أميركا

مسؤولون: وفيات كورونا في نيويورك قد تكون أسوأ من المعلن بكثير

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن
عدد الوفيات جراء كورونا في نيويورك قد يكون أعلى بنحو خمسة آلاف من العدد الرسمي المعلن

حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن عدد وفيات كورونا الحقيقي في نيويورك قد يكون أكثر بعدة آلاف من العدد المعلن رسميا، حسب محطة سي إن بي سي الأميركية.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير لها يوم الاثنين، إن مسؤولي الصحة حددوا أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة في مدينة نيويورك بين مارس وأوائل مايو، ربما تكون ناجمة عن كوفيد- 19، لكن لم يتم احتسابها ضمن العدد الرسمي للوفيات المؤكدة أو المحتملة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهو نحو 26 ألف وفاة في عموم الولاية.

وذكر التقرير أن "هناك 5،293 حالة وفاة إضافية لم يتم تحديدها من قبل على أنها حالات كوفيد-19 مؤكدة أو محتملة يمكن أن تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الوباء".

وأوضح التقرير أن ذلك العدد قد لا يشمل الأشخاص "الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الاختبارات التشخيصية، أو الذين ظهرت اختباراتهم سلبية عن طريق الخطأ، أو أصبحوا مصابين بعد الاختبار السلبي، أو ماتوا خارج مكان رعاية صحية، أو أولئك الذين لم يشتبه مقدمو الرعاية الصحية في كوفيد-19 كسبب للوفاة".

ومن المعروف أن إصابة فيروس كورونا ليست مقتصرة على الجهاز التنفسي فحسب بل يمكن أن تتعداه إلى الجهاز الهضمي والدورة الدموية، على سبيل المثال.

وقد تكون ممارسات التباعد الاجتماعي، والإقبال على المستشفيات، فضلا عن مخاوف الناس المرتبطة بكوفيد-19، تسببت في تأخير البحث عن الرعاية المنقذة للحياة أو الحصول عليها، حسب التقرير.

وتعتبر مدينة نيويورك مركزا لتفشي المرض في الولايات المتحدة. ومنذ أن أبلغت المدينة عن أول حالة لها في مطلع مارس، أكد مسؤولو الصحة أكثر من 184 ألف حالة إصابة وما لا يقل عن 26 ألف حالة وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

 ومن الأسباب التي دفعت مسؤولي الصحة الأميركيين إلى توقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، هو وجود مصابين بالفيروس لم يتم كشفهم أو رصدهم، بسبب عدم ظهور الأعراض عليهم.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوفيات الزائدة تم تحديدها باستخدام بيانات الوفيات التي جمعتها إدارة الصحة في مدينة نيويورك وتم حسابها على أساس الفرق بين عدد الوفيات المرجعي المتوقع موسميا، وعدد الوفيات المبلغ عنه.

وتم نشر تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالتزامن مع اعتزام ولايات أميركية فتح أعمالها التجارية، وتحذير منظمة الصحة العالمية من أن العديد من البلدان التي رفعت القيود المفروضة على الوباء شهدت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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واشنطن تطالب طهران بإرسال طائرة لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة

الحرة / وكالات - واشنطن
12 مايو 2020
واشنطن تدعو طهران لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة
واشنطن تدعو طهران لاستعادة 11 إيرانيا من الولايات المتحدة

طالبت الولايات المتحدة طهران، الاثنين، بإرسال طائرة لإعادة 11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، متهمة إيران بعرقلة عملية عودتهم.

وقال كين كوتشينيلي القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي، في عدد من التغريدات على تويتر "لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

 

 

وأضاف أن واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري أستاذ العلوم الإيراني الذي جرت تبرئته في نوفمبر من سرقة أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز بالولايات المتحدة وتؤخر طهران عملية عودته.

ولم يشر كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاما.

وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق إن طهران سبق وعبرت عن استعدادها لتبادل السجناء منذ بعض الوقت وأن الولايات المتحدة لم ترد بعد.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن ظريف قوله يوم‭ ‬الاثنين "أعلنت في 2018 أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتبادل جميع السجناء الأميركيين في إيران مع جميع الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو في دول أخرى تحت ضغط أميركي".

وأضاف "هذا ما نقوله منذ ذلك الحين. لم يرد الأمريكيون علينا حتى الآن".

ودعا البلدان لإطلاق سراح السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط، في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن ترحل الولايات المتحدة أصغري بمجرد أن يحصل على شهادة طبية تجيز له المغادرة بعد إصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوعين.

وقالت مصادر إيرانية إن محادثات تجري منذ فترة لتبادل السجناء بين الدولتين وإن واشنطن تتفاوض لإطلاق سراح مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية معتقل في إيران منذ 2018. وفي منتصف مارس أفرجت السلطات عنه لأسباب صحية لكنه لا يزال في إيران.

وأجرى وزير الخارجية مايك بومبيو محادثة هاتفية مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، وشكره على "الدور المستمر والبناء" الذي تقوم به سويسرا باعتبارها القوة التي تحمي مصالح واشنطن في إيران ومساعدتها في إعادة المواطنين الأميركيين من ذلك البلد.

الحرة / وكالات - واشنطن