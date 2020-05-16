أميركا

حاكم نيويورك يكشف سبب إصابات كورونا الجديدة

رويترز
16 مايو 2020
أظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا
أظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو السبت إن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو لممارسة الرياضة أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين.

وذكر في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا أن "هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت".

وأظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا. وانخفض عدد الحالات الجديدة إلى 2419 يوم السبت من 2762 يوم الجمعة.

وقال كومو إنه تصور في الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم ضرورة النزول للعمل هم مصدر الحالات الجديدة، وأضاف "ثبت أن هذا خاطئ تماما". 

وأشار إلى أن "معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون".

رويترز

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أميركا

حاكم نيويورك يكشف سبب إصابات كورونا الجديدة

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أزمة كورونا

الولايات المتحدة تجيز استعمال أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

فرانس برس
16 مايو 2020
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية السبت باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا، ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات.

وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات "لاب كورب".

ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتغرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.

ويخصّ الإذن الصادر السبت أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول"، يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.

وتجاوز عدد الفحوص اليومية 300 ألف في الولايات المتحدة منذ الاثنين، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت"، أي نحو ضعف عدد الفحوص التي أجريت مطلع أبريل.

ويشترط في عدة مناطق من البلاد أن تظهر على الشخص أعراض، وتسجّل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المنطقة، حتى يسمح له بالحصول على أداة فحص.

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

فرانس برس