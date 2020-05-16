أميركا

استطلاع: ثلثا المتدينين الأميركيين يعتقدون أن فيروس كورونا "رسالة من ألله"

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
كنيسة

أظهر استطلاع جديد أن 63 في المئة من المتدينين الأميركيين يرون أن جائحة فيروس كورونا المستجد "رسالة من الله، يطلب فيها من البشرية أن تغير أساليب حياتها".

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 4.2 نقطة مئوية، 1002 من البالغين الأميركيين الذين أكدوا أنهم يؤمنون بالله.

ومن بين 63 في المئة، قال 31 في المئة إنهم يشعرون بقوة أن الفيروس التاجي هو رسالة من الله، في حين قال آخرون بنسبة مماثلة إنهم شعروا بذلك "بقوة إلى حد ما".

عندما ركز الاستطلاع على أعراق مختلفة، وجد أن 73 بالمئة من الأميركيين السود و65 بالمائة من الأميكيين من أصل إسباني شعروا أن الفيروس كان رسالة من الله، بينما قال 48 بالمائة من الأميركيين البيض الشيئ ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية الأميركيين المتدينين، أو ما يعادل 55 في المئة من مجتمع البحث، يعتقدون أن الله سيحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي، بينما قال 9 بالمئة إنهم يعتقدون أن الله قد تخلى عن البشرية.

وبينما يعتقد عدد كبير من المتدينين الأميركيين أن الفيروس رسالة من الله، وجد الاستطلاع أن هذه المجموعة نفسها قد قللت من بعض أنشطتها الدينية. 

وفقًا للاستطلاع، قال 38 بالمائة من المتدينين الأميركيين إنهم تبرعوا بالمال أو الطعام أو الإمدادات لمنظمة أو مجموعة دينية، وهو انخفاض كبير عن عام 201، حيث قال 53 بالمائة أنهم فعلوا الشيء نفسه.

ورصد الاستطلاع أيضًا انخفاضًا في عدد المتدينين الأميركيين الذين يتطوعون مع الجماعات الدينية بالإضافة إلى مساعدة أو مراجعة جيرانهم.

وفقًا للاستطلاع، قال 18 بالمائة من الأميركيين الذين لهم انتماء ديني إنهم تطوعوا مع مجموعة دينية منذ بدء جائحة الفيروس التاجي، بينما تطوع 34 بالمائة من المجموعة مع المنظمات في عام 2019. 

وقال 61 بالمائة من الأميركيين المتدينين أنهم ساعدوا أو قاموا بإعانة جيرانهم منذ بدء الوباء، مما يظهر انخفاضًا بمقدار نقطتين عن عام 2019، حيث قال 65 بالمائة أنهم فعلوا ذلك.

يستمر الفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب كوفيد- 19 الضار للجهاز التنفسي، في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي أضحت أكثر بلدان العالم تضررا من كورونا المستجد.

,وفقًا لإحصاء قدمته جامعة جونز هوبكنز، هناك حاليًا أكثر من 1.4 مليون حالة في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 86851 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة. 

وقال ترامب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحفي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.              
 

الحرة / وكالات - واشنطن