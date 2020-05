المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية بيانات ترامب الضريبية

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمره الصحافي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ الإثنين بعد اندلاع جدل بينه وبين مراسلة أميركية من أصول آسيوية.

وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وتابعت سؤالها: "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة إليك منافسة عالمية في حين أن هناك أميركيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من الإصابات؟"

If you try to make the words “Ask China” all about you (after asking a question about the Chinese coronavirus nonetheless), then you have no business being in the White House press pool.



None of this about you, Weijia Jiang. So don’t flatter yourself. pic.twitter.com/MNyy6s6wgJ — Alana Mastrangelo (@ARmastrangelo) May 11, 2020

وأجابها ترامب: "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في العالم"، ثم تابع: "ربما يجب ان توجهي هذا السؤال الى الصين. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على إجابة".

لكن وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست فيرجينيا ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر الى ترامب: "سيدي، لماذا توجّه الي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة الى كونها من أصول آسيوية.

.@kaitlancollins allowed me to ask a follow up question after the President called on her, and then @Yamiche deferred to Kaitlin. I am fortunate to work alongside them. https://t.co/aG1F3xYIQO — Weijia Jiang (@weijia) May 12, 2020

فرد عليها ترامب: "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا".

ثم أعطى ترامب الاذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة على تساؤلها، قبل ان ينتقل الرئيس الى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها.

After getting into an argument with CBS' Weijia Jiang over what he called a "nasty question", Trump abruptly ends the press conference and refuses to answer a question from CNN's Kaitlan Collins (who he called on) pic.twitter.com/yAQdfMcirF — Lis Power (@LisPower1) May 11, 2020

وكان التضامن سريعا مع ويجيان على الانترنت حيث تصدّر الهاشتاغ الخاص بها "ادعموا ويجيان جيانغ" موقع تويتر.

وغرّد الناشط والممثل الاميركي من أصل آسيوي جورج تاكي قائلا: "أنا أقف الى جانب ويجيا جيانغ ضد نوبات غضب ترامب".

أما مراسلة "سي إن إن" آبريل ريان التي تعرضت سابقا لنوبات غضب ترامب فكتبت مخاطبة ويجيان "أهلا بك في النادي هذا مثير للغثيان، انها عاداته".

هذا وتجاوزت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع القادمة.