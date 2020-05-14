أميركا

شاحنات الموتى في نيويورك تعاود نقل الغذاء.. ماذا عن رائحة الجثث؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
شاحنات التبريد المليئة بجثث ضحايا فيروس كورونا خارج مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك.
شاحنات التبريد المليئة بجثث ضحايا فيروس كورونا خارج مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك.

بعد أن كانت تستخدم لنقل الطعام، تحولت شاحنات التبريد في نيويورك إلى تقديم خدمة أخرى بعد الزيادة التي شهدتها المدينة في حالات الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، هي نقل الموتى، بحسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر.

والآن يحاول أصحاب هذه الشاحنات العودة لنشاطهم السابق، فطلبوا تصريحا من السلطات المعنية بالأمر.

الجدير بالذكر أنه مع بداية جائحة كوفيد-19 في نيويورك منتصف شهر مارس الماضي، اعتمدت المستشفيات ودور الجنائز على مئات شاحنات التبريد في أنحاء المدينة لمعالجة مسألة تكدّس الجثث.

ولأول مرة، وضعت مستشفيات المدينة شاحنات مبردة ثابتة أمام مبانيها لتكون جاهزة يوميا لنقل الجثامين.

ووصف الدكتور جيريمي روز، وهو طبيب طوارئ في نيويورك، بمقال له على صحيفة واشنطن بوست "الشاحنة المبردة" بأنها أصبحت "رمزا" للأزمة. وكتب: "كل كارثة لها صورها ورموزها. وبالنسبة لنا قد تكون شاحنة التبريد... التي تحمل المرضى الذين لم نتمكن من إنقاذهم".

لكن استخدامها تخللته العديد من المشاكل، وقد وقعت أكثر من حادثة عثور على جثث مكدسة داخل شاحنات، آخرها حادثة العثور على 60 جثة أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى في منطقة بروكلين.

ومع تراجع الحالات نسبيا في نيويورك، طلب أصحاب هذه الشاحنات من إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA) معرفة كيفية تحويلها إلى عربات لنقل الأغذية.

وتلبية لهذا الطلب، أصدرت الوكالة كتاب إرشادات بعنوان "إعادة مركبات التبريد ووحدات التخزين المبردة إلى الاستخدامات الغذائية، بعد استخدامها للحفاظ على الرفات البشرية خلال جائحة كوفيد-19".

ويتضمن الكتاب توصيات، أهمها تطهير أسطح الشاحنات "بالكامل" بمواد تنظيف مرخصة من وكالة حماية البيئة، وضرورة تنظيفها عدة مرات وارتداء العمال معدات واقية شخصية أثناء التنظيف.

واللافت أن إدارة الأغذية والأدوية قالت إنه إذا حدث تسرب دم أو سوائل إلى الأسطح الداخلية للشاحنة، فإنها تظل صالحة لنقل الطعام، لكن إذا كان السطح الملوث خشبيا أو من ألياف زجاجية أو مواد أخرى لا يمكن تطهيرها بشكل جيد، فيجب التخلص من الشاحنة.

وحثت FDA البتجار على عدم استخدام الشاحنات لنقل الطعام "إذا كانت بها روائح سيئة لا يمكن التخلص منها بالتنظيف والتطهير".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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شاحنات التبريد المليئة بجثث ضحايا فيروس كورونا خارج مستشفى بلفيو في مدينة نيويورك.
أميركا

شاحنات الموتى في نيويورك تعاود نقل الغذاء.. ماذا عن رائحة الجثث؟

آخر الأخبار

تمديد إغلاق العاصمة الأميركية وإجراءات مماثلة في ظواحيها

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
شارع خال في العاصمة الأميركية واشنطن
A street in downtown Washington, DC is seen empty on May 13, 2020 amid the coronavirus pandemic as the stay-at-home order has been extended for the nation's capital until June 9. (Photo by Daniel SLIM / AFP)

 مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر الأربعاء، إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وأمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى 8 يونيو بعد أن كان من المقرر أن ينتهي الجمعة، وجاء هذا مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي مريلاند وفيرجينيا.

وتقوم الولايتان بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19. 

وقالت رئيسة البلدية  في بيان إن "عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية".

وأضافت "العدوى المجتمعية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق مريلاند وفيرجينيا بالقرب من واشنطن".

وسجلت واشنطن وحدها 6,584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ بعين الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.

ويستمر معدل الإصابات في العاصمة على ثباته في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن مثل نيويورك، مركز التفشي في الولايات المتحدة، انخفاضا في الإصابات، مع إعادة فتح مجموعة من الولايات لأعمالها بدرجات متفاوتة.

وأشارت باوزر إلى أن "عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح".

والاثنين افتتحت باوزر مستشفى ميدانيا بسعة 437 سريرا في مركز مؤتمرات "والتر إي واشنطن" في المدينة، حيث أعربت عن أملها بأن "لا نصل أبدا الى نقطة الحاجة إلى استخدام هذا الموقع".

هذا وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية مريلاند لاري هوغان عن رفع أوامر ملازمة المنازل في الولاية بدءا من الجمعة، لكنه قال للصحافيين "نحن نتفهم تماما بأنه ليست جميع المقاطعات في نفس الوضع".

وستبدأ ولاية فرجينيا جنوبي واشنطن إعادة فتح بشكل محدود الجمعة أيضا، وفقا للحاكم رالف نورثام.

ومع ذلك، تم استبعاد المنطقة المحيطة بواشنطن من الخطة وإرجاء التنفيذ فيها لمدة أسبوعين.
 

الحرة / وكالات - واشنطن