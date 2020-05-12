أميركا

ترامب: نجاح خفض أعداد الوفيات لم يكن يتحقق من دوني

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات
أوامر من الرئيس ترامب.. على موظفي البيت الأبيض وضع الكمامات

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجيهاته بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية في الولايات، وقال في تغريدات عبر تويتر إن الأرقام تنخفض في غالبية أجزاء البلاد، حيث تتنامى الرغبة بإعادة فتح الولايات مرة أخرى.

وأضاف "أن كل حاكم لديه موافقات مسبقة على التعامل مع أزمة كورنا، وأنا سعيد لهم جميعا، ولم يكن في جميع الأحوال الوصول لهذه الأرقام والنجاحات من دوني أو مساندة الحكومة الفيدرالية، سواء من خلال أجهزة التنفس أو أجهزة الفحص. استطعنا تحقيق ذلك".

وكانت قد بدأت العديد من الولايات الأميركية بتخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة النشاطات الاقتصادية إلى العمل ولكن وفق ضوابط صحية، وتخفيف التجمعات ما أمكن، وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا.

وتعد الولايات المتحدة التي أحصت أول وفاة مرتبطة بكورونا المستجد في مطلع فبراير هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع 80 الفا و684 وفاة من أصل 1.34 حالة. وتعافى ما لا يقل عن 232.7 ألف شخص.

وسجلت أميركا الاثنين تراجعا في أرقام الوفيات إلى 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة التي سبقتها.

الحرة - واشنطن

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أميركا

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية بيانات ترامب الضريبية

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
ترامب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة تطورات أزمة كورونا
ترامب خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة تطورات أزمة كورونا

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجّلاته المالية للكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، في قضية مشحونة سياسيا بإمكانها أن توضّح حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.

ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 أسئلتهم على محاميي الطرفين عبر الهاتف في جلسة منتظرة سيتم بثّ وقائعها مباشرة. 

ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.

وكان ترامب، قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية في 2016، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يتجاوز قضية ترامب إذ سيحمل تداعيات بعيدة الأمد على ميزان القوى في الولايات المتحدة.

ويؤكد محامو الرئيس أنه يتمتع بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في السلطة، وهو أمر ضروري للسماح له بالتركيز على عمله دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.

وأرسلت عدة لجان في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى "مازارز"، الشركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترامب، ومصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" طلبت فيها الحصول على سجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018. 

ورفع ترامب دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.

ومنذ خسر القضية أمام المحاكم الأدنى درجة، انتقل ترامب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي يشمل أعضاؤها التسعة محافظين عينهما ترامب.

وبموافقتها على النظر في القضية، تبدو المحكمة العليا مستعدة لتغيير الأحكام القضائية السابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات الرئيس.

وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى من مرافعات الثلاثاء الشفوية للمذكرات القضائية الصادرة عن ثلاث لجان برلمانية يترأسها الديموقراطيون. 

وفي خطوة مفاجئة في أبريل، طلب القضاة من الأطراف المعنية تقديم مذكرات تكميلية بشأن الطابع السياسي للقضية، وهو ما أشار إلى أنهم قد يرفضون النظر فيها.

وفي حال توصل القضاة إلى أن القضية ذات طابع سياسي لا قانوني، فقد يقررون بأن المحاكم الأدنى أخطأت في تدخلها بالملف. ومن شأن ذلك أن يبطل الأحكام السابقة دون صدور حكم لصالح ترامب. ونتيجة ذلك، سيعود الأمر في إرسال الوثائق إلى الكونغرس من عدمه إلى المؤسسات المالية الثلاث المعنية.
 

الحرة / وكالات - واشنطن