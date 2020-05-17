أميركا

الانتخابات الأميركية.. الوباء يعقد السباق للبيت الأبيض

فرانس برس
17 مايو 2020
انتخابات نوفمبر بين ترامب (يسار) وبايدن (يمين) ستكون مختلفة عن أي انتخابات ماضية
انتخابات نوفمبر بين ترامب (يسار) وبايدن (يمين) ستكون مختلفة عن أي انتخابات ماضية

 لم تقتصر آثار وباء كورونا في الولايات المتحدة على شل الاقتصاد وحصد حوالى 90 ألف شخص حتى الآن، بل هز الحياة السياسية أيضا في هذا البلد فأعاد خلط الأوراق وبدد أي ثوابت قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

واتخذت المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب (73 عاما) والمرشح الديموقراطي جو بايدن (77 عاما) في السباق إلى البيت الأبيض منحى غير مسبوق في أي انتخابات ماضية.

والأمر المؤكد الوحيد أن فيروس كورونا المستجد الذي جمد الحملة الانتخابية وكاد يكمم صوت نائب الرئيس السابق، عزز توجها كان يرتسم بالأساس، وهو أن انتخابات 3 نوفمبر ستكون استفتاء على ترامب.

فالتاريخ، واستطلاعات الرأي، والتفوق الذي يحظى به الرئيس المنتهية ولايته على منافسه، والعبر الكبرى حول أهمية الاقتصاد مع اقتراب الاستحقاق... كل الثوابت التي كانت تحكم الانتخابات سقطت هذه المرة.

وقال الأستاذ في جامعة جورج واشنطن كريستوفر آرترتون "ليس لدينا أدنى فكرة عن المنحى الذي سيتخذه تطور الديناميكية"، مؤكدا أن أساليب التحليل التقليدية لم تعد تنطبق.

وفي وجه الانتقادات الشديدة التي تتناول إدارته للأزمة الصحية، وفي ظل عاصفة اقتصادية لم تتضح عواقبها بعد، اختار ترامب منذ بضعة أيام هدفا جديدا لهجماته هو سلفه باراك أوباما، وهو الورقة الرابحة الأكبر بيد خصمه بايدن الذي كان نائبا له على مدى ولايتيه الرئاسيتين.

ووعد ترامب بكشف معلومات حول ما أطلق عليه اسم "أوباما غيت"، بحسب تعبير مستوحى من فضيحة "ووترغيت"، من غير أن يعطي أي عناصر ملموسة عما ينسبه إلى سلفه.

ورد أوباما الخميس بكلمة واحدة على تويتر تدعو الديموقراطيين إلى التعبئة، فكتب "صوتوا".

"تحويل الاهتمام"

يسجل بايدن منذ أشهر تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي، في ظل التفاف الحزب حول ترشيحه.

غير أن المراقبين الذين فوجئوا في 2016 بفوز ترامب على هيلاري كلينتون، يتفادون الوثوق باستطلاعات الرأي الوطنية في بلد تحسم الانتخابات الرئاسية فيه على مستوى الولايات، ويعتمد نظام انتخابات غير مباشرة أتاح لترامب الفوز بالرئاسة رغم خسارته التصويت الشعبي.

وما يزيد الغموض أن بايدن لم يكن بالأساس يثير الكثير من الحماسة قبل أن يرغمه الوباء على لزوم منزله.

وحرم السياسي المخضرم الذي يثني أنصاره على قربه من الناس وقدرته على مشاركتهم انشغالاتهم، من خوض حملة انتخابية في حين أنه لا يتقن التقنيات الجديدة التي تمكنه من التواصل مع مؤيديه عبر الإنترنت.

ويؤكد فريق بايدن أنه يتصدر المعركة في المواقع التي ستحسم الانتخابات، لكن الحقيقة أن المرشح الديموقراطي يجد صعوبة في إيصال صوته مهما أجرى مقابلات وعقد طاولات مستديرة عبر الفيديو.

والأسوأ من ذلك أنه نجح مؤخرا في تصدر الأخبار، ولكن لينفي نفيا قاطعا ارتكاب تعديا جنسيا تتهمه به امرأة تدعى تارا ريد في وقائع تعود إلى العام 1993.

وإن كان ترامب تفادى التطرق إلى هذه الاتهامات في هجماته على خصمه، فهو لا يتردد في استهدافه على جبهات أخرى، فينعته بـ"جو النعسان" ويصفه بأنه متعب ومصاب بالخرف وتحت إمرة الصين.

وقال خبير التاريخ السياسي آلان ليشتمان الأستاذ بالجامعة الأميركية "لا شك أن ترامب سيفعل كل ما بوسعه ليحول الانتباه عن واقع الوباء العالمي والانهيار الاقتصادي. التمويه وتحويل الانتباه من أبرز ما يتقنه".

أوضح آرتنتون أنه إن كان الترشح للانتخابات في ظل اقتصاد منهار "يعتبر تقليديا معطى سلبيا جدا لرئيس منتهية ولايته"، فبعض الأميركيين لا يلقون اللوم بذلك على ترامب بل على الصين، تجاوبا مع خط هجومي "كثيرا ما يردده" فريق ترامب.

ويعي فريق بايدن هذا الخطر فيضاعف الرسائل مؤكدا أن ترامب قد لا يكون مسؤولا عن ظهور الفيروس، لكن إدارته السيئة للأزمة هي التي جعلت الولايات المتحدة في عين الإعصار.

ويملك ترامب الذي يعمل على حملته الانتخابية منذ دخوله إلى البيت الأبيض، تفوقا كبيرا على خصمه على صعيد التنظيم واستهداف الناخبين بشكل فائق الدقة على الإنترنت، وميدانيا.

وهو يحظى بمنبر لا يضاهى في البيت الأبيض، مع المؤتمرات الصحفية الكثيرة التي يعقدها والتنقلات التي استأنفها عبر الولايات المتحدة، وتغريداته التي يتابعها عشرات الملايين.
 

فرانس برس

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الانتخابات الأميركية.. الوباء يعقد السباق للبيت الأبيض

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إصابة أكثر من 10 رجال إطفاء في انفجار هزّ وسط لوس أنجلوس.. فيديوهات تظهر حجم الحريق

الحرة / وكالات - دبي
17 مايو 2020
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث

جرح 11 رجل إطفاء على الأقل في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجلوس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس ايريك سكوت لصحافيين أن الجرحى مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو عنج الساعة 18,30 (01,30 ت غ)، موضحا أن "انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة".
 

وقال نيكولاس برانج المتحدث باسم ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس إن رجال الاطفاء دخلوا المبنى ولم يكن هناك شيء غير معتاد حتى وقع الانفجار. 

وتابع أن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الالكتروني.

وكان الانفجار قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.
 

وأظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث. 

وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: " أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات".

وأوضحت ادارة الاطفاء في بيان أنه "تم انشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".

 

الحرة / وكالات - دبي