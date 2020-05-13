أميركا

نيويورك تاميز: أوبر يسعى لضم "غروب هوب" لخدمات التوصيل

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
Signs for GrubHub and Seamless are displayed on the door to a New York restaurant, Friday, April 4, 2014. Shares in GrubHub…
أوبر تسعى للاستحواذ على نصف السوق الأميركية لخدمات التوصيل

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في عدد أمس الثلاثاء، أن عملاق خدمات التوصيل شركة "أوبر" تستعد لضم شركة "غروب هوب" تحت مظلته، بالرغم من المشاكل المالية التي يعاني منها والمترتبة عن وباء كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات بين الشركتين، دون الكشف عن هويتهم، قولهم: إن أوبر يسعى لضم "غروب هوب" بغرض التوسع أكثر، خصوصا وأن معظم الأشخاص يلجأون إلى طلب الطعام في وقت تبقى أبواب المطاعم موصدة إلى إشعار آخر، في أغلب المناطق التي ينشط فيها أوبر.

وقال اثنان من المتحدثين لنيويورك تايمز إن أوبر قدمت عرضا مؤخرًا لأجل الاستحواذ على جميع أسهم "غروب هوب".

وردا على ذلك، طلب "غروب هوب" سهمين اثنين من أسهم أوبر لكل سهم من أسهمه، وهذا من شأنه أن يقيّم سهم "غروب هوب" بأكثر من 60 دولارًا للسهم.

وقال الشخصان إن المحادثات ما زالت جارية وقد لا تصل إلى نتيجة مرضية لأوبر أو لـ "غروب هوب".

وهذه المفاوضات دليل على تمكن فيروس كورونا المستجد من قلب كل شيء بدءا من الطريقة التي يأكل بها الناس إلى كيفية تحول الشركات لإيجاد نمو جديد.

وارتفع استخدام خدمات توصيل الأكل خلال الوباء بشكل كبير، حيث أن أغلب المستهلكين مجبرون على البقاء في منازلهم، بينما العديد من المطاعم مغلقة.

وفي الوقت نفسه، تحاول شركات مثل أوبر الحد من الأضرار التي تلحق بأعمالها جراء الفيروس التاجي، مع توقف الناس عن السفر .

وفقًا لـ Wedbush Securities، سيكون لشركة "أوبر إيت" في حال ضمت "غروب هوب" حوالي 55 بالمائة من سوق توصيل الطعام في الولايات المتحدة. 

وقدرت الشركة أن شركة "دور داش" DoorDash، وهي شركة توصيل طعام أيضا، تمتلك 35 في المئة من السوق، ستكون أكبر منافس لهما في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة أوبر أعلنت الأربعاء الماضي، عن قرارها الاستغناء عن نحو 3700 موظف، وأن الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهی سيتخلى عن راتبه الأساسي لبقية العام، بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" نقلا عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية. 

وقد ألمح خسروشاهي، في رسالة إلى موظفيه، إلى أنه سيتم إجراء المزيد من الاستقطاعات في الفترة المقبلة، وأضاف "ننظر إلى العديد من السيناريوهات في الشركة بأي تكلفة".

وتأثرت أوبر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مع فرض القيود على الحركة، وانخفضت قيمة أسهمها في البورصة الأميركية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

نيويورك تاميز: أوبر يسعى لضم "غروب هوب" لخدمات التوصيل

عربي ودولي

من إسرائيل.. بومبيو يتهم إيران باستخدام مواردها لبث الرعب في العالم بدلاً من مكافحة كورونا

فرانس برس
13 مايو 2020
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل القدس في زيارة تستغرق يوما واحدا

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الأربعاء باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة. 

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة"، وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

وكان بومبيو وصل قبل ساعات إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية الجديدة بيني غانتس في محادثات من المتوقع أن تتناول خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

  
وهبطت طائرة بومبيو في تل أبيب في ساعة مبكرة من الصباح، وتوجه مباشرة إلى القدس، حيث حصل على إعفاء من الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين للقادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد بومبيو أول مسؤول أجنبي يزور إسرائيل منذ يناير الماضي، قبل أن تغلق البلاد حدودها لوقف انتشار الوباء.

وكان نتانياهو وغانتس أجلا أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستقبال المسؤول الأميركي الذي يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا.

وتعتبر قضية اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين ومعظم الدول العربية، وكذلك العديد من حلفاء إسرائيل في الغرب، إحدى القضايا الرئيسية في جدول أعمال محادثات بومبيو.

وقبل الزيارة، صرح بومبيو لصحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء إن الاجتماع مهم بما يكفي لتبرير السفر إلى إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة رغم الوباء، كما سيتم مناقشة الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وخطة إدارة ترامب للشرق الأوسط، وجهود مكافحة الفيروس.

ورفض بومبيو القول ما إذا كانت الإدارة تؤيد ضم إسرائيل من جانب واحد لمناطق في الضفة، قائلا انه سيأتي للاستماع إلى وجهات نظر نتانياهو وغانتس بشأن هذه المسألة.

من جانبه، ذكر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مهندس خطة السلام، أن إسرائيل قد تبدأ في ضم هذه المناطق في غضون أسابيع.

يذكر أن نتانياهو وغانتس أبرما اتفاقًا لتقاسم السلطة الشهر الماضي بعد أن أدت ثلاث انتخابات برلمانية خلال العام الماضي إلى طريق مسدود.

وبموجب الاتفاق، سيبقى نتانياهو رئيسا للوزراء خلال الــ 18 شهرا المقبلة، حتى أثناء محاكمته بتهم احتيال وقبول رشى، وخيانة الثقة، وبعد عام ونصف، سيشغل غانتس المنصب لمدة 18 شهرًا.

وينص الاتفاق أيضًا على أن نتانياهو يمكنه تقديم خطط لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو، لكن يجب أن يتم تنسيق مثل هذه الخطوة مع الولايات المتحدة ومراعاة الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام أيضًا.

فرانس برس