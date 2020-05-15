أميركا

حادثة أثارت استنكار الأميركيين.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل أحمد

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
الضحية أحمد أربيري (25 عاما) قتل على يد غريغوري ماك مايكل وابنه
الضحية أحمد أربيري (25 عاما) قتل على يد غريغوري ماك مايكل وابنه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن المحقق السابق المتورط في قتل الشاب الأسود أحمد أربيري، كان قد جرد من سلطاته قبل الحادثة بعام.

وكان المحقق السابق غريغوري ماك مايكل (64 عاما) وابنه ترافيس (34 عاما) قد وضعا قيد التوقيف الأسبوع الماضي، بتهمة قتل أحمد أربيري (25 عاما) يوم 23 فبراير في مدينة برونزويك جنوب البلاد التي لها تاريخ طويل حافل بالعنصرية.

وبحسب وثائق اطلعت عليها "واشنطن بوست"، فإنه تم إيقاف غريغوري ماك مايكل عن العمل في فبراير 2019، بعد محاولات فاشلة لإكمال التدريبات اللازمة.

كما تم توجيه إنذار لماك مايكل في عام 2014، بسبب تجاهله إنهاء دورة إطلاق النار الإجبارية واستخدام القوة.

وفي معرض الدفاع عن نفسه، ادعى ماك مايكل أن أربيري قد تورط في عملية سطو مسلحة. وقد أظهر مقطع فيديو رجلا يعتقد أنه أربيري وهو يدخل منزل قيد الإنشاء قبل لحظات من إطلاق النار.

وتأتي ادعاءات ماك مايكل وسط نفي من جانب صاحب العقار من أن يكون قد فقد شيئا من المنزل.

وكان مدير الشرطة في ولاية جورجيا الأميركية، فيك رينولدز، قد أعلن الجمعة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بعد توقيف رجلين أبيضين للاشتباه بتورّطهما في قتل شاب أسود، دون أن يشرح سبب التأخر في توقيفهما 74 يوما. 

المتهمان ( غريغوري ماك مايكل وابنه ترافيس) بتقل الشاب أحمد أربيري
المتهمان ( غريغوري ماك مايكل وابنه ترافيس) بقتل الشاب أحمد أربيري

وقدّر فيك رينولدز خلال مؤتمر صحفي أن عناصر الاتهام بالقتل التي تجمّعت لدى أجهزة الشرطة مساء الثلاثاء "أكثر من كافية"، وجاءت عملية المداهمة بعد انتشار فيديو لعملية القتل أثار استياء كبيرا في البلاد. 

وأثناء المؤتمر الصحفي، تجمّع مئات المحتجين أمام محكمة المدينة للمطالبة بتحقيق العدالة.

وعلى الرغم من عدم توجيهه انتقادات لعمل المحققين المحليين على مدى شهرين بعد عملية القتل، قال قائد شرطة الولاية إنه كانت هناك أمور غير منجزة عند تسلم الملف.

وقال إن الفرق الأمنية التابعة له تمكّنت خلال 36 ساعة من توليها التحقيق من توقيف المشتبهين، واعتبر أن ذلك "يوجز كلّ شيء". 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الضحية أحمد أربيري (25 عاما) قتل على يد غريغوري ماك مايكل وابنه
أميركا

حادثة أثارت استنكار الأميركيين.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل أحمد

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تستعد المطاعم الأميركية لإعادة فتح أبوابها بعد توقف استمر أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد

أصدرت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC التابعة لوزارة الصحة الأميركية، الخميس، إرشادات جديدة لمساعدة أصحاب الأعمال والمدارس في تحديد الوقت المناسب لاستئناف نشاطهم.

وتجيب الإرشادات بـ"نعم" أو "لا" على مدى استعداد أماكن العمل والمطاعم والحانات والنقل الجماعي ورعاية الأطفال والمخيمات والمدارس لإعادة فتح أبوابها.

وتدعو الوكالة هذه الجهات إلى العمل مع مسؤولي الصحة في الولايات وعلى المستوى المحلي لاتخاذ القرارات المناسبة.

وعلى سبيل المثال، عند تحديد ما إذا كان يجب فتح مطعم أو حانة، يٌسئل صاحب العمل عما إذا كان فتح المكان سيكون متسقا مع الأوامر الصادرة على المستوى المحلي والولاية، وما إذا كان المكان مؤهلا لحماية الموظفين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض شديدة. وإذا كان الجواب بـ"لا"، يُنصح بعدم استئناف النشاط في الوقت الحالي.

وتطلب CDC من أصحاب الأعمال الذين سيكون بمقدورهم استئناف النشاط أن يفرضوا ارتداء الموظفين للأقنعة وغسل أيديهم والتنظيف المستمر لأماكن العمل، ومراقبة الحالة الصحية للعاملين وإبقاء من يشعر بالمرض منهم في المنزل.

الحرة / ترجمات - واشنطن