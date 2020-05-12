ترامب يناصر مالك شركة تيسلا في صراعه ضد حكومة كاليفورنيا

اصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في صراعه ضد إجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا، ومحاولته إعادة افتتاح مصنع الشركة في الولاية على الرغم من ممانعة حكومتها.

وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لـتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

وجاءت تعليقات ترامب غداة إعلان ماسك أنه سيستأنف الإنتاج في مصنعه لتجميع السيارات في فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد إطلاقه سلسلة تعليقات غاضبة ضد سياسات الإغلاق التي تنتهجها الولاية لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وأعلن ماسك الإثنين أنّ الشركة ستستأنف الإنتاج، في تصعيد للخلاف بشأن تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الولاية، وقال ماسك على تويتر "سأكون على الهاتف مع الجميع"، وتابع "إذا تم القبض على أي شخص أطلب أن يكون أنا فقط".

وجاءت تصريحات ماسك وسط خلافات متزايدة حول وتيرة تخفيف عمليات الإغلاق التي تفرضها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا المميت.

والأحد، هدد ماسك بنقل مقر تيسلا ومصنعها خارج كاليفورنيا نتيجة للخلاف المحتدم مع سلطات الولاية.

وعقب بيان ماسك، قال مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة ألاميدا إنّ شركة تيسلا سيسمح لها فقط "بالحد الأدنى من العمليات الأساسية" حتى يوافق المسؤولون على خطة لاستئناف العمل.

وأكدت المقاطعة في بيان "نتعامل باستخدام نفس النهج المرحلي المستخدم في الشركات الأخرى التي انتهكت أمر (الإغلاق) في الماضي ونأمل أن تمتثل تيسلا بالمثل دون المزيد من إجراءات (قوات) الإنفاذ".

وتضغط الإدارة الأميركية من أجل إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم، بعدما أنهكته أسابيع من الإغلاق، رغم ارتفاع عدد الوفيات اليومية بشكل عام من 1000 إلى 2500 في الأسابيع الأخيرة.

ونهاية الشهر الفائت، اعتبر ماسك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف حول الوضع المالي للشركة، أن القيود المفروضة لاحتواء الفيروس "فاشية".

وقال إن "تمديد العزل (...) يسجن الناس في منازلهم بشكل قسري وهذا مناف لحقوقهم الدستورية، هذا رأيي. إنه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة وغير عادلة".

وحققت تيسلا أرباحا متواضعة لكنها مفاجئة بلغت 16 مليون دولار خلال الربع الأول من العام.

وسجلت الولايات المتحدة حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 1.3 مليون إصابة بالفيروس ونحو 81 ألف حالة وفاة.