أميركا

القضاء يرفض طلب شكريلي الإفراج عنه للمساعدة في أبحاث كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
مارتن شكريلي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 84 شهرا
مارتن شكريلي يقضي عقوبة بالسجن مدتها 84 شهرا

رفضت قاضية فدرالية أميركية طلبا تقدم به مارتن شكريلي الملقب بـ"فارما برو"، لإطلاق سراحه حتى يساهم في الأبحاث المتعلقة بتطوير علاج ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوافق حكم القاضية كيو ماتسوموتو الصادر السبت، مع دعوة المدعين الفدراليين ومسؤولي الإفراج الخاضع للرقابة، برفض التماس شكريلي الذي وصفوه في وثائق المحكمة بأنه نوع من "سلوك الغرور الزائد المتوهم" الذي أدى إلى الحكم عليه بفترة سجن طويلة في المقام الأول.

وكتبت ماتسوموتو أن "المحكمة لا ترى أن الإفراج عن السيد شكريلي سيحمي العموم، حتى وإن كان السيد شكريلي يسعى إلى استغلال خبرته في مجال الصيدلة للمساعدة في تطوير علاج ضد كوفيد-19 من دون مقابل كما يزعم".

وتابعت القاضية أن مسؤولي الإفراج الخاضع للرقابة يشككون في ادعاء شكريلي بخصوص قدرته على تطوير علاج ضد كورونا والذي حتى الآن لا يزال مستعصيا على أفضل العقول في المجالين الطبي والعلمي حول العالم والتي تعمل على مدار الساعة.

وأردفت ماتسوموتو "على أي حال، فإن نوايا الإيثار كما يصفها السيد شكريلي لا توفر أساسا قانونيا للموافقة على طلبه".

والقاضية ماتسوموتو هي نفسها من أصدر حكما بالسجن 84 شهرا على شكريلي في عام 2018 وغرامة تتجاوز قيمتها سبعة ملايين دولار بعد إدانته بالعديد من تهم الاحتيال. 

وفي التماسه، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركتي تورينغ فارماسوتيكلز وكالوبايوس فارماسوتيكلز، إنه معرض لخطر الإصابة بكورونا لأنه كان يعاني من الربو خلال طفولته من دون أن يقدم أي دليل على أنه لا يزال يعاني من المرض التنفسي. 

وقالت القاضية إن ما من حالات إصابة بالفيروس سجلت في سجن ألنوود الفدرالي في ولاية بنسلفانيا حيث يقبع، كما أنه فشل في تقديم وثائق تدعم مزاعمه بأنه معرض للإصابة بمضاعفات خطيرة لكورونا نظرا لمعاناته من مرض مزمن.

يذكر أن شكريلي كان صاحب قرار زيادة سعر عقار منقذ للحياة خاص بالإيدز من 13.50 دولارا للحبة إلى 750 دولارا للحبة، وتورط في سلسلة من عمليات الاحتيال المالي. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

وافق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي-سانتيس، على دفع ستة ملايين دولار تعويضا لرجل أسود كان قد أصيب بالشلل جراء إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه، معتقدا أنه كان يحمل مسدسا في يده، بينما ما حمله الرجل آنذاك لم يكن سوى هاتفه المتنقل، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وسيترتب على مكتب مأمور شرطة مدينة بالم بيتش دفع المبلغ إلى دونتريل ستيفنز (27 عاما)، والذي أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده في إطلاق نار تعرض له عام 2014.

وتلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

ووافقت الهيئة التشريعية للولاية في مارس بالأغلبية على مشروع قانون بشأن الحد الذي يمكن مطالبة الحكومات المحلية بدفعه مقابل الأضرار في معظم الحالات، والذي كان حده 200 ألف دولار.

ومنحت هيئة محلفين مدنية فيدرالية ستيفنز مبلغ 22 مليون دولار في 2016، بعد رفعه دعوى قضائية بشأن إصابته، وهو المبلغ الذي رفض مأمور الشرطة في بالم بيتش، ريك برادشو، دفعه آنذاك.

وعقب سنوات من النقاش، عرض برادشو على ستيفنز مبلغ 4.5 مليون دولار، وأضافت الهيئة التشريعية مبلغ 1.5 مليون دولار إلى ما عرضه برادشو.

وسيتم استخدام مبلغ 3.4 ملايين دولار من التعويضات لضمان حصول ستيفنز على راتب سنوي يغطي تكاليف معيشته ورعايته.

وسيحصل محامو الرجل على مبلغ 1.1 مليون دولار، وسيتم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية فواتيره الطبية.

وكان وكيل الشرطة آدامز لين قد لاحق ستيفنز، الذي كان عمره 20 عاما آنذاك، بسيارة الشرطة عقب أن ركب ستيفنز دراجته عابرا بين السيارات في طريق مزدحم. وأظهر تسجيل فيديو أن ستيفنز أبطأ دراجته وقفز عنها عندما رأى لين خلفه خلال دخوله في موقف سيارات مزدوج.

وخلال الاستماع لشهادة لين في 2016، قال إنه اعتقد أن ستيفنز يحاول الهرب، فخرج من سيارته لقطع الطريق عليه.

ويظهر الفيديو أن ستيفنز كان قد مشى متجها نحو الشرطي بعدما قفز من دراجته.

واستند محامي ستيفنز إلى أن الشرطي لا بد وأن كان قد سحب مسدسه بشكل فوري على الأغلب عقب نزوله من سيارته، وإلا فأنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار عليه بتلك السرعة.

واستغرقت هيئة المحلفين نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تقرر الوقوف بصف ستيفنز، بحكمهم أن الشرطي كان قد انتهك الحقوق المدنية لستيفنز.

الحرة / ترجمات - واشنطن