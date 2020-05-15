الإدارة الأميركية تتخذ إجراء جديدا ضد هواوي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، في التحرك باتجاه منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وضع شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية.

ويعني هذا حسب رويترز، محاولة الولايات المتحدة توسيع نطاق سلطتها من أجل إيقاف الصادرات عن ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، شركة هواوي الصينية.

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسرقة الممتلكات الفكرية والتجسس لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة لصحافيين عبر الهاتف "إن هذا الإجراء سيضع (مصلحة) أميركا والشركات الأميركية، والأمن القومي الأميركي في المقدمة".

وقد أثرت أخبار التحركات الأميركية الأخيرة ضد هواوي على البورصات الأوروبية، حيث تراجعت أسهم صانعي الرقائق الإلكترونية، مثل "لام ريسيرش" و"كيه ال ايه كورب".

ورغم عدم صدور رد صيني رسمي حتى الآن، فإن بكين سارعت في الاستجابة عن طريق مقترح لوضع الشركات الأميركية في قائمة الكيانات غير الموثوقة، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.