أميركا

ترامب يناصر مالك شركة تيسلا في صراعه ضد حكومة كاليفورنيا

فرانس برس
13 مايو 2020
Elon Musk, founder of SpaceX, listens to a question during the Satellite 2020 at the Washington Convention CenterMarch 9, 2020,…
رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك

اصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في صراعه ضد إجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا، ومحاولته إعادة افتتاح مصنع الشركة في الولاية على الرغم من ممانعة حكومتها.

وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لـتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

وجاءت تعليقات ترامب غداة إعلان ماسك أنه سيستأنف الإنتاج في مصنعه لتجميع السيارات في فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد إطلاقه سلسلة تعليقات غاضبة ضد سياسات الإغلاق التي تنتهجها الولاية لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وأعلن ماسك الإثنين أنّ الشركة ستستأنف الإنتاج، في تصعيد للخلاف بشأن تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الولاية، وقال ماسك على تويتر "سأكون على الهاتف مع الجميع"، وتابع "إذا تم القبض على أي شخص أطلب أن يكون أنا فقط".

وجاءت تصريحات ماسك وسط خلافات متزايدة حول وتيرة تخفيف عمليات الإغلاق التي تفرضها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا المميت.

والأحد، هدد ماسك بنقل مقر تيسلا ومصنعها خارج كاليفورنيا نتيجة للخلاف المحتدم مع سلطات الولاية.

وعقب بيان ماسك، قال مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة ألاميدا إنّ شركة تيسلا سيسمح لها فقط "بالحد الأدنى من العمليات الأساسية" حتى يوافق المسؤولون على خطة لاستئناف العمل.

وأكدت المقاطعة في بيان "نتعامل باستخدام نفس النهج المرحلي المستخدم في الشركات الأخرى التي انتهكت أمر (الإغلاق) في الماضي ونأمل أن تمتثل تيسلا بالمثل دون المزيد من إجراءات (قوات) الإنفاذ".

وتضغط الإدارة الأميركية من أجل إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم، بعدما أنهكته أسابيع من الإغلاق، رغم ارتفاع عدد الوفيات اليومية بشكل عام من 1000 إلى 2500 في الأسابيع الأخيرة.

ونهاية الشهر الفائت، اعتبر ماسك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف حول الوضع المالي للشركة، أن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس "فاشية".

وقال إن "تمديد العزل (...) يسجن الناس في منازلهم بشكل قسري وهذا مناف لحقوقهم الدستورية، هذا رأيي. إنه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة وغير عادلة".

وحققت تيسلا أرباحا متواضعة لكنها مفاجئة بلغت 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام. 

وسجلت الولايات المتحدة حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 1.3 مليون إصابة بالفيروس ونحو 81 ألف حالة وفاة.

فرانس برس

اقرأ أيضا

شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
أميركا

تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام
اقتصاد

الفدرالي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلّي بنسبة 6,5% هذا العام

A demonstrator wearing a protective mask attends a Black Lives Matter protest in the aftermath of protests against the death of…
من زاوية أخرى

بعد مقتل فلويد.. ماذا سيقول مانديلا لترامب؟

يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
أميركا

بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

طالما كانت الجامعة مقصدا لأبناء المجتمعات السوداء في المدينة.
أميركا

طفلة فلويد تحظى بمنحة للدراسة الجامعية

أكثر من مليوني إصابة في الولايات المتحدة ونحو 113 ألف وفاة
أميركا

مليونا إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

أميركا

تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

وافق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي-سانتيس، على دفع ستة ملايين دولار تعويضا لرجل أسود كان قد أصيب بالشلل جراء إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه، معتقدا أنه كان يحمل مسدسا في يده، بينما ما حمله الرجل آنذاك لم يكن سوى هاتفه المتنقل، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وسيترتب على مكتب مأمور شرطة مدينة بالم بيتش دفع المبلغ إلى دونتريل ستيفنز (27 عاما)، والذي أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده في إطلاق نار تعرض له عام 2014.

وتلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

ووافقت الهيئة التشريعية للولاية في مارس بالأغلبية على مشروع قانون بشأن الحد الذي يمكن مطالبة الحكومات المحلية بدفعه مقابل الأضرار في معظم الحالات، والذي كان حده 200 ألف دولار.

ومنحت هيئة محلفين مدنية فيدرالية ستيفنز مبلغ 22 مليون دولار في 2016، بعد رفعه دعوى قضائية بشأن إصابته، وهو المبلغ الذي رفض مأمور الشرطة في بالم بيتش، ريك برادشو، دفعه آنذاك.

وعقب سنوات من النقاش، عرض برادشو على ستيفنز مبلغ 4.5 مليون دولار، وأضافت الهيئة التشريعية مبلغ 1.5 مليون دولار إلى ما عرضه برادشو.

وسيتم استخدام مبلغ 3.4 ملايين دولار من التعويضات لضمان حصول ستيفنز على راتب سنوي يغطي تكاليف معيشته ورعايته.

وسيحصل محامو الرجل على مبلغ 1.1 مليون دولار، وسيتم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية فواتيره الطبية.

وكان وكيل الشرطة آدامز لين قد لاحق ستيفنز، الذي كان عمره 20 عاما آنذاك، بسيارة الشرطة عقب أن ركب ستيفنز دراجته عابرا بين السيارات في طريق مزدحم. وأظهر تسجيل فيديو أن ستيفنز أبطأ دراجته وقفز عنها عندما رأى لين خلفه خلال دخوله في موقف سيارات مزدوج.

وخلال الاستماع لشهادة لين في 2016، قال إنه اعتقد أن ستيفنز يحاول الهرب، فخرج من سيارته لقطع الطريق عليه.

ويظهر الفيديو أن ستيفنز كان قد مشى متجها نحو الشرطي بعدما قفز من دراجته.

واستند محامي ستيفنز إلى أن الشرطي لا بد وأن كان قد سحب مسدسه بشكل فوري على الأغلب عقب نزوله من سيارته، وإلا فأنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار عليه بتلك السرعة.

واستغرقت هيئة المحلفين نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تقرر الوقوف بصف ستيفنز، بحكمهم أن الشرطي كان قد انتهك الحقوق المدنية لستيفنز.

الحرة / ترجمات - واشنطن