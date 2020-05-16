أميركا

"آخر الشهود".. ترامب يقيل المفتش العام في وزارة الخارجية

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك
المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، وهي الإقالة الأحدث في سلسلة عمليات الفصل التي جاءت في أعقاب تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، في ما عرف بمحاكمة العزل.

وقال ترامب في رسالة وجهها مساء الجمعة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد في وقت لاحق إقالة لينيك، وقال إن السفير ستيفن أكارد، حليف نائب الرئيس مايك بنس، سيتولى المهمة خلفا لستيف لينيك.

وأوضح المتحدث أنه "في 11 سبتمبر 2019، تم تأكيد السفير أكارد من قبل مجلس الشيوخ لقيادة مكتب البعثات الخارجية في الوزارة، ونتطلع إلى أن يقود مكتب المفتش العام".

وأكارد هو موظف سابق في وزارة الخارجية، عمل مساعدا خاصا في الأمانة التنفيذية، ثم موظفا في الدائرة السياسية وموظفا عاما في سفارة الولايات المتحدة في بروكسل، وقبل ذلك، عمل موظفا قنصليا في القنصلية الأميركية في مومباي.

وكان لينيك قد بدأ وظيفته في سبتمبر 2013، وكان قبل ذلك مدعيا عاما في وزارة العدل، كما شغل منصب المفتش العام الأول للوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان.

السناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مينينديز ، وصف في تغريدة الإقالة بأنها "مخزية".

وشهر فبراير الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب سفير الولايات المتّحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزله.

جاء ذلك بعد يومين فقط من تبرئة مجلس الشيوخ ترامب من التهم التي وجهها له مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب أقر عزل الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2019 بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوط على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة --الديموقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه في ختام ثالث محاكمة عزل  لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وبذلك، يغلَق فصلا من الإقالات بدأ الصيف الماضي، وطال جميع من قدموا شهاداتهم ضد الرئيس ترامب خلال المحاكمة الأشهر في ولايته الرئاسية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة. 

وقال ترامب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحفي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.              
 

الحرة / وكالات - واشنطن