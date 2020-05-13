أميركا

مصدرها الصين وبينت عدم فعاليتها.. كمامات يستخدمها الأطباء في أميركا لا توفر الحماية

الحرة / ترجمات - دبي
13 مايو 2020
أغلب الكمامات الصينية التي يستخدمها الأطباء في أميركا مزيفة
أغلب الكمامات الصينية التي يستخدمها الأطباء في أميركا مزيفة

بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بدأت إمدادات الرعاية الصحية تنخفض بشكل كبير، وحذر طبيب غاضب من أنه سيتم إرساله إلى محاربة الفيروس بدون رصاص، إشارة إلى الملابس الواقية، بعدها بأيام، هبطت طائرة شحن في مطار لوس أنجلوس الدولي، من المفترض أنها محملة بالذخيرة التي كان الأطباء والممرضات يتوسلون من أجلها: بعض أقنعة N95 الطبية  التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل حوالي ستة أسابيع.

إلا أن هذه الإمدادات لم توفر الحماية للأطباء وبدأوا يصابون بالفيروس، وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بين الأطباء.

وقد وجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس أنه هذه الأقنعة الطبية غير فعالة وغير صالحة مثل ملايين الأقنعة والقفازات والعباءات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في مختلف المستشفيات الأميركية، مما يعرض حياة الأطباء للخطر.

قبل الوباء، كانت مهام وكالات إنفاذ القوانين التجارية تركز على ضبط السلع المقلدة وأغلبها سلع كمالية ومعظمها قادم من الصين، ولكن بعد الوباء أصبح ضبط الإمدادات الطبية المزيفة المسيطر على عمل الوكالة، ونجحت في ضبط 519 عملية إدخال إمدادات طبية مزيفة من قناعات واختبارات وعلاجات.

 

كمامات حلقات الآذن

 

وأكدت وكالة أسوشيتد برس أنه عند مراجعة شحنة لوس أنجلوس التي تم استخدامها، تبين أنها تحتوي  على حلقات أذن، بينما تحتوي الأقنعة الأصلية على أشرطة تمتد عبر الجزء الخلفي من الرأس، مما يجعلها أكثر إحكاما.

وأشارت إلى أن هذه الكمامات المزيفة تم تصنيعها في مصنع صيني يدعى شنغهاي داشينج " Shanghai Dasheng "، وتم ختم الأقنعة بأختام مزيفة تشير إلى أنه تمت الموافقة عليها من قبل المعهد الوطني الأميركي للسلامة والصحة المهنية، مما يشير إلى أنها معتمدة من قبل حكومة الولايات المتحدة باعتبارها آمنة للعاملين في أماكن الرعاية الصحية. 

ومن المعروف أن أقنعة N95 تقوم بتصفية 95٪ من جميع الجسيمات المحمولة جواً، بما في ذلك الجزيئات الصغيرة جدًا بحيث لا يمكن حجبها بواسطة أقنعة جراحية فضفاضة.

كما أصدرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا محددًا للغاية مؤكدا أن جميع أقنعة شنغهاي داشينج  N95 مع حلقات الأذن كانت مزيفة.

 

حظر منتجات 65 مصنعاً

 

وتعتبر أقنعة حلقة الأذن أقل تكلفة للتصنيع لأن الأشرطة متصلة بغراء لغطاء الوجه أو تدبيسها أو لحامها لإنشاء ختم أكثر إحكاما على الأنف والفم، وحتى إذا كانت الألياف الكهربائية في النسيج في الكمامتين متشابهة، فإن الأقنعة ذات حلقات الأذن ليست فعالة لأن القطيرات الصغيرة المحمولة جوا التي تحمل الفيروس يمكن أن تجد طريقها إلى الإنسان عن طريق الفتحات على جانبي الكمامة.

وبسبب النقص الحاد في أقنعة N95، خفف المسؤولون الحكوميون المعايير في مارس، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الأقنعة الطبية الأخرى غير المعتمدة مع حلقات الأذن مناسبة للحماية من كورونا.

لكن الاختبارات الحكومية للنماذج التي وصلت حديثًا وجدت أن معظمها كان دون المستوى المطلوب، وفي 7 مايو حظرت الوكالة استيراد القناعات من 65 مصنعًا صينيًا، لكن مصنع شنغهاي داشينج لا يزال على القائمة المعتمدة مع 13 آخرين.

ولأكثر من أربعة أسابيع، دخلت الملايين من الأقنعة غير صالحة الولايات المتحدة وهي الآن قيد الاستخدام، وقد أنفقت حكومات الولايات والحكومات المحلية والمستشفيات ومقدمو الرعاية الخاصة مئات الملايين من الدولارات على هذه الأقنعة المعيبة، فقبل انتشار الجائحة، كان يتم بيع قناع N95 مقابل 60 سنتًا، أما اليوم ارتفع سعره إلى 6 دولارات.

 

الحرة / ترجمات - دبي

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نيويورك تاميز: أوبر يسعى لضم "غروب هوب" لخدمات التوصيل

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عدد أمس الثلاثاء، أن عملاق خدمات التوصيل شركة "أوبر" تستعد لضم شركة "غروب هوب" تحت مظلته، بالرغم من المشاكل المالية التي يعاني منها والمترتبة عن وباء كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات بين الشركتين، دون الكشف عن هويتهم، قولهم: إن أوبر يسعى لضم "غروب هوب" بغرض التوسع أكثر، خصوصا وأن معظم الأشخاص يلجأون إلى طلب الطعام في وقت تبقى أبواب المطاعم موصدة إلى إشعار آخر، في أغلب المناطق التي ينشط فيها أوبر.

وقال اثنان من المتحدثين لنيويورك تايمز إن أوبر قدمت عرضا مؤخرًا لأجل الاستحواذ على جميع أسهم "غروب هوب".

وردا على ذلك، طلب "غروب هوب" سهمين اثنين من أسهم أوبر لكل سهم من أسهمه، وهذا من شأنه أن يقيّم سهم "غروب هوب" بأكثر من 60 دولارًا للسهم.

وقال الشخصان إن المحادثات ما زالت جارية وقد لا تصل إلى نتيجة مرضية لأوبر أو لـ "غروب هوب".

وهذه المفاوضات دليل على تمكن فيروس كورونا المستجد من قلب كل شيء بدءا من الطريقة التي يأكل بها الناس إلى كيفية تحول الشركات لإيجاد نمو جديد.

وارتفع استخدام خدمات توصيل الأكل خلال الوباء بشكل كبير، حيث أن أغلب المستهلكين مجبرون على البقاء في منازلهم، بينما العديد من المطاعم مغلقة.

وفي الوقت نفسه، تحاول شركات مثل أوبر الحد من الأضرار التي تلحق بأعمالها جراء الفيروس التاجي، مع توقف الناس عن السفر .

وفقًا لـ Wedbush Securities، سيكون لشركة "أوبر إيت" في حال ضمت "غروب هوب" حوالي 55 بالمائة من سوق توصيل الطعام في الولايات المتحدة. 

وقدرت الشركة أن شركة "دور داش" DoorDash، وهي شركة توصيل طعام أيضا، تمتلك 35 في المئة من السوق، ستكون أكبر منافس لهما في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة أوبر أعلنت الأربعاء الماضي، عن قرارها الاستغناء عن نحو 3700 موظف، وأن الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهی سيتخلى عن راتبه الأساسي لبقية العام، بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" نقلا عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية. 

وقد ألمح خسروشاهي، في رسالة إلى موظفيه، إلى أنه سيتم إجراء المزيد من الاستقطاعات في الفترة المقبلة، وأضاف "ننظر إلى العديد من السيناريوهات في الشركة بأي تكلفة".

وتأثرت أوبر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مع فرض القيود على الحركة، وانخفضت قيمة أسهمها في البورصة الأميركية.

الحرة / ترجمات - واشنطن