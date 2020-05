ترامب: نجاح خفض أعداد الوفيات لم يكن يتحقق من دوني

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجيهاته بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية في الولايات، وقال في تغريدات عبر تويتر إن الأرقام تنخفض في غالبية أجزاء البلاد، حيث تتنامى الرغبة بإعادة فتح الولايات مرة أخرى.

Our Testing is the BEST in the World, by FAR! Numbers are coming down in most parts of our Country, which wants to open and get going again. It is happening, safely!

وأضاف "أن كل حاكم لديه موافقات مسبقة على التعامل مع أزمة كورنا، وأنا سعيد لهم جميعا، ولم يكن في جميع الأحوال الوصول لهذه الأرقام والنجاحات من دوني أو مساندة الحكومة الفيدرالية، سواء من خلال أجهزة التنفس أو أجهزة الفحص. استطعنا تحقيق ذلك".

Remember this, every Governor who has sky high approval on their handling of the Coronavirus, and I am happy for them all, could in no way have gotten those numbers, or had that success, without me and the Federal Governments help. From Ventilators to Testing, we made it happen!