أميركا

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية بيانات ترامب الضريبية

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة تطورات أزمة كورونا
ترامب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة تطورات أزمة كورونا

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجّلاته المالية للكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، في قضية مشحونة سياسيا بإمكانها أن توضّح حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.

ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 أسئلتهم على محاميي الطرفين عبر الهاتف في جلسة منتظرة سيتم بثّ وقائعها مباشرة. 

ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.

وكان ترامب، قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية في 2016، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يتجاوز قضية ترامب إذ سيحمل تداعيات بعيدة الأمد على ميزان القوى في الولايات المتحدة.

ويؤكد محامو الرئيس أنه يتمتع بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في السلطة، وهو أمر ضروري للسماح له بالتركيز على عمله دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.

وأرسلت عدة لجان في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى "مازارز"، الشركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترامب، ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" طلبت فيها الحصول على سجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018. 

ورفع ترامب دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.

ومنذ خسر القضية أمام المحاكم الأدنى درجة، انتقل ترامب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي يشمل أعضاؤها التسعة محافظين عينهما ترامب.

وبموافقتها على النظر في القضية، تبدو المحكمة العليا مستعدة لتغيير الأحكام القضائية السابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات الرئيس.

وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى من مرافعات الثلاثاء الشفوية للمذكرات القضائية الصادرة عن ثلاث لجان برلمانية يترأسها الديموقراطيون. 

وفي خطوة مفاجئة في أبريل، طلب القضاة من الأطراف المعنية تقديم مذكرات تكميلية بشأن الطابع السياسي للقضية، وهو ما أشار إلى أنهم قد يرفضون النظر فيها.

وفي حال توصل القضاة إلى أن القضية ذات طابع سياسي لا قانوني، فقد يقررون بأن المحاكم الأدنى أخطأت في تدخلها بالملف. ومن شأن ذلك أن يبطل الأحكام السابقة دون صدور حكم لصالح ترامب. ونتيجة ذلك، سيعود الأمر في إرسال الوثائق إلى الكونغرس من عدمه إلى المؤسسات المالية الثلاث المعنية.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية بيانات ترامب الضريبية

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ترامب ينهي مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ بعد جدال مع مراسلة "من أصول آسيوية" (فيديو)

الحرة / وكالات - دبي
12 مايو 2020
أنهى مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ وغادره
أنهى مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ وغادره

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ الإثنين بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أميركية من أصول آسيوية.

وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس"

وتابعت سؤالها: "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أميركيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟"

وأجابها ترامب: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، ثم تابع: "ربما يجب ان توجهي هذا السؤال الى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة".

لكن وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر الى ترامب: "سيدي، لماذا توجّه الي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة الى كونها من أصول آسيوية.

فرد عليها ترامب: "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا".

ثم أعطى ترامب الاذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة على تساؤلها، قبل ان ينتقل الرئيس الى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها. 

وكان التضامن سريعا مع ويجيان على الانترنت حيث تصدّر الهاشتاغ الخاص بها "ادعموا ويجيان جيانغ" موقع تويتر. 

وغرّد الناشط والممثل الاميركي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلا: "أنا أقف الى جانب ويجيا جيانغ ضد نوبات غضب ترامب".

أما مراسلة "سي إن إن" آبريل ريان التي تعرضت سابقا لنوبات غضب ترامب فكتبت مخاطبة ويجيان "أهلا بك في النادي هذا مثير للغثيان، انها عاداته".

هذا وتجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.

 

 

 

الحرة / وكالات - دبي