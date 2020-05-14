أميركا

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1800 وفاة بكورونا 

فرانس برس
14 مايو 2020
بلغت الحصيلة الإجمالية 84,059 وفاة
بلغت الحصيلة الإجمالية 84,059 وفاة

سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 84,059، وفق إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات في البلد الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد 1,389,935 حالة مؤكدة، بحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

فرانس برس

اقرأ أيضا

شارع خال في العاصمة الأميركية واشنطن
آخر الأخبار

تمديد إغلاق العاصمة الأميركية وإجراءات مماثلة في ظواحيها

بلغت الحصيلة الإجمالية 84,059 وفاة
أميركا

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1800 وفاة بكورونا 

منوشين يحذر من تبعات الإطالة في إعادة فتح الاقتصاد
اقتصاد

وزير الخزانة الأميركي يحذر من "دمار" في الاقتصاد بسبب كورونا 

كوكب المريخ
تكنولوجيا

علماء "على وشك" معرفة أصل الكوكب الأحمر

كل صيف يأتي الآلاف من العمال إلى إيطاليا
عربي ودولي

للسيطرة على سوق المافيا.. إيطاليا تصحح أوضاع المهاجرين

خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه نحو فنزويلا
إيران

طهران تتحدى واشنطن.. ناقلات نفط تتجه نحو فنزويلا

شاحنات التبريد المليئة بجثث ضحايا فيروس كورونا خارج مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك.
أميركا

شاحنات الموتى في نيويورك تعاود نقل الغذاء.. ماذا عن رائحة الجثث؟

آخر الأخبار

تمديد إغلاق العاصمة الأميركية وإجراءات مماثلة في ظواحيها

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
شارع خال في العاصمة الأميركية واشنطن
A street in downtown Washington, DC is seen empty on May 13, 2020 amid the coronavirus pandemic as the stay-at-home order has been extended for the nation's capital until June 9. (Photo by Daniel SLIM / AFP)

 مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء، إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى 8 يونيو بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، وجاء هذا مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي مريلاند وفيرجينيا.

وتقوم الولايتان بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19. 

وقالت رئيسة البلدية  في بيان إن "عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية".

وأضافت "العدوى المجتمعية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من واشنطن".

وسجلت واشنطن وحدها 6,584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.

ويستمر معدل الإصابات في العاصمة على ثباته في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن مثل نيويورك، مركز التفشي في الولايات المتحدة، انخفاضا في الإصابات، مع إعادة فتح مجموعة من الولايات لأعمالها بدرجات متفاوتة.

وأشارت باوزر إلى أن "عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح".

والاثنين افتتحت باوزر مستشفى ميدانيا بسعة 437 سريرا في مركز مؤتمرات "والتر إي واشنطن" في المدينة، حيث أعربت عن أملها بأن "لا نصل أبدا الى نقطة الحاجة إلى استخدام هذا الموقع".

هذا وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية مريلاند لاري هوغان عن رفع أوامر ملازمة المنازل في الولاية بدءا من الجمعة، لكنه قال للصحافيين "نحن نتفهم تماما بأنه ليست جميع المقاطعات في نفس الوضع".

وستبدأ ولاية فرجينيا جنوبي واشنطن إعادة فتح بشكل محدود الجمعة أيضا، وفقا للحاكم رالف نورثام.

ومع ذلك، تم استبعاد المنطقة المحيطة بواشنطن من الخطة وإرجاء التنفيذ فيها لمدة أسبوعين.
 

الحرة / وكالات - واشنطن