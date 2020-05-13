اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب "الاحتيال على ناسا"

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال أستاذ في ولاية أركنسا تتهمه بالفشل في الكشف عن علاقاته مع كيانات صينية خلال فترة تأمين التمويل لمشروع بحثي من الوكالة الوطنية للفضاء ناسا.

وألقى عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على سيمون سو-تونغ أنغ البالغ من العمر 63 عاما والمقيم في فايتفيل، الجمعة، ووجهت إليه تهم بالاحتيال المالي الذي ينطوي على استخدام الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، وفقا للشكوى الجنائية ضده.

وتقول الشكوى ضد أنغ وهو أستاذ في الهندسة الكهربائية وباحث في جامعة أركنسا-فايتفيل منذ عام 1988، إن لديه علاقات وثيقة مع حكومة بكين وشركات صينية، وتتهمه بالفشل في الكشف عن تلك العلاقات وهو أمر إلزامي من أجل الحصول على منحة مالية من ناسا.

وجاء في شهادة خطية لأحد عملات مكتب التحقيقات الفدرالي تدعم الشكوى، أن أنغ قام بالاحتيال على ناسا والجامعة "من خلال الفشل في الكشف عن أنه شغل مناصب أخرى في إحدى الجامعات الصينية وشركات صينية" في انتهاك لسياسات تضارب المصالح، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وذكرت CNN أن السلطات قالت إن أنغ حصل في إطار أبحاثه على العديد من المنح والعقود من الوكالات الفدرالية بما في ذلك ناسا.

وتفيد الشهادة الخطية بأن الأستاذ لو كشف عن علاقات مع الكيانات الصينية لجعله ذلك غير مؤهل لتلقي منح من وكالات تابعة للحكومة الأميركية.

وفي حال إدانته، يواجه أنغ عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما.