تمديد العزل في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة

مدّد حاكم ولاية نيويورك حتى 13 يونيو، مرسوم العزل في المدينة الذي كانت تنتهي مدته الجمعة، مستثنيا خمس مناطق هي الأقل اكتظاظا بالسكان في هذه الولاية التي تعد عشرين مليون نسمة.

ويمدد المرسوم الذي وقعه الحاكم أندرو كومو، العزل لمدينة نيويورك ومحيطها، المتضررة كثيرا جراء فيروس كورونا المستجدّ.

وأحصت العاصمة الاقتصادية الأميركية أكثر من 20 ألف وفاة بكوفيد-19. في المقابل، أصبح بإمكان خمس مناطق أقل اكتظاظا بالسكان إعادة إطلاق تدريجي لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد رجح الخميس أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت.. أميركا تستعيد حياتها! العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات في العالم بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة.