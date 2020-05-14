أميركا

الجيش الأميركي يقدم تعازيه للشعب الإيراني بمقتل عناصر البحرية بـ"نيران صديقة"

أسوشيتد برس
14 مايو 2020
البنتاغون يعزي في مقتل البحارة الإيرانيين في حادث النيران الصديقة
البنتاغون يعزي في مقتل البحارة الإيرانيين في حادث النيران الصديقة

قدم الجيش الأميركي تعازيه اليوم الخميس لإيران في حادث "نيران صديقة" أسفر عن مقتل 19 من قوات البحرية الإيرانية، ووصف السلاح المستخدم في الحادث بأنه صاروخ كروز مضاد للسفن.

وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن القوة قدمت "تعازينا الصادقة للشعب الإيراني في الخسائر الفادحة في الأرواح"، ومع ذلك، انتقد أوربان أيضا المناورات التي تجري بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 % من النفط العالمي.
  
وأضاف: "في الوقت الذي نشعر فيه بالقلق من أن هذا الحادث وقع على مقربة شديدة من ممر الشحن الدولي عالي الحركة، وفي الوقت الذي تركز فيه معظم المنطقة على محاربة كوفيد-19، فإن الخسارة غير الضرورية في الأرواح أمر مؤسف".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت يوم الإثنين، أن صاروخًا إيرانيا أصاب سفينة البحرية الإيرانية كوناراك بالقرب من ميناء جاسك، على بعد 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران في خليج عمان. 

وأوضحت السلطات أن كوناراك كانت قريبة جدا من هدف وأصيبت بطريق الخطأ يوم الأحد في حادث أدى أيضا إلى إصابة 15 جنديا.

كما لم تستبعد طهران فرضية وقوع "عمل عدائي"، فبعد أن أقرت إيران في بادئ الأمر بأن الحادث كان عرضيا، موضحة في فيديو نشر على موقع آجاء العسكري، أن جهاز القذائف الصاروخية تعرض لخلل عطـَّل رأسه الحربي وأعطاه توجيهات خاطئة تسببت في إصابة سفينة الدعم. 

لكن الموقع العسكري لم يستبعد في ذات الوقت، أن يكون الحادث نتيجة "حرب إلكترونية من قبل العدو"، لكن الفيديو لم يقدم أي دليل يدعم الادعاء.

أسوشيتد برس

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أميركا

الجيش الأميركي يقدم تعازيه للشعب الإيراني بمقتل عناصر البحرية بـ"نيران صديقة"

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مسؤول أميركي سابق يحذر من "الشتاء الأشد قتامة" في تاريخ البلاد بسبب كورونا 

14 مايو 2020
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة
الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة

يعتزم مسؤول أميركي أُزيح من رئاسة مؤسسة صحية هامة تحذير الكونغرس الخميس من إمكان أن تواجه الولايات المتحدة عام 2020 "الشتاء الأكثر قتامة" منذ عقود في حال فشلت في نشر أدوات مواجهة منسقة لوباء كورونا.

ومن المتوقع أن يدق ريك برايت ناقوس الخطر حول الإجراءات غير المناسبة المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وذلك عندما يدلي بشهادته أمام لجنة في الكونغرس.

وسيقول برايت خلال جلسة الاستماع إن "فرصنا تضيق"، وفق شهادته المحضرّة مسبقا التي نشرها الكونغرس.

ويضيف "اذا فشلنا في تطوير استجابة وطنية منسقة تعتمد على العلم، أخشى أن يتفاقم الوباء ويطول تواجده ويتسبب بأمراض ووفيات غير مسبوقة".

ووفقا لشهادة برايت "بدون تخطيط وتنفيذ واضحين للخطوات التي قمنا بتحديدها أنا وخبراء آخرون، سيشهد عام 2020 الشتاء الأشد قتامة في التاريخ الحديث".

وتقدم برايت بشكوى كمبلّغ عن مخالفات الأسبوع الماضي بعد خفض رتبته بزعم معارضته لترويج إدارة الرئيس دونالد ترامب علاجات غير مثبتة علميا لمكافحة كوفيد-19.

وكان مسؤولون أميركيون قد "رفضوا" تحذيرات برايت المخيفة في وقت سابق من هذا العام بشأن النقص الحاد في الإمدادات الطبية الضرورية مثل الكمامات ولوازم الفحوص والأدوية ونقص التمويل، على حد قوله.

وتمت إزاحة برايت الشهر الماضي من منصبه رئيسا لـ"هيئة البحث والتطوير المتقدم للطب الحيوي" (باردا)، وهي الوكالة المكلفة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى منصب أقل أهمية في "المعاهد الوطنية للصحة".

وزعم برايت أنه أزيح من منصبه لمعارضته استخدام أدوية كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين المضادة للملاريا لمعالجة مرض كوفيد-19، وهو العلاج الذي روج له الرئيس دونالد ترامب بشكل متكرر على الرغم من الأدلة العلمية القليلة على نجاعته.

وسيقول برايت أمام اللجنة إنه يعتقد أن "من الواضح بشكل مؤلم" أن حكومة الولايات المتحدة لم تكن على جاهزيتها كما كان ينبغي.

ويضيف "لم نتنبه لإشارات الإنذار المبكرة وأهملنا صفحات مهمة من كتاب ارشاداتنا لمواجهة الأوبئة".
 