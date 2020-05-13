أميركا

"عمل حربي".. واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث حول كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
عادة ما تكون عملية تطوير اللقاحات طويلة ومرتفعة المخاطر.
شنت الصين وإيراتن هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات الأميركية التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا

اتهمت الولايات المتحدة رسميا، الصين، بمحاولة قرصنة أبحاث تقوم بها مؤسسات ومراكز صحية أميركية حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وحذرت السلطات الأميركية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلمية، من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات الخاصة بكوفيد-19.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني إنه تم تحذير المنظمات التي تجري أبحاثا عن المرض من "استهداف محتمل من قبل جمهورية الصين الشعبية".

وذكر البيان أن "جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات تشكل تهديدا كبيرا لرد دولنا على  كوفيد-19".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قراصنة صينيين وإيرانيين يستهدفون بقوة الجامعات الأميركية وشركات الأدوية والرعاية الصحية بطريقة قد تعيق جهود إيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤولين قولهم إنه منذ الثالث من شهر يناير على الأقل، شن البلدان هجمات إلكترونية ضد مجموعة من الشركات والمؤسسات الأميركية التي تعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأضافت أن "الهجمات أثارت تكهنات بين بعض المسؤولين بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تنظر إلى الاعتداء على أنه هجوم مباشر على الصحة العامة للولايات المتحدة وهو بمثابة عمل حربي، لأن الهجمات ربما أعاقت أبحاث اللقاحات في بعض الحالات". 

وتشير الصحيفة إلى أن هذا التفسير سيمثل تصعيدا في الكيفية التي تنظر فيها الحكومة الأميركية للهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة.

وتتابع الصحيفة، في تقريرها، أن هذه المسألة دقت جرس الإنذار في جميع مفاصل الحكومة الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن من المتوقع أن يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، ما أطلق عليه المسؤولون اسم "إعلان الخدمة العامة" فيما يتعلق بالصين، قائلين إن بكين ترعى هجمات إلكترونية واسعة النطاق مخصصة لسرقة الأبحاث المتعلقة باللقاحات. 

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني التعليق.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فقد جمعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران أو وكلاءها كانوا يستهدفون بشكل منفصل المنشآت ذاتها، بحسب كبار مسؤولي الإدارة الذين رفضوا تقديم تفاصيل إضافية. 

وتضيف أن المسؤولين رفضوا تقديم أدلة أو تفاصيل عن المعلومات الاستخبارية التي تستند إليها تقييماتهم، وقالوا إن المعلومات التي جمعتها الإدارة في الأسابيع الأخيرة شكلت أساس التقييمات.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

وافق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي-سانتيس، على دفع ستة ملايين دولار تعويضا لرجل أسود كان قد أصيب بالشلل جراء إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه، معتقدا أنه كان يحمل مسدسا في يده، بينما ما حمله الرجل آنذاك لم يكن سوى هاتفه المتنقل، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وسيترتب على مكتب مأمور شرطة مدينة بالم بيتش دفع المبلغ إلى دونتريل ستيفنز (27 عاما)، والذي أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده في إطلاق نار تعرض له عام 2014.

وتلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

ووافقت الهيئة التشريعية للولاية في مارس بالأغلبية على مشروع قانون بشأن الحد الذي يمكن مطالبة الحكومات المحلية بدفعه مقابل الأضرار في معظم الحالات، والذي كان حده 200 ألف دولار.

ومنحت هيئة محلفين مدنية فيدرالية ستيفنز مبلغ 22 مليون دولار في 2016، بعد رفعه دعوى قضائية بشأن إصابته، وهو المبلغ الذي رفض مأمور الشرطة في بالم بيتش، ريك برادشو، دفعه آنذاك.

وعقب سنوات من النقاش، عرض برادشو على ستيفنز مبلغ 4.5 مليون دولار، وأضافت الهيئة التشريعية مبلغ 1.5 مليون دولار إلى ما عرضه برادشو.

وسيتم استخدام مبلغ 3.4 ملايين دولار من التعويضات لضمان حصول ستيفنز على راتب سنوي يغطي تكاليف معيشته ورعايته.

وسيحصل محامو الرجل على مبلغ 1.1 مليون دولار، وسيتم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية فواتيره الطبية.

وكان وكيل الشرطة آدامز لين قد لاحق ستيفنز، الذي كان عمره 20 عاما آنذاك، بسيارة الشرطة عقب أن ركب ستيفنز دراجته عابرا بين السيارات في طريق مزدحم. وأظهر تسجيل فيديو أن ستيفنز أبطأ دراجته وقفز عنها عندما رأى لين خلفه خلال دخوله في موقف سيارات مزدوج.

وخلال الاستماع لشهادة لين في 2016، قال إنه اعتقد أن ستيفنز يحاول الهرب، فخرج من سيارته لقطع الطريق عليه.

ويظهر الفيديو أن ستيفنز كان قد مشى متجها نحو الشرطي بعدما قفز من دراجته.

واستند محامي ستيفنز إلى أن الشرطي لا بد وأن كان قد سحب مسدسه بشكل فوري على الأغلب عقب نزوله من سيارته، وإلا فأنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار عليه بتلك السرعة.

واستغرقت هيئة المحلفين نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تقرر الوقوف بصف ستيفنز، بحكمهم أن الشرطي كان قد انتهك الحقوق المدنية لستيفنز.

الحرة / ترجمات - واشنطن