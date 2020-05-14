ترامب يتحدث عن موعد لقاح كورونا وعودة الحياة

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت.. أميركا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

Good numbers coming out of States that are opening. America is getting its life back! Vaccine work is looking VERY promising, before end of year. Likewise, other solutions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2020

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات في العالم بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة.