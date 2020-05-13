هدد بنقل مصانعه من كاليفورنيا.. ماسك ينتصر على إجراءات كورونا

بعد تلويحه بنقل مقراته، استطاع رجل الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الانتصار على إجراءات الإغلاق المحلية في ولاية كاليفورنيا.

ووصل الخلاف بين ماسك ومقاطعة ألاميدا في الولاية إلى نهاية الثلاثاء، بعدما وافق المسؤولون بالسماح لمصنع تسلا في مدينة فريمونت بالعودة إلى العمل تحت إرشادات أمان جديدة، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وتعتبر عودة تشغيل المصنع نصرا لماسك، الذي عرف بموقفه المؤيد لإعادة فتح الاقتصاد مجددا وسط جائحة كورونا.

واصطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب ماسك في صراعه ضد إجراءات الإغلاق، وكتب ترامب على تويتر "يجب على كاليفورنيا السماح لتيسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع الآن، يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان".

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

وجاءت تعليقات ترامب غداة إعلان ماسك أنه سيستأنف الإنتاج في مصنعه لتجميع السيارات في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد إطلاقه سلسلة تعليقات غاضبة ضد سياسات الإغلاق التي تنتهجها الولاية لاحتواء جائحة كوفيد-19

وكان ماسك قد هدد بنقل مقرات ومصانع تسلا من كاليفونيا إلى ولاية نيفادا، وكتب، السبت، على تويتر، تغريدة هدد فيها بمقاضاة وزارة الصحة بسبب قيود احتواء فيروس كورونا، التي عطلت شركة تسلا عن بدء الإنتاج مرة أخرى في مصنعها بفريمونت جنوب مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.