أميركا

موجة غضب في الولايات المتحدة إثر قتل مسعفة على أيدي الشرطة

فرانس برس
13 مايو 2020
أصابت الشرطة الشابة بما لا يقلّ عن ثماني رصاصات
أصابت الشرطة الشابة بما لا يقلّ عن ثماني رصاصات

 أثار قتل عناصر من شرطة ولاية كنتاكي الأميركية مسعفة سوداء البشرة في شقتها، غضب مسؤولين سياسيين ومنظمات وناشطين أميركيين على الإنترنت نددوا الأربعاء بما اعتبروه قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري.
 
وكانت بريونا تايلور (26 عاماً) وصديقها كينيث ووكر نائمين في 13 مارس في شقة في مدينة لويزفيل، عندما خلع عناصر من شرطة المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة الباب من دون سابق إنذار، وفق ما جاء في بيان صادر عن محامي العائلة.
 
وكان العناصر يتصرّفون بناءً على أمر تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة عن مشتبه به لم يعد يقطن في المبنى وسبق أن اعتُقل. وقد أصابوا الشابة بما لا يقلّ عن ثماني رصاصات وفق المحامي.
 
وردّ كينيث ووكر الذي كان لديه ترخيص حيازة سلاح، على اقتحام المنزل بإطلاق نار على الشرطيين. وقد أُوقف لمحاولة قتل عنصر من قوات حفظ النظام.
 
وهذه القضية التي حصلت وقائعها من دون أن تثير انتباه أحد، ظهرت مجدداً هذا الأسبوع مع تدخل بن كرامب، وهو محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة.
 
وقدّم شكوى باسم عائلة تايلور مطالباً بـ"أجوبة" من جانب شرطة لويزفيل التي لم تعّلق حتى الساعة.
 
وقال كرامب "أجهزة الشرطة لم تعطِ أي إجابة بشأن الأحداث وظروف المأساة، ولم تتحمّل مسؤوليتها عن جريمة القتل بلا طائل".
 
وأكد رئيس بلدية لويزفيل غريغ فيشر أنه يريد أن "تظهر الحقيقة". وقال: "يمكن أن يجد الشرطيون أنفسهم في ظروف صعبة للغاية" مضيفاً "من جهة ثانية، السكان لديهم حقوق".
 
وأعربت شخصيات أميركية عدة عن غضبها حيال مقتل تايلور.
 
وقالت أليكساندريا أوكازيو-كورتيز المسؤولة الصاعدة في اليسار الديمقراطي "إنه لأمر مجرد من الإنسانية أن تُرغم عائلة بريونا وكثيرون آخرون على إطلاق حملات عامة لمجرد تقدير حياة الضحايا والحصول على الكرامة والعدالة".
 
واعتبرت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) أن "بريونا تايلور تشكل جزءاً من العاملين في القطاع الصحي الذين ساعدونا في عبور (مرحلة تفشي) الوباء. لكن في حين أنها كانت تساعد في إنقاذ الأرواح، خطف عنف الشرطة حياتها".

فرانس برس

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اقتصاد

مسؤول أميركي: أزمة كورونا خلفت حصيلة بشرية واقتصادية مدمرة 

فرانس برس
13 مايو 2020
تسببت الأزمة في تسريح ملايين العاملين في الولايات المتحدة
تسببت الأزمة في تسريح ملايين العاملين في الولايات المتحدة

دعا رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء النواب إلى بذل كافة الجهود حتى لو كانت مكلفة، لتفادي فترة ركود طويلة ستضر آثارها الوخيمة مرة أخرى بالفئات المحرومة.

وأعلن جيروم باول خلال حديث عبر الإنترنت مع معهد بيترسن في واشنطن "قد يكون الدعم الإضافي للموازنة مكلفا لكنه يستحق العناء إذا سمح بتفادي أضرار اقتصادية على الأجل الطويل وأتاح لنا تحقيق انتعاش أقوى".

وأضاف "التباطؤ الحالي فريد بما أن سببه عائد لكوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وعلى خلفية تصريحات باول تراجعت بورصة وول ستريت، وبعد 20 دقيقة على بدء التداول انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.9 في المئة إلى 23563 نقطة.

وقدم الكونغرس حتى الآن دعما للموازنة بقيمة 2900 مليار دولار للأسر والمؤسسات ومقدمي الرعاية الصحية والولايات والبلديات المحلية، "أي حوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي".

وشدد باول على أن "النهوض قد يستلزم وقتا قبل أن تتسارع وتيرته"، مرجحا أن تكون هناك حاجة الى مساعدات إضافية لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن "حجم الركود وسرعته غير مسبوقين" في التاريخ المعاصر متحدثاً عن "أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلن أن المكاسب التي تم تحقيقها في قطاع التوظيف في العقد الماضي، تبخرت.

وفي أقل من شهرين خسرت البلاد أكثر من 20 مليون وظيفة.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7 في المئة في أبريل، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينات. وفي شباط/فبراير سجلت أدنى مستوى لها بـ 3.5 في المئة.

الأفقر هم الأكثر تضررا 

الفقراء الأكثر تأثر بأزمة كورونا
الفقراء الأكثر تأثر بأزمة كورونا

وأشار باول إلى دراسة للاحتياطي الفدرالي تنشر الخميس وتظهر أن بين الأشخاص الذين كانت لديهم وظيفة في فبراير قبل تفشي الوباء "نحو 40 في المئة من الأسر التي يجني معيلها أقل من 40 ألف دولار سنويا خسروا وظائفهم في مارس".

وتابع أن حياة هؤلاء الأفراد تغيرت فجأة وآفاقهم المستقبلية غامضة.

واتخذ البنك المركزي الأميركي سلسلة تدابير لدعم الاقتصاد والأسر والمؤسسات، ضمت: خفض معدل الفائدة إلى الصفر تقريبا وتخفيف استثنائي للقواعد للسماح للمصارف بالإقراض وضخ سيولة في النظام المالي.

انتعاش بطيء وصعب 

وردا على سؤال حول معدلات سلبية محتملة، استبعد باول هذه الفكرة موضحا أن الدراسات حول فعالية مثل هذا الإجراء "متباينة".

وشدد على أن الاحتياطي الفدرالي سيستمر في "استخدام أدواته إلى أقصى حدود حتى تنتهي الأزمة وأن يكون الانتعاش الاقتصادي بدأ فعليا".

وحاليا يرى أن التدابير المتخذة مناسبة.

لكنه حذر من أن الاحتياطي الفدرالي "يملك فقط قدرة على الإقراض وليس قدرة على الإنفاق" ملمحا مرة أخرى إلى أن الكونغرس يجب ألا يتردد في إيجاد مزيد من السبل لدعم الاقتصاد لمواجهة المشاكل الناتجة عن شلل الأنشطة على مدى أطول.

وقال "خلف فيروس كورونا المستجد حصيلة بشرية واقتصادية مدمرة".

لكن يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأميركي "عموما" مع انتهاء تفشي الوباء.

وأوضح "لكن لدينا انطباعا أكبر بأن الانتعاش سيكون أبطأ مما نريد" مكررا أن على النواب الآن عدم التردد في دعم الإنفاق.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة 4.8 في المئة في الفصل الأول في أكبر تراجع منذ الفصل الرابع من العام 2008، عندما شهدت الولايات المتحدة أزمة الرهن العقاري.

ويتوقع أن يسجل تراجع غير مسبوق في الربع الثاني من 30 إلى 40 في المئة بحسب خبراء اقتصاد.

وبشأن المستقبل أقر باول بأنه يجب العودة إلى سياسات أكثر حكمة في الموازنة "عندما يتعافى الاقتصاد كليا أو يتحسن على الأقل".

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا بكوفيد-19 مع أكثر من 82 ألف وفاة حتى الثلاثاء.

فرانس برس