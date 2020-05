اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب "الاحتيال على ناسا"

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الأربعاء باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة.

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة"، وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

وكان بومبيو وصل قبل ساعات إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية الجديدة بيني غانتس في محادثات من المتوقع أن تتناول خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

Glad to be in Israel to coordinate with @IsraeliPM @Netanyahu and @Gantzbe on countering two critical threats: COVID-19 and Iran. Israel and the United States will take on these challenges side-by-side. pic.twitter.com/aSrzD8MhkS