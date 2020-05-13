أميركا

هدد بنقل مصانعه من كاليفورنيا.. ماسك ينتصر على إجراءات كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 
ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 

بعد تلويحه بنقل مقراته، استطاع رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الانتصار على إجراءات الإغلاق المحلية في ولاية كاليفورنيا.

ووصل الخلاف بين ماسك ومقاطعة ألاميدا في الولاية إلى نهاية الثلاثاء، بعدما وافق المسؤولون بالسماح لمصنع تسلا في مدينة فريمونت بالعودة إلى العمل تحت إرشادات أمان جديدة، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وتعتبر عودة تشغيل المصنع نصرا لماسك، الذي عرف بموقفه المؤيد لإعادة فتح الاقتصاد مجددا وسط جائحة كورونا.

واصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب ماسك في صراعه ضد إجراءات الإغلاق، وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

وجاءت تعليقات ترامب غداة إعلان ماسك أنه سيستأنف الإنتاج في مصنعه لتجميع السيارات في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد إطلاقه سلسلة تعليقات غاضبة ضد سياسات الإغلاق التي تنتهجها الولاية لاحتواء جائحة كوفيد-19

وكان ماسك قد هدد بنقل مقرات ومصانع تسلا من كاليفونيا إلى ولاية نيفادا، وكتب، السبت، على تويتر، تغريدة هدد فيها بمقاضاة وزارة الصحة بسبب قيود احتواء فيروس كورونا، التي عطلت شركة تسلا عن بدء الإنتاج مرة أخرى في مصنعها بفريمونت جنوب مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

قبلت السويد المزيد من الوفيات في مقابل محاولة تحقيق حصانة جماعية
عربي ودولي

بعد تخفيف القيود.. هل يتجه العالم لتطبيق التجربة السويدية؟

سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"
أميركا

الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين باحث من أصل عربي لتطوير جهود لقاح كورونا 

فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة
أميركا

"غير مقبولة".. ترامب يعلق على تصريحات فاوتشي بشأن أزمة كورونا

توقع الاتحاد أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعاً بنسبة 34 في المئة في 2021
اقتصاد

حركة النقل الجوي لن تعود إلى طبيعتها قبل هذا التاريخ

يعتزم البرلمان دراسة طلب تنحية بحق المدعي العام
رياضة

المدعي العام المكلف بالتحقيق في فضائح فيفا يمثل أمام البرلمان السويسري

بين الأميركيين من يرى أن القرارات الإلزامية حول وضع كمامات أو إجراءات أخرى تهدف للحد من انتشار كورونا، انتهاك للحرية الفردية للمواطن
أميركا

هاجما عامل متجر بسبب كمامات.. اعتقال شخصين في كاليفورنيا

ألمح ماسك إلى أن تغريداته الأخيرة حول قيمة الأسهم لم يراجعها أي من محامي الشركة. 
أميركا

هدد بنقل مصانعه من كاليفورنيا.. ماسك ينتصر على إجراءات كورونا

أميركا

الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين باحث من أصل عربي لتطوير جهود لقاح كورونا 

رويترز
14 مايو 2020
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"

من المتوقع أن يعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" وجنرال أميركي لقيادة الجهود الفيدرالية بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات مسؤول أميركي نقلتها وكالة رويترز، الأربعاء. 

وسيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"، لتسريع جهود تطوير اللقاح. 

وذكر المصدر لرويترز أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" للأدوية، منصف السلاوي، الطبيب والباحث من أصل مغربي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.  

رويترز