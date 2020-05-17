أميركا

إصابة أكثر 10 رجال إطفاء في انفجار هزّ وسط لوس أنجلوس.. فيديوهات تظهر حجم الحريق

الحرة / وكالات - دبي
17 مايو 2020
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث

جرح 11 رجل إطفاء على الأقل في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجلوس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس ايريك سكوت لصحافيين أن الجرحى مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو عنج الساعة 18,30 (01,30 ت غ)، موضحا أن "انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة".
 

وقال نيكولاس برانج المتحدث باسم ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس إن رجال الاطفاء دخلوا المبنى ولم يكن هناك شيء غير معتاد حتى وقع الانفجار. 

وتابع أن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الالكتروني.

وكان الانفجار قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.
 

وأظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث. 

وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: " أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات".

وأوضحت ادارة الاطفاء في بيان أنه "تم انشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".

 

الحرة / وكالات - دبي

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17 مايو 2020
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ

سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز السبت.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

فرانس برس