قيود الهجرة الأميركية بسبب كورونا.. قبول لاجئين اثنين فقط منذ مارس

أظهرت بيانات حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن شخصين اثنين فقط استطاعا الحصول على حق اللجوء الإنساني عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ مارس، بسبب تشديد إجراءات العبور في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات "غير منشورة" حصلت عليها من إدارة الجنسية والهجرة الأميركية، أن شخصين فقط كانا يسعيان للحصول على "الحماية الإنسانية" سمح لهما بالبقاء داخل الأراضي الأميركية منذ 21 مارس الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن الإدارة أجرت 59 مقابلة بين 21 مارس و13 مايو للذين يسعون لدخول البلاد بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي الفئة الوحيدة للحماية التي لا تزال متاحة لأولئك الذين يخشون تعرضهم للأذى الجسيم إذا تم رفضهم. ومن بين 59 طلبا، رفضت الوكالة 54 طلبا وهناك ثلاث قضايا يجري البت فيها.

وقالت الصحيفة إنه بسبب مخاوف على الصحة العامة من الفيروس، علقت إدارة ترامب معظم الإجراءات القانونية للمهاجرين، ورحلت أكثر من 22 ألف شخص عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى المكسيك.

وتسعى الإدارة بهذا الإجراء إلى تقليل عدد الاعتقالات التي تتم عبر الحدود لتجنب تكدس سجون الهجرة.

وبشكل عام، انخفضت الاعتقالات على الحدود بنسبة أكثر من 50 في المئة بين مارس وأبريل إلى 16789 حالة اعتقال وهو ثاني أدنى إجمالي شهري خلال ولاية ترامب حتى الآن، بحسب الصحيفة.

وكانت الإدارة الأميركية قد شددت إجراءات عبور الحدود الجنوبية قبل ظهور جائحة كوفيد-19، وأعادت أكثر من 60 ألف طالب لجوء عبر الحدود العام الماضي بالتنسيق مع الحكومة المكسيكية، في إطار برنامج يطلب من المتقدمين الانتظار خارج الأراضي الأميركية حتى يتم البت في طلباتهم.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يقوم عملاء وكالة الهجرة، الذين يستمعون إلى مطالبات المهاجرين بالحصول على موافقة رؤسائهم، بإخضاع طالب اللجوء لمقابلة مع الوكالة لتحديد ما إذا كان يواجه احتمالات قوية بالتعرض للأذى إذا تم ترحيله.

وبعد ذلك يتم فحص ما إذا كان يمكن أن تنطبق على المتقدم اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، ثم يتخذ مشرفو الوكالة قرارا نهائيا لا يحق للمتقدمين استئنافه أمام محاكم الهجرة الأميركية.