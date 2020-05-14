بعد رفع السرية عن الفيديو من قبل البنتاغون.. تفاصيل جديدة عن الأجسام الطائرة الغامضة

كشف تقرير جديد تفاصيل المواجهات بين طائرات البحرية الأميركية والأجسام الطائرة المجهولة بعد أسبوعين من نشر البنتاغون فيديو لأجسام طائرة غامضة ورفع السرية عنها.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

ووصف التقرير الذي يحمل اسم "تقرير المخاطر" أحد الأجسام الطائرة المجهولة بأنه صغير الحجم كحقيبة السفر وفضي اللون، بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

وخلال حادثة وقعت في 26 مارس 2014، مرت مقاتلات تابعة للبحرية الأميركية من طراز F-18، بالقرب من جسم طائر مجهول دون أن تعرف هويته.

وقد حاول طيار المقاتلة الأميركية "استعادة الاتصال البصري بالطائرة، إلا أنه لم يستطع"، على حد قول التقرير.

وتتشارك التقارير الأخيرة حول هذه الحوادث والصادرة عن البنتاغون، نفس تعريف هذه الأجسام المجهولة، بوصفها "UAS" أو أنظمة جوية بدون طيار.

وفي حادثة أخرى وقعت في نوفمبر 2013، استطاع قائد طائرة F-18 أميركية رؤية طائرة صغيرة بيضاء كان طول جناحيها نحو خمسة أقدام تقريبا، مع عدم وجود ملامح أخرى مميزة.

وقال التقرير "نظرا لصغر حجمها، فإنه تم تحديد الطائرة بأنها UAS".

كما أشار التقرير إلى واقعة أخرى بتاريخ 27 يونيو 2013، حيث تم رصد طائرة كانت تقريبا في حجم وشكل الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، وكانت بيضاء اللون.

لكن، عاد التقرير ليقول إنه بالرغم من تعريف هذه الأجسام المجهولة بأنها طائرات بدون طيار، فإن الجيش الأميركي لم يستطع تعريف الجهة المشغلة لها، ما يمثل تحديا كبيرا لسلامة وأمن الطيارين الأميركيين خلال التدريب العسكري قبالة الساحل الشرقي لولاية فرجينيا.

وقال التقرير إنه بعد الرحلة، نفى المشغلون المحليون لأنظمة الطائرات بدون طيار لوكالة المراقبة، معرفتهم بهوية الطائرة المجهولة.

يذكر أن البنتاغون قد نشر في نهاية أبريل المنصرم، ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة التقطها طيارون تابعون للقوات البحرية وتم تداولها لسنوات، تظهر مواجهات مع"أجسام جوية غير محددة".

وتظهر في الفيديوهات ما يبدو أنها أجسام طائرة مجهولة تتحرك بسرعة صورتها كاميرات تستخدم الأشعة تحت الحمراء. ويرصد أحدها حادثة تعود إلى عام 2004، فيما صور الآخران في يناير 2015، بحسب ما أفادت به سو غوغ، وهي متحدثة باسم البنتاغون.

وانتشرت الفيديوهات بعد تسريبها من دون تصريح، في 2007 و2017، وأكدت البحرية في سبتمبر الماضي صحتها. ويسمع في اثنين منها رد فعل مجندين مذهولين من سرعة الأجسام الطائرة، فيما تكهن صوت واحد بأن الجسم قد يكون طائرة مسيرة.

وقالت غوغ إن البنتاغون قرر نشر المقاطع، "من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة لدى الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا، أو إذا كان هناك المزيد من الفيديوهات أم لا".