بيان الـ FBI بشأن القرصنة الصينية لأبحاث كورونا

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، الأربعاء، تحذيرا من سعي هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر FBI بيانا جاء فيه "مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البينية التحتية (CISA) يصدران هذا الإعلان لرفع مستوى الوعي إزاء التهديد الذي تتعرض له الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19".

وكشف المكتب أنه "يحقق في استهداف واختراق منظمات أميركية تجري أبحاثا مرتبطة بكورونا من قبل فاعلين سيبرانيين وجامعين (جهات) غير تقليديين تابعين للصين".

The #FBI and @CISAgov have observed PRC-affiliated actors attempting to obtain public health research related to #COVID19 treatments. The potential theft of this information jeopardizes the delivery of secure, effective, and efficient treatment options. https://t.co/rDphcshGHk