفة صينية: دعوات في بكين لـ"استبدال" الاتفاق التجاري مع واشنطن

زوجان في السويد يفتتحان مطعما يسع لزبون واحد للحد من انتشار كورونا
منوعات

في زمن كورونا.. مطعم لزبون واحد وتوصيل الطعام عبر بكرة دوارة 

المريض صفر في نيويورك يكشف عن رحلته مع كورونا
أميركا

نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته

أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أزمة كورونا

بماذا تختلف جائحة كورونا عن إنفلونزا عام 1918؟

الرجال الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر أكثر عرضة للوفاة بكورونا في بريطانيا
أزمة كورونا

العاملون بوظائف منخفضة الدخل معرضون أكثر للوفاة بكورونا

أميركا

أكثر من 80 ألف وفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفا
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 80 ألفا

 تجاوز عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الاثنين، عتبة 80 ألفا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

والولايات المتحدة هي أكثر بلد متضرر من ناحية عدد الإصابات أيضا (مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان البلد). وسجلت مدينة نيويورك وحدها ربع الوفيات في البلاد (نحو 20 ألفا).

ويمكن أن تكون الحصيلة في نيويورك أقلّ من الواقع بعدة آلاف، وفق ما قالت الاثنين المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 103 آلاف وفاة بحلول 30 مايو، وفق 20 نموذج إحصاء وبائي وضعها باحثون في جامعة ماساتشوستس.

ولأول مرة منذ مطلع إبريل، جاءت حصيلة الوباء، الأحد، تحت عتبة ألف وفاة، بتسجيل 776 وفاة خلال 24 ساعة، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. لكن لا يزال من المبكر الحسم إن كان  هذا الانخفاض سيتواصل.

وتراجع الوباء في نيويورك، لكن ظهرت بؤر جديدة على غرار منطقة العاصمة واشنطن.

وأفادت جونز هوبكنز بأن عدد الإصابات في البلاد بلغ نحو مليون و340 ألفا، تعافى منهم نحو 216 ألفا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين من البيت الأبيض "طورنا قدرة فحص لا مثيل لها في العالم"، مشيرا إلى إنجاز "9 ملايين" اختبار في البلاد.
 

الحرة / وكالات - واشنطن