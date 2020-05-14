أميركا

قصور كلوي حاد.. نتائج صادمة لدى فحص العشرات ممن أصيبوا بكورونا

رويترز
14 مايو 2020
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس
وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس

قال باحثون الخميس إن أكثر من ثلث الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في منظومة صحية كبيرة في نيويورك عانوا من القصور الكلوي الحاد.

وبحسب دراسة أجريت في مستشفى نورثويل هيلث في نيويورك، وهي أكبر نظام صحي في الولاية، فإن 15 في المئة من المرضى كانوا بحاجة إلى غسيل كلوي.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة الدكتور كينار جهافيري، رئيس قسم أمراض الكلى: "وجدنا في أول 5449 مريضا تم إدخالهم المستشفى في الفترة من الأول من مارس وحتى الخامس من أبريل أن 36.6 في المئة أصيبوا بقصور كلوي حاد".

ولاحظ الباحثون الذين تتبعوا السجلات الطبية لهؤلاء المرضى أن الفشل الكلوي يحدث مبكرا في بدايات حدوث المرض، إذ أن 37.3 في المئة من المرضى الذين وصولوا إلى المستشفى كانوا يعانون من فشل كلوي، أو حدثت لهم الأعراض خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولهم المستشفى.

وفي كثير من الحالات، كان الفشل الكلوي يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه المرضى من ذوي الحالات الشديدة إلى أجهزة تنفس صناعي، فمن بين أكثر من 1000 مريض كانوا بحاجة لوضعهم على هذه الأجهزة، أصيب حوالي 90 في المئة منهم بالفشل الكلوي، وذلك مقارنة بـ 21.7 في المئة من 925 مريضا أصيبوا بالحالة ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذه الأجهزة.

وهذه الدراسة هي الأكبر من نوعها التي تركز على مرض الفشل الكلوي للمصابين بكورونا، ويقول الطبيب إن النتائج ستكون مفيدة للمستشفيات التي رصدت في الفترة الأخيرة ظهور أعراض القصور الكلوي بين مرض كوفيد-19.

رويترز

اقرأ أيضا

أكثر من 3 مليار ونصف شخص حول العالم في العزل المنزلي الإجباري
أزمة كورونا

أيهما أخطر.. كورونا أم تداعيات الإغلاق والحجر؟

يواجه السناتور اتهامات باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به
أميركا

بسبب اتهامات مالية.. استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي

وجود الأجسام المضادة ليس بالضرورة دليل على أن شخص ما منيع ضد الفيروس
أميركا

قصور كلوي حاد.. نتائج صادمة لدى فحص العشرات ممن أصيبوا بكورونا

أسس "صندوق بيزوس للأرض" بهدف مكافحة التغيّر المناخي
منوعات

أول تريليونير في العالم.. من سيكون؟

عناصر من الشرطة التركية
تركيا

مقتل شخصين "أثناء توزيع المساعدات" بتركيا.. والرئاسة تعلق

إبقاء التنظيم على قدرات بشرية ومالية لن تخوّله العودة إلى بسط نفوذه
العراق

قد يعود على طريقة الزرقاوي.. تقرير أميركي يكشف ملايين داعش المخبأة وعديد مقاتليه

قدمت واشنطن استشارة عالمية للتنبيه بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات
عربي ودولي

واشنطن تحذر من "ممارسات الشحن الخادعة" لإيران وسوريا وكوريا الشمالية

أميركا

بسبب اتهامات مالية.. استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي

الحرة - واشنطن
14 مايو 2020
يواجه السناتور اتهامات باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به
يواجه السناتور اتهامات باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به

أعلن السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بير أنه سيتنحى مؤقتا عن رئاسة لجنة الاستخبارات على خلفية تحقيقات تجريها وزارة العدل بشأن اتهامات له باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به بقيمة مليون و700 ألف دولار، بحسب مراسلة الحرة.

وقال السيناتور عن ولاية نورث كارولاينا للصحفيين إنه استقال من منصبه لتجنب " تشتيت العمل الشاق للجنة والأعضاء وأعتقد أن أمن البلاد مهم للغاية بحيث لا يوجد أي عوامل تشتيت".

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل إن القرار "يصب في مصلحة عمل اللجنة وسيكون ساري المفعول نهاية الجمعة".

واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر أن الحديث عن استقالة عضو المجلس سابق لأوانه.

وكان عملاء في مكتب التحقيق الفيدرالي احتجزوا الأربعاء الهاتف الخاص بالسيناتور في إطار التحقيقات الجارية، بناء على أمر تفتيش صدر من "أعلى المستويات" في المكتب، بحسب وسائل إعلام أميركية.

والجدير بالذكر أن بير قاد جهود اللجنة في التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

الحرة - واشنطن