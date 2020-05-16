حاكم نيويورك يكشف سبب إصابات كورونا الجديدة

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو السبت إن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو لممارسة الرياضة أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين.

وذكر في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا أن "هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت".

وأظهرت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة في مختلف أنحائها تتراوح بين 2100 و2500 يوميا. وانخفض عدد الحالات الجديدة إلى 2419 يوم السبت من 2762 يوم الجمعة.

وقال كومو إنه تصور في الأسبوع الماضي أن الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم ضرورة النزول للعمل هم مصدر الحالات الجديدة، وأضاف "ثبت أن هذا خاطئ تماما".

وأشار إلى أن "معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون".