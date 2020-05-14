الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين باحث من أصل عربي لتطوير جهود لقاح كورونا 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تفاجأ بتصريحات خبير الأمراض المعدية وعضو فريق البيت الأبيض في أزمة كورونا، أنتوني فاوتشي، بشأن المخاطر الناجمة عن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي بسرعة.

وأضاف ترامب في تصريح لصحفيين بالبيت الأبيض، معلقا على التحذيرات التي أوردها فاوتشي في شهادته أمام الكونغرس، الثلاثاء: "بالنسبة لي فإنها إجابة غير مقبولة".

وفي جلسة الاستماع وبعد ضغط من السناتور الديمقراطية من واشنطن، باتي موراي، حذر فاوتشي من أن الولايات التي تفشل في الامتثال للإرشادات الفيدرالية حول إعادة الفتح وتتحرك بسرعة كبيرة لإعادة تشغيل اقتصاداتها، ستعرض نفسها لخطر تفش جديد قد يكون من الصعب السيطرة عليه.

وقال: "إذا تجاوزت بعض المناطق أو المدن أو الولايات أو أي كان، نقاط التفتيش المختلفة تلك، وفتحت قبل الأوان من دون أن تكون لديها القدرة على الاستجابة بفعالية وكفاءة، فإن قلقي هو أننا سنبدأ رؤية طفرات صغيرة قد تتحول إلى تفشيات".

وأردف "لقد كنت واضحا جدا في رسالتي، أن نحاول إلى أقصى حد ممكن اتباع الإرشادات التي تم التفكير فيها بشكل جيد وتحديدها بشكل جيد".

وأضاف فاوتشي أن أي تخفيف للقيود سيؤدي إلى حالات جديدة، ولكن تلك الحالات الجديدة يمكن السيطرة عليها طالما أن الولايات لديها البنية التحتية المناسبة.

وتابع أنه "حتى تحت أفضل الظروف، عندما تتراجع عن إجراءات الحد من انتشار الفيروس، سترى ظهور حالات"، مشددا "إنها الإمكانية والقدرة على الاستجابة لتلك الحالات عبر تحديد جيد وعزل وتتبع جهات الاتصال التي ستحدد ما إذا كان يمكنك الاستمرار في المضي قدما في إجراء إعادة فتح أميركا".