أميركا

أميركي يواجه السجن 20 عاما بعد تهديده حاكمة ولاية بالقتل

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل
أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل

وجهت السلطات الأميركية اتهامات تتعلق بـ "الإرهاب" لرجل في ولاية ميشيغان بعد أن أطلق تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشين ويتمان والمدعية العامة دانا نيسل على خلفية القيود المفروضة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويواجه روبرت سينكلير تيش (32 عاما) وهو من مدينة ديترويت، عاصمة الولاية، عقوبة السجن 20 عاما بعد أن أرسل رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 14 أبريل الماضي لأحد أصدقائه اعتبرت أنها تحمل تهديدا بالقتل، ثم ألقي القبض عليه في اليوم ذاته.

وقال كيم ورثي، المدعي في مقاطعة واين "نحن نتفهم أن هذه الأوقات يمكن أن تكون مرهقة ومزعجة لكثير من الناس، لكننا لن نتسامح مع التهديدات ضد أي موظف عمومي".

وتواجه حاكمة الولاية تظاهرات غاضبة دعاوى قضائية إزاء قرارات اتخذتها لإبقاء السكان في المنازل.

وخرجت تظاهرة أمام مبنى الكابيتول في ديترويت الخميس، من قبل مجموعة تطلق على نفسها "ميشيغان متحدة من أجل الحرية".

وقال موقع ميترو تايمز إن مجموعات خاصة على موقع فيسبوك امتلأت مشاركاتها بالهجوم على الحاكمة، وقد انطوى بعضها على الدعوة للاعتداء عليها.

وكانت ميشيغان ضمن ولايات انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكامها نظرا للقيود على الحركة المفروضة فيها مع اتجاه البلاد لإعادة فتح اقتصادها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

سجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة
آخر الأخبار

البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة 

تسبّب فيروس كورونا المستجدّ بوفاة 305,424 شخصاً في العالم
عربي ودولي

حصيلة كورونا عالميا.. 4.5 ملايين إصابة بالفيروس المستجد

أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل
أميركا

أميركي يواجه السجن 20 عاما بعد تهديده حاكمة ولاية بالقتل

أمازون تحظر ملايين المنتجات التي يدعي باعتها قدرتها على علاج فيروس كورونا المستجد
اقتصاد

وفاة سابع موظف بأمازون جراء كورونا.. وانتقادات تطال الشركة

شرطة الموصل تلقي القبض على رجل انتحل صفة ضابط
العراق

"ابتز" الأهالي.. شرطة الموصل تعتقل الضابط المزيف

هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟
عربي ودولي

بيانات مسربة من الصين تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة عن حالات كورونا

أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران
إيران

إيران تلوح باستخدام مواردها العسكرية لإنقاذ محاصيلها الزراعية

أميركا

الإدارة الأميركية تتخذ إجراء جديدا ضد هواوي

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
شعار شركة هواوي
شعار شركة هواوي

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، في التحرك باتجاه منع إمدادات الرقائق الإلكترونية إلى شركة هواوي الصينية.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية عن وضع شرط الحصول على رخصة من أجل بيع أشباه الموصلات لشركة هواوي، والتي تم صنعها في الخارج بتكنولوجيا أميركية.

ويعني هذا حسب رويترز، محاولة الولايات المتحدة توسيع نطاق سلطتها من أجل إيقاف الصادرات عن ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، شركة هواوي الصينية.

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسرقة الممتلكات الفكرية والتجسس لصالح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. 

وقال مسؤول كبير بوزارة التجارة لصحافيين عبر الهاتف "إن هذا الإجراء سيضع (مصلحة) أميركا والشركات الأميركية، والأمن القومي الأميركي في المقدمة".

وقد أثرت أخبار التحركات الأميركية الأخيرة ضد هواوي على البورصات الأوروبية، حيث تراجعت أسهم صانعي الرقائق الإلكترونية، مثل "لام ريسيرش" و"كيه ال ايه كورب".

ورغم عدم صدور رد صيني رسمي حتى الآن، فإن بكين سارعت في الاستجابة عن طريق مقترح لوضع الشركات الأميركية في قائمة الكيانات غير الموثوقة، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

الحرة / ترجمات - واشنطن