بيان الـ FBI بشأن القرصنة الصينية لأبحاث كورونا

أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI)، الأربعاء، تحذيرا من سعي هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية إلى سرقة معلومات من باحثين أميركيين يعملون في السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر FBI بيانا جاء فيه "مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البينية التحتية (CISA) يصدران هذا الإعلان لرفع مستوى الوعي إزاء التهديد الذي تتعرض له الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19".

وكشف المكتب أنه "يحقق في استهداف واختراق منظمات أميركية تجري أبحاثا مرتبطة بكورونا من قبل فاعلين سيبرانيين وجامعين (جهات) غير تقليديين تابعين للصين".

The #FBI and @CISAgov have observed PRC-affiliated actors attempting to obtain public health research related to #COVID19 treatments. The potential theft of this information jeopardizes the delivery of secure, effective, and efficient treatment options. https://t.co/rDphcshGHk — FBI (@FBI) May 13, 2020

ولوحظ هؤلاء الفاعلون وهم يحاولون تحديد والحصول غير القانوني على ملكية فكرية قيمة وبيانات الصحة العامة المرتبطة باللقاحات والعلاجات والاختبارات من شبكات وموظفين مرتبطين بأبحاث كوفيد-19، وفق البيان.

وحذر البيان من أن السرقة المحتملة لهذه المعلومات تهدد تقديم خيارات علاج آمنة وفعالة وناجعة ضد الفيروس.

ودعا كل من FBI وCISA جميع المنظمات التي تجري أبحاثا في هذا الإطار إلى أن تلتزم بممارسات مكرسة للأمن السيبراني وممارسات لمكافحة التهديدات الداخلية لمنع المراجعة المختلسة للمواد المتصلة بكوفيد-19 أو سرقتها.

وأوضح البيان أن مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤول عن حماية الولايات المتحدة من الاستخبارات الأجنبية والتجسس والعمليات السيبرانية من بين مسؤوليات أخرى، فيما تتولى وكالة الأمن السيبراني وأمن البينية التحتية مسؤولية حماية البنية الأساسية الحيوية للبلاد ضد التهديدات المادية والسيبرانية.

ومن التوصيات التي اقترحها FBI، افتراض أن أي اهتمام من وسائل الإعلام بأبحاث منظمتك المرتبطة بكورونا سيؤدي إلى الاهتمام والنشاط السيبراني، وكذلك تصحيح أو تحسين الثغرات في الأنظمة وإعطاء الأولوية لتصحيح الثغرات المعروفة المرتبطة بالخوادم المتصلة بالإنترنت وبرامج معالجة بيانات الإنترنت، فضلا عن تحديد وتعليق وصول المستخدمين الذين يظهرون نشاطا غير عادي.

وألقت إدارة ترامب باللوم بشكل علني ومتكرر على الصين في سرقة مليارات الدولارات من الملكية الفكرية من الشركات الأميركية سنويا، بما في ذلك في مجال الأبحاث الطبية الحيوية الحساس.

تلك الاتهامات جاءت عموما بعد سنوات من عمليات الاختراق أو حالات التجسس المزعومة، وقد تم دعمها من خلال لوائح اتهام أو معلومات تقنية.

وقالت حكومات غربية وباحثون في الأمن السيبراني في شركات مختلفة إنهم رأوا مجموعات قرصنة مختلفة تركز انتباهها على فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة ووصفوا التطور بأنه مثير للقلق، وإن لم يكن مفاجئا.

وفي الأسبوع الماضي، قدم مسؤولو الأمن السيبراني البريطانيون والأميركيون تحذيرا مشتركا مفاده أن شركات الأدوية والجامعات ومنظمات أخرى تعمل في مجال الأبحاث الطبية يجري استهدافها من قبل هاكرز على مستوى دول فيما يتعلق بالوباء.

ولم يذكر التنبيه أي بلد محدد، ولكنه حذر من تقنية غير معقدة نسبيا تعرف بـ"رش كلمة المرور" والتي تحاول اختراق منظمة ما عن طريق التخمين السريع لكلمات الدخول الشائعة.