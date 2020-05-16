أميركا

300 مليون لقاح لكورونا بحلول يناير في الولايات المتحدة

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
اللقاح سيكون "واسع النطاق" وسيتوفر لشركاء الولايات المتحدة في الخارج
اللقاح سيكون "واسع النطاق" وسيتوفر لشركاء الولايات المتحدة في الخارج

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد الفيروس بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب"، وقال من البيت الأبيض: "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤكد فيها ترامب على موعد اللقاح، بعد تغريدة نشرها الخميس أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وأعلن ترامب خلال الخطاب عن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير اللقاح المنتظر لمجابهة الفيروس، تحت اسم "عملية الالتواء السريع".

ووصف ترامب المشروع بأنه "محاولة لم تشهدها البلاد منذ مشروع مانهاتن (النووي)، لم ير أحد شيئا مثل ما نفعله الآن داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى مساء الجمعة.

الحرة - واشنطن

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أميركا

قراصنة يهددون بتسريب معلومات "ضارة" عن ترامب

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
قراصنة الفدية في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة
قراصنة الفدية في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة

قالت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية إن مجموعة وصفتها بـ "العصابة الإجرامية الإلكترونية" زعمت أنها ستنشر معلومات عن الرئيس دونالد ترامب إذا لم تحصل على فدية قدرها 42 مليون دولار.

ولم تقدم المجموعة، أي دليل على أن لديها معلومات تعرض ترامب للخطر، أو تثبت تورطه في أي شيء معيب، إلا أنها أصدرت مجموعة من الملفات التي سرقتها من شركة المحاماة Grubman Shire Meiselas & Sacks استعرضت "أن بي سي نيوز" بعضا منها وقالت إنها "تبدو وثائق حقيقية".

وتستخدم المجموعة برنامج يدعى "الفدية" وهو نوع من البرامج الضارة لاقتحام شبكات أشخاص معينين وتشفيرها، ثم تطالب الضحايا بأموال لإعادة فتحها.

وإذا لم تدفع الضحية، تسرّب المجموعة النسخ غير المشفرة من الملفات المسروقة من تلك الشبكات للمطالبة بالدفع.

ونشرت الجماعة الإجرامية على مدونتها تهديدًا بنشر ملفات تتعلق بترامب، وكتبت في رسالة تهديد "الشخص التالي الذي سننشر ملفاته هو دونالد ترامب".

العصابة، على حد وصف "أن بي سي نيوز" أمهلت الرئيس ترامب أسبوعا واحدا، وقالت بنبرة وعيد "هناك سباق انتخابي في الأفق، ووجدنا الكثير من الغسيل القذر".

المجموعة توجهت بعد ذلك للأميركيين وزعمت قائلة "بالنسبة لكم أيها الناخبون، يمكننا أن نعلمكم أنه بعد مثل هذا المنشور، فلن تريدوا رؤيته كرئيس".

العصابة لم تترك أي فكرة عما إذا كانت تملك بالفعل معلومات قد تضر الرئيس ترامب، إذ لا يبدو جليا إذا كان الأمر جديا أم مجرد تهديد وحيلة للضغط على مكتب المحاماة لدفع المزيد.

بريت كالو، المختص في دراسة عصابات برامج الفدية في شركة مكافحة الفيروسات Emsisoft، قال لشبكة "أن بي سي نيوز" إنه يعتقد أن هذا "مجرد تهديد" لكنه قال إن هناك احتمالا في أن تكون القصة جدية.

شركة المحاماة التي تعرضت للقرصنة قالت لـ أن بي سي نيوز "على الرغم من استثمارنا الكبيرة في الأمن التكنولوجي المتطور، اخترق الإرهابيون الافتراضيون الأجانب شبكتنا ويطالبون 42 مليون دولار كفدية".

الحرة / ترجمات - واشنطن