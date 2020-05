الانتخابات الأميركية.. الوباء يعقد السباق للبيت الأبيض

جرح 11 رجل إطفاء على الأقل في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجلوس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجلوس ايريك سكوت لصحافيين أن الجرحى مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو عنج الساعة 18,30 (01,30 ت غ)، موضحا أن "انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة".



وقال نيكولاس برانج المتحدث باسم ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس إن رجال الاطفاء دخلوا المبنى ولم يكن هناك شيء غير معتاد حتى وقع الانفجار.

وتابع أن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجلوس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الالكتروني.

وكان الانفجار قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.



Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq — sean miura (@seanmiura) May 17, 2020

وأظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث.

At least 10 firefighters injured following explosion in Los Angeles https://t.co/Vh9zA2iEwx — #PPOG (Putting People On Game) Podcasts (@ppogpod) May 17, 2020

وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: " أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات".

My thoughts are with our brave @LAFD firefighters. Closely tracking this situation as we continue to get more information. https://t.co/uT63AdvHGl — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 17, 2020

وأوضحت ادارة الاطفاء في بيان أنه "تم انشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".