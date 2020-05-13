أميركا

هاجما عامل متجر بسبب كمامات.. اعتقال شخصين في كاليفورنيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن
بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن

اعتقلت الشرطة بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، شخصين بتهمة "الاعتداء" بعد قيامهما بمهاجمة عامل متجر، على خلفية مطالبته إياهما بارتداء كمامات وجه.

وقالت قناة CNN إن الشخصين دخلا المتجر من دون ارتداء كمامات، وقاما بمهاجمة أحد العاملين في المتجر بعد أن طلبت منهما الإدارة الخروج، تماشيا مع أوامر الولاية التي تفرض ارتداء كمامات في المتاجر.

وازدادت مؤخرا أعمال العنف المتعلقة بارتداء الكمامات، أو الصراع عليها.

ففي بداية شهر فبراير الماضي، هاجم رجل امرأة ترتدي الكمامات في ولاية نيويورك، وقال شهود عيان للشرطة إنهم سمعوا الرجل يصرخ "أنت مريضة" وهو يوجه لها اللكمات والضربات.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الجريمة متعلقة بتمييز عنصري ضد الآسيويين على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، حيث لم تكن الولاية سجلت إصابات بعد.

وفي ولاية ميشيغان، هاجم شخص صديقا له بعد سخريته من ارتدائه كمامة مصنوعة من الملابس الداخلية، بداية أبريل الماضي، وفقا لشرطة الولاية.

وهاجم رجل في ولاية كاليفورنيا شخصا يوزع الكمامات برمي البيض عليه نهاية أبريل الماضي أيضا، ولا تزال الشرطة تبحث عن الفاعل الذي قام بتصوير فيديو للهجوم.

وانطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #GetUsPPE، الشهر الماضي، وبعد مناشدات استمرت أسابيع للحصول على مزيد من معدات الحماية الشخصية.

ويعتقد أن كثيرا من المستشفيات استنفدت إمداداتها من هذه المعدات.

وسجلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 1.3 مليون أميركي بفيروس كورونا، وتحاول حكومات الولايات السيطرة على انتشار الوباء بفرض إجراءات وقائية، مثل ارتداء الكمامات والحث على التباعد الاجتماعي وأوامر بالبقاء في المنزل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رويترز
14 مايو 2020
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"

من المتوقع أن يعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" وجنرال أميركي لقيادة الجهود الفيدرالية بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات مسؤول أميركي نقلتها وكالة رويترز، الأربعاء. 

وسيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"، لتسريع جهود تطوير اللقاح. 

وذكر المصدر لرويترز أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" للأدوية، منصف السلاوي، الطبيب والباحث من أصل مغربي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.  

رويترز