أميركا

شركة أميركية على حافة الإفلاس تمنح كبار موظفيها مكافآت بملايين الدولارات

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
FILE PHOTO: Shoppers leave the J.C. Penney department store in North Riverside, Illinois, U.S., November 17, 2017. REUTERS…
متاجر جي سي بيني الأميركية

بدأت متاجر جي سي بيني الأميركية في منح ملايين الدولارات في شكل مكافآت أجور لكبار المديرين التنفيذيين، بينما تتأرجح سلسلة المتاجر المتعثرة على حافة الإفلاس.

وكشفت الشركة في 10 مايو الجاري أن الرئيس التنفيذي جيل سولتو حصل على 4.5 مليون دولار، بينما حصل كل من المدير المالي بيل وافورد، وكبير الموظفين التجاريين ميشيل ولازلو ، وكبير موظفي الموارد البشرية برين إيفانسون على مليون دولار. 

وتهدف هذه المدفوعات إلى ضمان قيام جي سي بيني بتحفيز مسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من الموظفين لمواجهة البيئة المتقلبة الناجمة عن وباء كورونا المستجد، والذي أثر على مجال البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وغيرها.

والشركة التي يبلغ عمرها 118 عامًا هي واحدة من العديد من محلات تجارة التجزئة التي أجبرت على الإغلاق مؤقتًا مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة "مما دفعها أكثر من خطوة إلى الإفلاس" على حد وصف شبكة "سي بي سي نيوز.

وكالة رويترز ذكرت من جانبها أن الشركة تخطط لتقديم طلب للسلطات ضمن ما يتيحه الفصل 11 الخاص بالإفلاس، مما قد يؤدي إلى إغلاق نحو ربع متاجرها الأميركية البالغ عددها 850 متجرًا بشكل دائم.

ويسمح الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة للشركات بإعادة التنظيم بموجب القانون. 

وهذا الإجراء متاح لجميع أنواع الشركات غير القادرة على تحمل الديون أو الدفع للدائنين، إذ يمكن للشركات أو الدائنين التقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الاتحادي.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إنه بموجب إحدى الخطط التي تجري مناقشتها، فإن جي سي بيني ستخرج من الإفلاس كشركتين منفصلتين.

ولم تكن مبيعات جي سي بيني على الإنترنت كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مع إبقاء المتاجر مغلقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة استجابة لعمليات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي.

وفي حين أن الشركة لديها ما يكفي من النقد للبقاء على قيد الحياة في الأشهر المقبلة، إلا أنها تواجه مدفوعات دين بقيمة 105 مليون دولار مستحقة في يونيو وحوالي 300 مليون دولار من نفقات الفائدة السنوية، إلى جانب أكثر من 2 مليار دولار من الديون مستحقة في عام 2023.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما

اكتفى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الخميس بدعوة الأميركيين إلى التصويت، ردا على الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يتحدث منذ أيام عن "أوباماغيت"، أي فضيحة تحمل اسم  الرئيس السابق للولايات المتحدة بدون أن يذكر أي تفاصيل عنها.

وقال أوباما "صوتوا"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية وبينما يضاعف الرئيس الجمهوري هجماته على سلفه الديموقراطي مكررا صيغة تذكر بفضيحة "ووترغيت" التي دفعت الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة.

وتلمح نظرية المؤامرة التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية للمحافظين المتشددين مبدئيا، إلى أن الرئيس الديموقراطي استخدم في السنوات الأخيرة من ولايته، الجهاز القضائي ليلحق ضررا بترامب بأي ثمن.

وتهرب ترامب من الرد على سؤال في مؤتمر صحفي قبل أيام عن هذه الجريمة الغامضة التي ارتكبها الرئيس السابق، قائلا "تعرفون ما هي الجريمة. هذه الجريمة واضحة للجميع".

وانتقل ترامب إلى مرحلة جديدة الخميس بطلبه من الكونغرس التحقيق، بدون أن يوضح الوقائع التي يأخذها على أوباما.

وكتب في تغريدة "لو كنت سناتورا أو نائبا، سيكون أول شخص أستدعيه للإدلاء بإفادته بشأن أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة، الرئيس السابق أوباما. كان يعرف كل شيئ". ودعا ترامب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أحد المقربين منه، إلى التحرك.

لكن العديد من البرلمانيين في معسكره لا يوافقونه الرأي. ورد غراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بالقول "لا أعتقد أن الأمر مناسب بالنسبة لي لأقوم بذلك".

ولسنوات وحتى قبل أن يخوض السباق إلى البيت الأبيض، نقل دونالد ترامب نظرية مؤامرة تتداولها بعض الأوساط اليمينية المتطرفة تشكك في مكان ولادة أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، وبالتالي في شرعية إدارته للبلاد.

واضطر الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الذي شعر باستياء كبير، لعقد مؤتمر صحفي عرض خلاله شهادة ميلاده الكاملة لوضع حد لهذا الجدل.
 