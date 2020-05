هدد بنقل مصانعه من كاليفورنيا.. ماسك ينتصر على إجراءات كورونا

بعد تلويحه بنقل مقراته، استطاع رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الانتصار على إجراءات الإغلاق المحلية في ولاية كاليفورنيا.

ووصل الخلاف بين ماسك ومقاطعة ألاميدا في الولاية إلى نهاية الثلاثاء، بعدما وافق المسؤولون بالسماح لمصنع تسلا في مدينة فريمونت بالعودة إلى العمل تحت إرشادات أمان جديدة، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وتعتبر عودة تشغيل المصنع نصرا لماسك، الذي عرف بموقفه المؤيد لإعادة فتح الاقتصاد مجددا وسط جائحة كورونا.

واصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب ماسك في صراعه ضد إجراءات الإغلاق، وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!