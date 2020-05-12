مسؤولون: وفيات كورونا في نيويورك قد تكون أسوأ من المعلن بكثير

حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من أن عدد وفيات كورونا الحقيقي في نيويورك قد يكون أكثر بعدة آلاف من العدد المعلن رسميا، حسب محطة سي إن بي سي الأميركية.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير لها يوم الاثنين، إن مسؤولي الصحة حددوا أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة في مدينة نيويورك بين مارس وأوائل مايو، ربما تكون ناجمة عن كوفيد- 19، لكن لم يتم احتسابها ضمن العدد الرسمي للوفيات المؤكدة أو المحتملة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهو نحو 26 ألف وفاة في عموم الولاية.

وذكر التقرير أن "هناك 5،293 حالة وفاة إضافية لم يتم تحديدها من قبل على أنها حالات كوفيد-19 مؤكدة أو محتملة يمكن أن تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الوباء".

وأوضح التقرير أن ذلك العدد قد لا يشمل الأشخاص "الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الاختبارات التشخيصية، أو الذين ظهرت اختباراتهم سلبية عن طريق الخطأ، أو أصبحوا مصابين بعد الاختبار السلبي، أو ماتوا خارج مكان رعاية صحية، أو أولئك الذين لم يشتبه مقدمو الرعاية الصحية في كوفيد-19 كسبب للوفاة".

ومن المعروف أن إصابة فيروس كورونا ليست مقتصرة على الجهاز التنفسي فحسب بل يمكن أن تتعداه إلى الجهاز الهضمي والدورة الدموية، على سبيل المثال.

وقد تكون ممارسات التباعد الاجتماعي، والإقبال على المستشفيات، فضلا عن مخاوف الناس المرتبطة بكوفيد-19، تسببت في تأخير البحث عن الرعاية المنقذة للحياة أو الحصول عليها، حسب التقرير.

وتعتبر مدينة نيويورك مركزا لتفشي المرض في الولايات المتحدة. ومنذ أن أبلغت المدينة عن أول حالة لها في مطلع مارس، أكد مسؤولو الصحة أكثر من 184 ألف حالة إصابة وما لا يقل عن 26 ألف حالة وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ومن الأسباب التي دفعت مسؤولي الصحة الأميركيين إلى توقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19، هو وجود مصابين بالفيروس لم يتم كشفهم أو رصدهم، بسبب عدم ظهور الأعراض عليهم.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوفيات الزائدة تم تحديدها باستخدام بيانات الوفيات التي جمعتها إدارة الصحة في مدينة نيويورك وتم حسابها على أساس الفرق بين عدد الوفيات المرجعي المتوقع موسميا، وعدد الوفيات المبلغ عنه.

وتم نشر تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالتزامن مع اعتزام ولايات أميركية فتح أعمالها التجارية، وتحذير منظمة الصحة العالمية من أن العديد من البلدان التي رفعت القيود المفروضة على الوباء شهدت قفزة في حالات الإصابة بالفيروس.

