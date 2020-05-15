ترامب يأمل في الوصول للقاح قبل نهاية العام الحالي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب".

وقال ترامب من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤكد فيها ترامب على موعد اللقاح، بعد تغريدة نشرها الخميس، أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وأعلن ترامب خلال الخطاب، عن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير اللقاح المنتظر لمجابهة الفيروس، تحت اسم "عملية الالتواء السريع".

ووصف ترامب المشروع بأنه "محاولة لم تشهدها البلاد منذ مشروع مانهاتن (النووي)، لم ير أحد شيئا مثل ما نفعله الآن داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى اليوم الجمعة.

يذكر أن حاكم نيويورك قد مدد حاكم الولاية العزل الصحي العام حتى 13 يونيو، مستثنيا خمس مناطق تعد الأقل اكتظاظا بالسكان في هذه الولاية التي تضم عشرين مليون نسمة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.