أميركا

"بعد ثلاث سنوات من الإفراج عنها".. واشنطن تعرض مليون دولار لاعتقال خاطفي أسرة أميركية كندية

14 مايو 2020
بعد خمس سنوات من الاختطاف، تم أطلاق سراح الزوجين في 2017
بعد خمس سنوات من الاختطاف، تم أطلاق سراح الزوجين في 2017

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مكافأة قدرها مليون دولار، في إطار مساعي اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف المواطنة الأميركية كايتلان كولمان وزوجها الكندي جوشوا بويل.

وقال مساعد مدير مكتب واشنطن تيموثي سلاتر إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي مكرس ليس فقط لإعادة المواطنين الأميركيين إلى بلادهم ولكن أيضا لتحقيق العدالة"، حسبا ما جاء على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأضاف "بعد سنوات من عودة عائلة كولمان إلى المنزل، لايزال وكلاء ومحللو مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملون بنشاط لتحديد الخاطفين.. إن سعينا لتحقيق العدالة لا ينتهي، ولكننا نحتاج أيضا إلى مساعدة الجمهور لتحديد المسؤولين عن الاختطاف".

وتم اختطاف كايتلان (34 عاما) مع زوجها (37 عاما) عام 2012 من قبل شبكة "حقاني" المرتبطة بحركة طالبان خلال عبورهما منطقة نائية في أفغانستان.

وبعد خمس سنوات من الاختطاف، تم إطلاق سراح الزوجين في 2017 بعد أن رزقا بثلاثة أطفال خلال فترة الاختطاف.

وفي الوقت الذي أعلن  الجيش الباكستاني أنه أنقذ افراد العائلة وعمل على تحريرهم، شكك عدد من المسؤولين الكنديين والأميركيين في عملية انقاذ الأسرة، وألمحوا إلى أنه "تم تسليمهم بعد مفاوضات".
 

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الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
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بعد خمس سنوات من الاختطاف، تم أطلاق سراح الزوجين في 2017
أميركا

"بعد ثلاث سنوات من الإفراج عنها".. واشنطن تعرض مليون دولار لاعتقال خاطفي أسرة أميركية كندية

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أميركا

قصور كلوي حاد.. نتائج صادمة لدى فحص العشرات ممن أصيبوا بكورونا

رويترز
14 مايو 2020
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس

قال باحثون الخميس إن أكثر من ثلث الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في منظومة صحية كبيرة في نيويورك عانوا من القصور الكلوي الحاد.

وبحسب دراسة أجريت في مستشفى نورثويل هيلث في نيويورك، وهي أكبر نظام صحي في الولاية، فإن 15 في المئة من المرضى كانوا بحاجة إلى غسيل كلوي.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة الدكتور كينار جهافيري، رئيس قسم أمراض الكلى: "وجدنا في أول 5449 مريضا تم إدخالهم المستشفى في الفترة من الأول من مارس وحتى الخامس من أبريل أن 36.6 في المئة أصيبوا بقصور كلوي حاد".

ولاحظ الباحثون الذين تتبعوا السجلات الطبية لهؤلاء المرضى أن الفشل الكلوي يحدث مبكرا في بدايات حدوث المرض، إذ أن 37.3 في المئة من المرضى الذين وصولوا إلى المستشفى كانوا يعانون من فشل كلوي، أو حدثت لهم الأعراض خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولهم المستشفى.

وفي كثير من الحالات، كان الفشل الكلوي يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه المرضى من ذوي الحالات الشديدة إلى أجهزة تنفس صناعي، فمن بين أكثر من 1000 مريض كانوا بحاجة لوضعهم على هذه الأجهزة، أصيب حوالي 90 في المئة منهم بالفشل الكلوي، وذلك مقارنة بـ 21.7 في المئة من 925 مريضا أصيبوا بالحالة ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذه الأجهزة.

وهذه الدراسة هي الأكبر من نوعها التي تركز على مرض الفشل الكلوي للمصابين بكورونا، ويقول الطبيب إن النتائج ستكون مفيدة للمستشفيات التي رصدت في الفترة الأخيرة ظهور أعراض القصور الكلوي بين مرض كوفيد-19.

رويترز