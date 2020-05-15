أميركا

الإدارة الأميركية تتخذ إجراء جديدا ضد هواوي

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، في التحرك باتجاه منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وضع شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية.

ويعني هذا حسب رويترز، محاولة الولايات المتحدة توسيع نطاق سلطتها من أجل إيقاف الصادرات عن ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، شركة هواوي الصينية.

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسرقة الممتلكات الفكرية والتجسس لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. 

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة لصحافيين عبر الهاتف "إن هذا الإجراء سيضع (مصلحة) أميركا والشركات الأميركية، والأمن القومي الأميركي في المقدمة".

وقد أثرت أخبار التحركات الأميركية الأخيرة ضد هواوي على البورصات الأوروبية، حيث تراجعت أسهم صانعي الرقائق الإلكترونية، مثل "لام ريسيرش" و"كيه ال ايه كورب".

ورغم عدم صدور رد صيني رسمي حتى الآن، فإن بكين سارعت في الاستجابة عن طريق مقترح لوضع الشركات الأميركية في قائمة الكيانات غير الموثوقة، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟
عربي ودولي

بيانات مسربة من الصين تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة عن حالات كورونا

أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران
إيران

إيران تلوح باستخدام مواردها العسكرية لإنقاذ محاصيلها الزراعية

يخضع الحزب لضغوط للنأي بنفسه عن المتطرفين في أوساطه
عربي ودولي

اليمين الألماني يطرد زعيما إقليميا بسبب صلاته بجماعات متطرفة

شعار شركة هواوي
أميركا

الإدارة الأميركية تتخذ إجراء جديدا ضد هواوي

واشنطن "ستواصل" الانسحاب من أفغانستان رغم هجومي داعش
عربي ودولي

واشنطن توضح مصير "الانسحاب" من أفغانستان بعد هجومي داعش

هرب غصن بعد اتهامه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018
عربي ودولي

القضاء التركي يتخذ إجراءت في قضية هروب كارلوس غصن

بعد سنوات من التعاون، يتقاتل تنظيما داعش والقاعدة في منطقة الساحل
عربي ودولي

داعش والقاعدة في منطقة الساحل.. حلفاء الأمس أعداء اليوم

أميركا

إصابة بحارة على متن حاملة طائرات أمريكية بكورونا مجددا تثير التساؤلات

أسوشيتد برس
15 مايو 2020
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس

جاءت اختبارات خمسة بحارة على متن حاملة طائرات أميركية متوقفة في غوام بسبب تفشي كوفيد-19 عليها، إيجابية لثاني مرة، وتم نقلهم من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وفق البحرية الأميريكة. 

وتثير إصابة البحارة بالفيروس للمرة الثانية تساؤلات حول كيفية إعادة دمج الجنود المصابين مرة أخرى في الجيش، خاصة على متن السفن.

كان البحارة الخمسة قد أصيبوا في السابق بالفيروس، وتم عزلهم لأسبوعين. وفي إطار تلك العملية تعين عليهم جميعا إجراء اختبار مرتين على التوالي بشرط أن تظهر النتيجة سلبية في كلتيهما. وكان الفارق الزمني بين الاختبارين يوما أو يومين، قبل أن يسمح لهم بالعودة للسفينة.

ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس. وغادرها أكثر من 4000 من بين طاقم الحاملة المكون من 4800 بحار منذ ذلك الحين، إما للحجر الصحي أو للعزل. وفي وقت سابق من الشهر بدأ مئات البحارة في العودة للحاملة، في دفعات منسقة، استعدادا للإبحار مرة أخرى.

وفي بيان صادر الجمعة قالت البحرية إن البحارة الخمسة كانوا يقومون بمراقبة ذاتية ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء وجودهم على متن السفينة.

وأضاف البيان "هؤلاء البحارة الخمسة أصيبوا بأعراض تشبه الانفلونزا وقاموا بالأمر الصواب بالتقدم للإدارة الطبية بالحاملة للتقييم".

كما جاء في البيان أنهم نقلوا من الحاملة على الفور وعزلوا. كما نقل عدد صغير من البحارة الذين كانوا على اتصال بهم، من الحاملة أيضا.

وحتى يوم الخميس كان أكثر من 2900 بحار قد عادوا الى متن الحاملة، وتعافى نحو 25 بالمائة من بين أكثر من 1000 من المصابين، وفق البحرية.

أسوشيتد برس