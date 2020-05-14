"بعد ثلاث سنوات من الإفراج عنها".. واشنطن تعرض مليون دولار لاعتقال خاطفي أسرة أميركية كندية

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" مكافأة قدرها مليون دولار، في إطار مساعي اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف المواطنة الأميركية كايتلان كولمان وزوجها الكندي جوشوا بويل.

وقال مساعد مدير مكتب واشنطن تيموثي سلاتر إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي مكرس ليس فقط لإعادة المواطنين الأميركيين إلى بلادهم ولكن أيضا لتحقيق العدالة"، حسبا ما جاء على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأضاف "بعد سنوات من عودة عائلة كولمان إلى المنزل، لايزال وكلاء ومحللو مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملون بنشاط لتحديد الخاطفين.. إن سعينا لتحقيق العدالة لا ينتهي، ولكننا نحتاج أيضا إلى مساعدة الجمهور لتحديد المسؤولين عن الاختطاف".

وتم اختطاف كايتلان (34 عاما) مع زوجها (37 عاما) عام 2012 من قبل شبكة "حقاني" المرتبطة بحركة طالبان خلال عبورهما منطقة نائية في أفغانستان.

وبعد خمس سنوات من الاختطاف، تم إطلاق سراح الزوجين في 2017 بعد أن رزقا بثلاثة أطفال خلال فترة الاختطاف.

وفي الوقت الذي أعلن الجيش الباكستاني أنه أنقذ افراد العائلة وعمل على تحريرهم، شكك عدد من المسؤولين الكنديين والأميركيين في عملية انقاذ الأسرة، وألمحوا إلى أنه "تم تسليمهم بعد مفاوضات".

