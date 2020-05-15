أميركا

يمر عبر العراق.. عسكريون أميركيون يتحدثون عن سيناريو "سقوط نظام إيران"

جو تابت - واشنطن
15 مايو 2020
النظام في طهران ضعيف وقابل للإهتزاز وينبغي استهدافه
النظام في طهران ضعيف وقابل للإهتزاز وينبغي استهدافه

خلص تحليل أمني وعسكري من قبل مجموعة من الخبراء العسكريين والاستخباراتيين في واشنطن، على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بامبيو إلى إسرائيل أمس أن النظام في طهران ضعيف وقابل للاهتزاز وينبغي استهدافه.

وعندما قتلت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الـ 3 من يناير الماضي، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى التأكيد بأن إدارته غير ساعية إلى تغيير نظام طهران، إلا أنه وبحسب الخبراء في واشنطن فإن سيل العقوبات الإقتصادية التي فُرضت على الإيرانيين فضلا عن انعكاسات "فيروس كورونا" بات يدلّ على غير ذلك تماما. 

وبحسب الكثير من المتابعين للشأن الإيراني في واشنطن والبنتاغون بالتحديد فإنه ليس مستبعدا أن نشهد سيناريو "السقوط". 

وفي هذا الإطار، يقول الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان سلاح الجو لشوؤن الإستخبارات في البنتاغون، إن على الولايات المتحدة الآن رفع مستوى قدراتها العسكرية وتفعيل ضغوطاتها لقبض ثمن عملية تغيير السلوك الإيراني في المنطقة.

ويضيف الجنرال ديبتولا في تحليل له في موقع "أميركان سبكتاتور" اليميني المحافظ، أن على إدارة الرئيس ترامب التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لمنع طهران من نقل السلاح إلى العراق وسوريا ولبنان في أسرع وقت ممكن. 

بدوره، يرى مايكل ماكوڤسكي، المسؤول السابق في البنتاغون ورئيس "المعهد اليهودي للأمن القومي في أميركا - جينسـا"، أنه ينبغي على واشنطن الاستفادة من الزخم الذي منحته عملية تصفية سليماني وتغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط وجعل نظرية "إسقاط نظام طهران" هي الإستراتيجية الأساس التي ينبغي العمل عليها وتحقيقها في المستقبل القريب. 

ويضيف ماكوڤسكي في مجلة "الناشيونال إنترست" في واشنطن، أنه حان الوقت لإعتماد استراتيجية عسكرية أكثر قساوة وعدائية تجاه إيران، وفي مقدمتها منع وصول السلاح الإيراني إلى داخل العراق وإلى يد المجموعات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، ومنع نقل السلاح إلى سوريا ولبنان واليمن. 

وفي هذا السياق يتابع ماكوڤسكي قائلا إنه يمكن تهديد القوات الإيرانية بجدية عبر إسقاط أي طائرة لها أو تدمير أي صاروخ باليستي أو غير ذلك، فيما لو تجرأت على إطلاقه هي أو الميليشيات التابعة لها.

والموقف المتشدد الداعي إلى تصعيد الضغط العسكري على طهران، عبّر عنه الجنرال المتقاعد جون توولان، الذي كان قائدا لمشاة البحرية - المارينز، إذ دعا إدارة الرئيس ترامب إلى عدم الإنشغال بالردّ على المجموعات العراقية المدعومة من طهران، إنما استهداف التواجد العسكري الإيراني بشكل مباشر داخل العراق والقضاء عليه نهائيا. 

ولا يتردد الجنرال توولان، في موقع "ريل كلير ديفانس" في القول بأنه على البنتاغون تهديد أهداف ومصالح إيرانية داخل إيران وخارجها، بما فيها المجموعات الشيعية التابعة لها في العراق مثل تنظيمات داخل "قوات الحشد الشعبي" كـ "كتائب حزب الله" وغيرها.

جو تابت - واشنطن

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ترامب يأمل في الوصول للقاح قبل نهاية العام الحالي

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام - 15 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام - 15 مايو 2020

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب".

وقال ترامب من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤكد فيها ترامب على موعد اللقاح، بعد تغريدة نشرها الخميس، أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وأعلن ترامب خلال الخطاب، عن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير اللقاح المنتظر لمجابهة الفيروس، تحت اسم "عملية الالتواء السريع".

ووصف ترامب المشروع بأنه "محاولة لم تشهدها البلاد منذ مشروع مانهاتن (النووي)، لم ير أحد شيئا مثل ما نفعله الآن داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى اليوم الجمعة.

يذكر أن حاكم نيويورك قد مدد حاكم الولاية العزل الصحي العام حتى 13 يونيو، مستثنيا خمس مناطق تعد الأقل اكتظاظا بالسكان في هذه الولاية التي تضم عشرين مليون نسمة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

الحرة / وكالات - واشنطن