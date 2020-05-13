نيويورك تاميز: أوبر يسعى لضم "غروب هوب" لخدمات التوصيل

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عدد أمس الثلاثاء، أن عملاق خدمات التوصيل شركة "أوبر" تستعد لضم شركة "غروب هوب" تحت مظلته، بالرغم من المشاكل المالية التي يعاني منها والمترتبة عن وباء كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات بين الشركتين، دون الكشف عن هويتهم، قولهم: إن أوبر يسعى لضم "غروب هوب" بغرض التوسع أكثر، خصوصا وأن معظم الأشخاص يلجأون إلى طلب الطعام في وقت تبقى أبواب المطاعم موصدة إلى إشعار آخر، في أغلب المناطق التي ينشط فيها أوبر.

وقال اثنان من المتحدثين لنيويورك تايمز إن أوبر قدمت عرضا مؤخرًا لأجل الاستحواذ على جميع أسهم "غروب هوب".

وردا على ذلك، طلب "غروب هوب" سهمين اثنين من أسهم أوبر لكل سهم من أسهمه، وهذا من شأنه أن يقيّم سهم "غروب هوب" بأكثر من 60 دولارًا للسهم.

وقال الشخصان إن المحادثات ما زالت جارية وقد لا تصل إلى نتيجة مرضية لأوبر أو لـ "غروب هوب".

وهذه المفاوضات دليل على تمكن فيروس كورونا المستجد من قلب كل شيء بدءا من الطريقة التي يأكل بها الناس إلى كيفية تحول الشركات لإيجاد نمو جديد.

وارتفع استخدام خدمات توصيل الأكل خلال الوباء بشكل كبير، حيث أن أغلب المستهلكين مجبرون على البقاء في منازلهم، بينما العديد من المطاعم مغلقة.

وفي الوقت نفسه، تحاول شركات مثل أوبر الحد من الأضرار التي تلحق بأعمالها جراء الفيروس التاجي، مع توقف الناس عن السفر .

وفقًا لـ Wedbush Securities، سيكون لشركة "أوبر إيت" في حال ضمت "غروب هوب" حوالي 55 بالمائة من سوق توصيل الطعام في الولايات المتحدة.

وقدرت الشركة أن شركة "دور داش" DoorDash، وهي شركة توصيل طعام أيضا، تمتلك 35 في المئة من السوق، ستكون أكبر منافس لهما في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة أوبر أعلنت الأربعاء الماضي، عن قرارها الاستغناء عن نحو 3700 موظف، وأن الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهی سيتخلى عن راتبه الأساسي لبقية العام، بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" نقلا عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.

وقد ألمح خسروشاهي، في رسالة إلى موظفيه، إلى أنه سيتم إجراء المزيد من الاستقطاعات في الفترة المقبلة، وأضاف "ننظر إلى العديد من السيناريوهات في الشركة بأي تكلفة".

وتأثرت أوبر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مع فرض القيود على الحركة، وانخفضت قيمة أسهمها في البورصة الأميركية.