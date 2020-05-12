أوامر من ترامب بارتداء الكمامة في البيت الأبيض

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين جميع العاملين في الجناح الغربي بالبيت الأبيض، بارتداء أقنعة الوجه، بعد كشف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في البيت الأبيض، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وكتب مكتب إدارة البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العاملين حصلت عليها شبكة ABC News "نطلب من كل شخص يدخل الجناح الغربي ارتداء كمامة أو غطاء للوجه".

NEW: Here is the directive that went out to staff about the new mask policy in the West Wing this afternoon --> Reporting w/ @Santucci pic.twitter.com/FIaCptdwgh — Katherine Faulders (@KFaulders) May 11, 2020

لكن سيُسمح للمساعدين بإزالة أقنعتهم أثناء جلوسهم في مكاتبهم في البيت الأبيض وحفاظهم على مسافة ستة أقدام على الأقل عن الآخرين، حسب المصدر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من بدء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مطالبة جميع الأميركيين بارتداء أغطية الوجه عندما لا يستطيعون اتخاذ المسافة الاجتماعية.

وقال مساعدون لصحيفة واشنطن بوست إن" الرئيس لن يتبع هذه القاعدة الجديدة"، حسب التقرير.

ولم يرتد نائب الرئيس مايك بنس قناعا سوى مرة واحدة في الأماكن العامة، وواجه انتقادات مؤخرًا بسبب قيامه بجولة في مستشفى في مينيسوتا من دون ارتداء كمامة.

وتأتي هذه التطورات بعدما ثبت مؤخرا إصابة عدة موظفين بالبيت الأبيض بالفيروس التاجي بينهم مقربون من الرئيس ترامب ونائبه. ويخضع الرجلان لفحص يومي للتأكد من عدم إصابتهما بالفيروس.