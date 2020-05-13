أميركا

اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب "الاحتيال على ناسا"

13 مايو 2020
سيمون سو-تونغ أنغ الذي وجهت إليه تهم التحايل المالي
سيمون سو-تونغ أنغ الذي وجهت إليه تهم التحايل المالي

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال أستاذ في ولاية أركنسا تتهمه بالفشل في الكشف عن علاقاته مع كيانات صينية خلال فترة تأمين التمويل لمشروع بحثي من الوكالة الوطنية للفضاء ناسا.

وألقى عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على سيمون سو-تونغ أنغ البالغ من العمر 63 عاما والمقيم في فايتفيل، الجمعة، ووجهت إليه تهم بالاحتيال المالي الذي ينطوي على استخدام الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، وفقا للشكوى الجنائية ضده.

وتقول الشكوى ضد أنغ وهو أستاذ في الهندسة الكهربائية وباحث في جامعة أركنسا-فايتفيل منذ عام 1988، إن لديه علاقات وثيقة مع حكومة بكين وشركات صينية، وتتهمه بالفشل في الكشف عن تلك العلاقات وهو أمر إلزامي من أجل الحصول على منحة مالية من ناسا.

وجاء في شهادة خطية لأحد عملات مكتب التحقيقات الفدرالي تدعم الشكوى، أن أنغ قام بالاحتيال على ناسا والجامعة "من خلال الفشل في الكشف عن أنه شغل مناصب أخرى في إحدى الجامعات الصينية وشركات صينية" في انتهاك لسياسات تضارب المصالح، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وذكرت CNN أن السلطات قالت إن أنغ حصل في إطار أبحاثه على العديد من المنح والعقود من الوكالات الفدرالية بما في ذلك ناسا.

وتفيد الشهادة الخطية بأن الأستاذ لو كشف عن علاقات مع الكيانات الصينية لجعله ذلك غير مؤهل لتلقي منح من وكالات تابعة للحكومة الأميركية.   

وفي حال إدانته، يواجه أنغ عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما.

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من إسرائيل.. بومبيو يتهم إيران باستخدام مواردها لبث الرعب في العالم بدلاً من مكافحة كورونا

فرانس برس
13 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الأربعاء باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة. 

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة"، وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

وكان بومبيو وصل قبل ساعات إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية الجديدة بيني غانتس في محادثات من المتوقع أن تتناول خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

  
وهبطت طائرة بومبيو في تل أبيب في ساعة مبكرة من الصباح، وتوجه مباشرة إلى القدس، حيث حصل على إعفاء من الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين للقادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد بومبيو أول مسؤول أجنبي يزور إسرائيل منذ يناير الماضي، قبل أن تغلق البلاد حدودها لوقف انتشار الوباء.

وكان نتانياهو وغانتس أجلا أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستقبال المسؤول الأميركي الذي يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا.

وتعتبر قضية اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين ومعظم الدول العربية، وكذلك العديد من حلفاء إسرائيل في الغرب، إحدى القضايا الرئيسية في جدول أعمال محادثات بومبيو.

وقبل الزيارة، صرح بومبيو لصحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء إن الاجتماع مهم بما يكفي لتبرير السفر إلى إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة رغم الوباء، كما سيتم مناقشة الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وخطة إدارة ترامب للشرق الأوسط، وجهود مكافحة الفيروس.

ورفض بومبيو القول ما إذا كانت الإدارة تؤيد ضم إسرائيل من جانب واحد لمناطق في الضفة، قائلا انه سيأتي للاستماع إلى وجهات نظر نتانياهو وغانتس بشأن هذه المسألة.

من جانبه، ذكر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مهندس خطة السلام، أن إسرائيل قد تبدأ في ضم هذه المناطق في غضون أسابيع.

يذكر أن نتانياهو وغانتس أبرما اتفاقًا لتقاسم السلطة الشهر الماضي بعد أن أدت ثلاث انتخابات برلمانية خلال العام الماضي إلى طريق مسدود.

وبموجب الاتفاق، سيبقى نتانياهو رئيسا للوزراء خلال الــ 18 شهرا المقبلة، حتى أثناء محاكمته بتهم احتيال وقبول رشى، وخيانة الثقة، وبعد عام ونصف، سيشغل غانتس المنصب لمدة 18 شهرًا.

وينص الاتفاق أيضًا على أن نتانياهو يمكنه تقديم خطط لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو، لكن يجب أن يتم تنسيق مثل هذه الخطوة مع الولايات المتحدة ومراعاة الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام أيضًا.

فرانس برس