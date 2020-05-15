متى تفتح الشركات والمدارس الأميركية أبوابها؟.. إرشادات حكومية جديدة

أصدرت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC التابعة لوزارة الصحة الأميركية، الخميس، إرشادات جديدة لمساعدة أصحاب الأعمال والمدارس في تحديد الوقت المناسب لاستئناف نشاطهم.
وتجيب الإرشادات بـ"نعم" أو "لا" على مدى استعداد أماكن العمل والمطاعم والحانات والنقل الجماعي ورعاية الأطفال والمخيمات والمدارس لإعادة فتح أبوابها.
وتدعو الوكالة هذه الجهات إلى العمل مع مسؤولي الصحة في الولايات وعلى المستوى المحلي لاتخاذ القرارات المناسبة.
وعلى سبيل المثال، عند تحديد ما إذا كان يجب فتح مطعم أو حانة، يٌسئل صاحب العمل عما إذا كان فتح المكان سيكون متسقا مع الأوامر الصادرة على المستوى المحلي والولاية، وما إذا كان المكان مؤهلا لحماية الموظفين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض شديدة. وإذا كان الجواب بـ"لا"، يُنصح بعدم استئناف النشاط في الوقت الحالي.
وتطلب CDC من أصحاب الأعمال الذين سيكون بمقدورهم استئناف النشاط أن يفرضوا ارتداء الموظفين للأقنعة وغسل أيديهم والتنظيف المستمر لأماكن العمل، ومراقبة الحالة الصحية للعاملين وإبقاء من يشعر بالمرض منهم في المنزل.