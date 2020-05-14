أميركا

ترامب يتحدث عن موعد لقاح كورونا وعودة الحياة

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
ترامب يتحدث عن الأمر التنفيذي الأخير بتعليق الهجرة
ترامب يتحدث عن الأمر التنفيذي الأخير بتعليق الهجرة

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت.. أميركا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات في العالم بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة.

الحرة - واشنطن

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عربي ودولي

واشنطن تحذر من "ممارسات الشحن الخادعة" لإيران وسوريا وكوريا الشمالية

ميشال غندور - واشنطن
14 مايو 2020
قدمت واشنطن استشارة عالمية للتنبيه بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات
قدمت واشنطن استشارة عالمية للتنبيه بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وخفر السواحل الأميركي الخميس استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات مع التركيز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا. 

وتتضمن الاستشارة أفضل الممارسات لمختلف قطاعات الصناعات البحرية والطاقة بما في ذلك تجار السلع العالمية وشركات التأمين البحري والمؤسسات المالية وأصحاب السفن وغيرها للمساعدة في بذل العناية الواجبة والتخفيف من مخاطر العقوبات. 

وبالإضافة إلى ذلك تقدم هذه الاستشارة معلومات حول عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ذات الصلة بالصناعة البحرية بما في ذلك قائمة غير حصرية للأنشطة التي يمكن أن تفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة. 

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن من قبل الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم" بما في ذلك التهرب من العقوبات والتهريب، ما قد يسهل النشاط الإجرامي ويهدد السلام والأمن الدوليين.

ميشال غندور - واشنطن