القضاء يرفض طلب شكريلي الإفراج عنه للمساعدة في أبحاث كورونا

رفضت قاضية فدرالية أميركية طلبا تقدم به مارتن شكريلي الملقب بـ"فارما برو"، لإطلاق سراحه حتى يساهم في الأبحاث المتعلقة بتطوير علاج ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوافق حكم القاضية كيو ماتسوموتو الصادر السبت، مع دعوة المدعين الفدراليين ومسؤولي الإفراج الخاضع للرقابة، برفض التماس شكريلي الذي وصفوه في وثائق المحكمة بأنه نوع من "سلوك الغرور الزائد المتوهم" الذي أدى إلى الحكم عليه بفترة سجن طويلة في المقام الأول.

وكتبت ماتسوموتو أن "المحكمة لا ترى أن الإفراج عن السيد شكريلي سيحمي العموم، حتى وإن كان السيد شكريلي يسعى إلى استغلال خبرته في مجال الصيدلة للمساعدة في تطوير علاج ضد كوفيد-19 من دون مقابل كما يزعم".

وتابعت القاضية أن مسؤولي الإفراج الخاضع للرقابة يشككون في ادعاء شكريلي بخصوص قدرته على تطوير علاج ضد كورونا والذي حتى الآن لا يزال مستعصيا على أفضل العقول في المجالين الطبي والعلمي حول العالم والتي تعمل على مدار الساعة.

وأردفت ماتسوموتو "على أي حال، فإن نوايا الإيثار كما يصفها السيد شكريلي لا توفر أساسا قانونيا للموافقة على طلبه".

والقاضية ماتسوموتو هي نفسها من أصدر حكما بالسجن 84 شهرا على شكريلي في عام 2018 وغرامة تتجاوز قيمتها سبعة ملايين دولار بعد إدانته بالعديد من تهم الاحتيال.

وفي التماسه، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركتي تورينغ فارماسوتيكلز وكالوبايوس فارماسوتيكلز، إنه معرض لخطر الإصابة بكورونا لأنه كان يعاني من الربو خلال طفولته من دون أن يقدم أي دليل على أنه لا يزال يعاني من المرض التنفسي.

وقالت القاضية إن ما من حالات إصابة بالفيروس سجلت في سجن ألنوود الفدرالي في ولاية بنسلفانيا حيث يقبع، كما أنه فشل في تقديم وثائق تدعم مزاعمه بأنه معرض للإصابة بمضاعفات خطيرة لكورونا نظرا لمعاناته من مرض مزمن.

يذكر أن شكريلي كان صاحب قرار زيادة سعر عقار منقذ للحياة خاص بالإيدز من 13.50 دولارا للحبة إلى 750 دولارا للحبة، وتورط في سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.