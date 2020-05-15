أميركا

إصابة بحارة على متن حاملة طائرات أمريكية بكورونا مجددا تثير التساؤلات

أسوشيتد برس
15 مايو 2020
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس

جاءت اختبارات خمسة بحارة على متن حاملة طائرات أميركية متوقفة في غوام بسبب تفشي كوفيد-19 عليها، إيجابية لثاني مرة، وتم نقلهم من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وفق البحرية الأميريكة. 

وتثير إصابة البحارة بالفيروس للمرة الثانية تساؤلات حول كيفية إعادة دمج الجنود المصابين مرة أخرى في الجيش، خاصة على متن السفن.

كان البحارة الخمسة قد أصيبوا في السابق بالفيروس، وتم عزلهم لأسبوعين. وفي إطار تلك العملية تعين عليهم جميعا إجراء اختبار مرتين على التوالي بشرط أن تظهر النتيجة سلبية في كلتيهما. وكان الفارق الزمني بين الاختبارين يوما أو يومين، قبل أن يسمح لهم بالعودة للسفينة.

ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس. وغادرها أكثر من 4000 من بين طاقم الحاملة المكون من 4800 بحار منذ ذلك الحين، إما للحجر الصحي أو للعزل. وفي وقت سابق من الشهر بدأ مئات البحارة في العودة للحاملة، في دفعات منسقة، استعدادا للإبحار مرة أخرى.

وفي بيان صادر الجمعة قالت البحرية إن البحارة الخمسة كانوا يقومون بمراقبة ذاتية ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء وجودهم على متن السفينة.

وأضاف البيان "هؤلاء البحارة الخمسة أصيبوا بأعراض تشبه الانفلونزا وقاموا بالأمر الصواب بالتقدم للإدارة الطبية بالحاملة للتقييم".

كما جاء في البيان أنهم نقلوا من الحاملة على الفور وعزلوا. كما نقل عدد صغير من البحارة الذين كانوا على اتصال بهم، من الحاملة أيضا.

وحتى يوم الخميس كان أكثر من 2900 بحار قد عادوا الى متن الحاملة، وتعافى نحو 25 بالمائة من بين أكثر من 1000 من المصابين، وفق البحرية.

أسوشيتد برس

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أميركا

يمر عبر العراق.. عسكريون أميركيون يتحدثون عن سيناريو "سقوط نظام إيران"

جو تابت - واشنطن
15 مايو 2020
النظام في طهران ضعيف وقابل للإهتزاز وينبغي استهدافه
النظام في طهران ضعيف وقابل للإهتزاز وينبغي استهدافه

خلص تحليل أمني وعسكري من قبل مجموعة من الخبراء العسكريين والاستخباراتيين في واشنطن، على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بامبيو إلى إسرائيل أمس أن النظام في طهران ضعيف وقابل للاهتزاز وينبغي استهدافه.

وعندما قتلت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الـ 3 من يناير الماضي، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى التأكيد بأن إدارته غير ساعية إلى تغيير نظام طهران، إلا أنه وبحسب الخبراء في واشنطن فإن سيل العقوبات الإقتصادية التي فُرضت على الإيرانيين فضلا عن انعكاسات "فيروس كورونا" بات يدلّ على غير ذلك تماما. 

وبحسب الكثير من المتابعين للشأن الإيراني في واشنطن والبنتاغون بالتحديد فإنه ليس مستبعدا أن نشهد سيناريو "السقوط". 

وفي هذا الإطار، يقول الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان سلاح الجو لشوؤن الإستخبارات في البنتاغون، إن على الولايات المتحدة الآن رفع مستوى قدراتها العسكرية وتفعيل ضغوطاتها لقبض ثمن عملية تغيير السلوك الإيراني في المنطقة.

ويضيف الجنرال ديبتولا في تحليل له في موقع "أميركان سبكتاتور" اليميني المحافظ، أن على إدارة الرئيس ترامب التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لمنع طهران من نقل السلاح إلى العراق وسوريا ولبنان في أسرع وقت ممكن. 

بدوره، يرى مايكل ماكوڤسكي، المسؤول السابق في البنتاغون ورئيس "المعهد اليهودي للأمن القومي في أميركا - جينسـا"، أنه ينبغي على واشنطن الاستفادة من الزخم الذي منحته عملية تصفية سليماني وتغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط وجعل نظرية "إسقاط نظام طهران" هي الإستراتيجية الأساس التي ينبغي العمل عليها وتحقيقها في المستقبل القريب. 

ويضيف ماكوڤسكي في مجلة "الناشيونال إنترست" في واشنطن، أنه حان الوقت لإعتماد استراتيجية عسكرية أكثر قساوة وعدائية تجاه إيران، وفي مقدمتها منع وصول السلاح الإيراني إلى داخل العراق وإلى يد المجموعات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، ومنع نقل السلاح إلى سوريا ولبنان واليمن. 

وفي هذا السياق يتابع ماكوڤسكي قائلا إنه يمكن تهديد القوات الإيرانية بجدية عبر إسقاط أي طائرة لها أو تدمير أي صاروخ باليستي أو غير ذلك، فيما لو تجرأت على إطلاقه هي أو الميليشيات التابعة لها.

والموقف المتشدد الداعي إلى تصعيد الضغط العسكري على طهران، عبّر عنه الجنرال المتقاعد جون توولان، الذي كان قائدا لمشاة البحرية - المارينز، إذ دعا إدارة الرئيس ترامب إلى عدم الإنشغال بالردّ على المجموعات العراقية المدعومة من طهران، إنما استهداف التواجد العسكري الإيراني بشكل مباشر داخل العراق والقضاء عليه نهائيا. 

ولا يتردد الجنرال توولان، في موقع "ريل كلير ديفانس" في القول بأنه على البنتاغون تهديد أهداف ومصالح إيرانية داخل إيران وخارجها، بما فيها المجموعات الشيعية التابعة لها في العراق مثل تنظيمات داخل "قوات الحشد الشعبي" كـ "كتائب حزب الله" وغيرها.

جو تابت - واشنطن