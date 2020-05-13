أميركا

بيان الـ FBI بشأن القرصنة الصينية لأبحاث كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
تحذير أميركي من سعي هاكرز مرتبطين بالصين إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد كورونا
تحذير أميركي من سعي هاكرز مرتبطين بالصين إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد كورونا

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، الأربعاء، تحذيرا من سعي هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر FBI بيانا جاء فيه "مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البينية التحتية (CISA) يصدران هذا الإعلان لرفع مستوى الوعي إزاء التهديد الذي تتعرض له الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19".

وكشف المكتب أنه "يحقق في استهداف واختراق منظمات أميركية تجري أبحاثا مرتبطة بكورونا من قبل فاعلين سيبرانيين وجامعين (جهات) غير تقليديين تابعين للصين". 

ولوحظ هؤلاء الفاعلون وهم يحاولون تحديد والحصول غير القانوني على ملكية فكرية قيمة وبيانات الصحة العامة المرتبطة باللقاحات والعلاجات والاختبارات من شبكات وموظفين مرتبطين بأبحاث كوفيد-19، وفق البيان.

وحذر البيان من أن السرقة المحتملة لهذه المعلومات تهدد تقديم خيارات علاج آمنة وفعالة وناجعة ضد الفيروس.

ودعا كل من FBI وCISA جميع المنظمات التي تجري أبحاثا في هذا الإطار إلى أن تلتزم بممارسات مكرسة للأمن السيبراني وممارسات لمكافحة التهديدات الداخلية لمنع المراجعة المختلسة للمواد المتصلة بكوفيد-19 أو سرقتها.

وأوضح البيان أن مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤول عن حماية الولايات المتحدة من الاستخبارات الأجنبية والتجسس والعمليات السيبرانية من بين مسؤوليات أخرى، فيما تتولى وكالة الأمن السيبراني وأمن البينية التحتية مسؤولية حماية البنية الأساسية الحيوية للبلاد ضد التهديدات المادية والسيبرانية. 

ومن التوصيات التي اقترحها FBI، افتراض أن أي اهتمام من وسائل الإعلام بأبحاث منظمتك المرتبطة بكورونا سيؤدي إلى الاهتمام والنشاط السيبراني، وكذلك تصحيح أو تحسين الثغرات في الأنظمة وإعطاء الأولوية لتصحيح الثغرات المعروفة المرتبطة بالخوادم المتصلة بالإنترنت وبرامج معالجة بيانات الإنترنت، فضلا عن تحديد وتعليق وصول المستخدمين الذين يظهرون نشاطا غير عادي. 

وألقت إدارة ترامب باللوم بشكل علني ومتكرر على الصين في سرقة مليارات الدولارات من الملكية الفكرية من الشركات الأميركية سنويا، بما في ذلك في مجال الأبحاث الطبية الحيوية الحساس.

تلك الاتهامات جاءت عموما  بعد سنوات من عمليات الاختراق أو حالات التجسس المزعومة، وقد تم دعمها من خلال لوائح اتهام أو معلومات تقنية.

وقالت حكومات غربية وباحثون في الأمن السيبراني في شركات مختلفة إنهم رأوا مجموعات قرصنة مختلفة تركز انتباهها على فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة ووصفوا التطور بأنه مثير للقلق، وإن لم يكن مفاجئا.

وفي الأسبوع الماضي، قدم مسؤولو الأمن السيبراني البريطانيون والأميركيون تحذيرا مشتركا مفاده أن شركات الأدوية والجامعات ومنظمات أخرى تعمل في مجال الأبحاث الطبية يجري استهدافها من قبل هاكرز على مستوى دول فيما يتعلق بالوباء.

ولم يذكر التنبيه أي بلد محدد، ولكنه حذر من تقنية غير معقدة نسبيا تعرف بـ"رش كلمة المرور" والتي تحاول اختراق منظمة ما عن طريق التخمين السريع لكلمات الدخول الشائعة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تحذير أميركي من سعي هاكرز مرتبطين بالصين إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد كورونا
أميركا

بيان الـ FBI بشأن القرصنة الصينية لأبحاث كورونا

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"عمل حربي".. واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث حول كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.
شنت الصين وإيراتن هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات الأميركية التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا

اتهمت الولايات المتحدة رسميا، الصين، بمحاولة قرصنة أبحاث تقوم بها مؤسسات ومراكز صحية أميركية حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحذرت السلطات الأميركية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلمية، من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني إنه تم تحذير المنظمات التي تجري أبحاثا عن المرض من "استهداف محتمل من قبل جمهورية الصين الشعبية".

وذكر البيان أن "جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات تشكل تهديدا كبيرا لرد دولنا على  كوفيد-19".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قراصنة صينيين وإيرانيين يستهدفون بقوة الجامعات الأميركية وشركات الأدوية والرعاية الصحية بطريقة قد تعيق جهود إيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤولين قولهم إنه منذ الثالث من شهر يناير على الأقل، شن البلدان هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات الأميركية التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأضافت أن "الهجمات أثارت تكهنات بين بعض المسؤولين بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تنظر إلى الاعتداء على أنه هجوم مباشر على الصحة العامة للولايات المتحدة وهو بمثابة عمل حربي، لأن الهجمات ربما أعاقت أبحاث اللقاحات في بعض الحالات". 

وتشير الصحيفة إلى أن هذا التفسير سيمثل تصعيدا في الكيفية التي تنظر فيها الحكومة الأميركية للهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وتتابع الصحيفة، في تقريرها، أن هذه المسألة دقت جرس الإنذار في جميع مفاصل الحكومة الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن من المتوقع أن يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، ما أطلق عليه المسؤولون اسم "إعلان الخدمة العامة" فيما يتعلق بالصين، قائلين إن بكين ترعى هجمات إلكترونية واسعة النطاق مخصصة لسرقة الأبحاث المتعلقة باللقاحات. 

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني التعليق.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد جمعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران أو وكلاءها كانوا يستهدفون بشكل منفصل المنشآت ذاتها، بحسب كبار مسؤولي الإدارة الذين رفضوا تقديم تفاصيل إضافية. 

وتضيف أن المسؤولين رفضوا تقديم أدلة أو تفاصيل عن المعلومات الاستخبارية التي تستند إليها تقييماتهم، وقالوا إن المعلومات التي جمعتها الإدارة في الأسابيع الأخيرة شكلت أساس التقييمات.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن