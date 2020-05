مسؤولون: وفيات كورونا في نيويورك قد تكون أسوأ من المعلن بكثير

طالبت الولايات المتحدة طهران، الاثنين، بإرسال طائرة لإعادة 11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، متهمة إيران بعرقلة عملية عودتهم.

وقال كين كوتشينيلي القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي، في عدد من التغريدات على تويتر "لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

(1/x) @JZarif, after months of stalling @DHSgov as we have been trying to return Sirous Asgari, you suddenly woke up one day recently and say you actually want him back. You SAY you want all of your citizens back. I call B.S.

How about you put your money where your mouth is?