أميركا

الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين باحث من أصل عربي لتطوير جهود لقاح كورونا 

رويترز
14 مايو 2020
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"
سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"

من المتوقع أن يعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" وجنرال أميركي لقيادة الجهود الفيدرالية بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريحات مسؤول أميركي نقلتها وكالة رويترز، الأربعاء. 

وسيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"، لتسريع جهود تطوير اللقاح. 

وذكر المصدر لرويترز أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غلاكسوسميثكلاين" للأدوية، منصف السلاوي، الطبيب والباحث من أصل مغربي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.  

رويترز

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سيتم إعداد جدول زمني باسم "Operation Wrap Speed"
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الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين باحث من أصل عربي لتطوير جهود لقاح كورونا 

فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة
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"غير مقبولة".. ترامب يعلق على تصريحات فاوتشي بشأن أزمة كورونا

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"غير مقبولة".. ترامب يعلق على تصريحات فاوتشي بشأن أزمة كورونا

رويترز
14 مايو 2020
فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة
فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تفاجأ بتصريحات خبير الأمراض المعدية وعضو فريق البيت الأبيض في أزمة كورونا،  أنتوني فاوتشي، بشأن المخاطر الناجمة عن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بسرعة. 

وأضاف ترامب في تصريح لصحفيين بالبيت الأبيض، معلقا على التحذيرات التي أوردها فاوتشي في شهادته أمام الكونغرس، الثلاثاء: "بالنسبة لي فإنها إجابة غير مقبولة". 

وفي جلسة الاستماع وبعد ضغط من السناتور الديمقراطية من واشنطن، باتي موراي، حذر فاوتشي من أن الولايات التي تفشل في الامتثال للإرشادات الفيدرالية حول إعادة الفتح وتتحرك بسرعة كبيرة لإعادة تشغيل اقتصاداتها، ستعرض نفسها لخطر تفش جديد قد يكون من الصعب السيطرة عليه.

وقال: "إذا تجاوزت بعض المناطق أو المدن أو الولايات أو أي كان، نقاط التفتيش المختلفة تلك، وفتحت قبل الأوان من دون أن تكون لديها القدرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة، فإن قلقي هو أننا سنبدأ رؤية طفرات صغيرة قد تتحول إلى تفشيات".

وأردف "لقد كنت واضحا جدا في رسالتي، أن نحاول إلى أقصى حد ممكن اتباع الإرشادات التي تم التفكير فيها بشكل جيد وتحديدها بشكل جيد".

وأضاف فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة، ولكن تلك الحالات الجديدة يمكن السيطرة عليها طالما أن الولايات لديها البنية التحتية المناسبة.

وتابع أنه "حتى تحت أفضل الظروف، عندما تتراجع عن إجراءات الحد من انتشار الفيروس، سترى ظهور حالات"، مشددا "إنها الإمكانية والقدرة على الاستجابة لتلك الحالات عبر تحديد جيد وعزل وتتبع جهات الاتصال التي ستحدد ما إذا كان يمكنك الاستمرار في المضي قدما في إجراء إعادة فتح أميركا".

رويترز