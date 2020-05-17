أميركا

الولايات المتحدة.. موظفو قطاع السيارات يستعدون للعودة إلى المصانع

فرانس برس
17 مايو 2020
عمالقة صناعة السيارات الأميركية يواكبون عودة تشغيل مصانعهم مع إجراءات سلامة لمنع تفشي كورونا بين العمال
عمالقة صناعة السيارات الأميركية يواكبون عودة تشغيل مصانعهم مع إجراءات سلامة لمنع تفشي كورونا بين العمال

 تستأنف الشركات الثلاث العملاقة في صناعة السيارات في ديترويت بولاية ميشيغن، تدريجيا إنتاجها في أميركا الشمالية اعتبارا من الاثنين، غير أن أجواء القلق ستبقى سائدة في سائر خطوط التجميع حيث يصعب التزام مبدأ التباعد الاجتماعي لتفادي مخاطر انتقال عدوى كورونا.

وتؤكد مجموعات "جنرال موتورز" (جي أم) و"فورد" و"فيات كرايسلر أوتوموبيلز" (أف سي إيه) أنها اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لحماية موظفيها، فيما يشكل فتح مصانع السيارات محطة محورية في إعادة إطلاق الاقتصاد الأميركي.

غير أن هذه الضمانات لا تقنع الجميع.

وقال مسؤول في نقابة "يونايتد أوتو ووركرز" النافذة في القطاع، طالبا عدم كشف اسمه، "أتوقع حصول بلبلة" مع استئناف المصانع نشاطها.

وتتزامن إعادة انطلاق النشاط في مصانع الشركات الكبرى الثلاث في 18 مايو، مع عودة الإنتاج في مصنع "تيسلا" بولاية كاليفورنيا بعد إشكالات بين رئيس المجموعة إيلون ماسك وسلطات مقاطعة ألاميدا، التي يتبع لها خط التجميع الوحيد الخاص بالمجموعة في الولايات المتحدة.

وسيتعين على الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الفاخرة احترام موجبات صحية مشددة.

وفي ولاية ميشيغن، عمدت الحاكمة غريتشن ويتمر تحت ضغط شركات تصنيع السيارات وتجهيزها، إلى تخفيف تدابير الحجر للسماح باستئناف الإنتاج مع احترام قواعد التباعد.

وبعد الإغلاق في مارس لتطويق تفشي الفيروس، يقول مصنعو السيارات الأميركية إنهم باتوا مستعدين لاستئناف النشاط.

وأكد رئيس مجموعة "فيات كرايسلر" مايك مانلي في بيان قبل أيام أن "أولويتنا المطلقة تبقى قبل أي شيء القيام بما هو مناسب لموظفينا".

وقال "لقد عملنا بصورة وثيقة مع النقابات لوضع بروتوكولات تضمن سلامة موظفينا في العمل ولوضع كل التدابير الممكنة لحمايتهم".

حماية المصانع

وبين التغييرات التي أدخلتها شركة "أف سي إيه"، تحسين الشروط الصحية على أكثر من خمسة ملايين متر مربع من المساحات الإنتاجية، ووضع برامج تعقيم جديدة لاحترام معايير النظافة. وقد جرى تعديل 4700 محطة عمل للسماح باحترام مبدأ التباعد.

وسيُفرض على جميع الموظفين والزوار الخضوع لفحوص حرارة واختبارات ذاتية للكشف عن الإصابة بالفيروس، كما ستدخل الشركة تعديلات على مواعيد انطلاق دوامات العمل وفترات الاستراحة لتعزيز التباعد بين الموظفين الذين سيُفرض عليهم وضع أقنعة ونظارات واقية، بحسب مسؤولين في "أف سي إيه".

ولفت مانلي إلى أن الشركة تستفيد من تجربة إعادة فتح المصانع في الصين وإيطاليا.

وقد أعلنت "جنرال موتورز" و"فورد" عن تدابير مشابهة.

وأشار نائب رئيس "جنرال موتورز" لشؤون السلامة في العمل، جيم غلين، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إلى أن الموظفين سيتبعون نظاما صارما في بداية كل يوم عمل، بما يشمل الإجابة على أسئلة استبيان وأخذ حرارة الجسم.

وأوضح غلين "لم نسجل أي إصابة مباشرة بين الموظفين" عند تطبيق هذه القواعد في مصانع "جي أم" في آسيا وتلك التي تصنع فيها حاليا تجهيزات طبية في الولايات المتحدة.

كذلك طلبت نقابة "يونايتد أوتو ووركرز" من "جنرال موتورز" و"فورد" و"أف سي إيه" تليين سياساتها بشأن التغيب عن العمل للموظفين الذين سيلازمون المنزل أو سيودعون أنفسهم في الحجر الصحي في حال شعروا بأعراض صحية.

غير أن أيا من هذه الشركات لن يجري فحوصا بوتيرة كبيرة للموظفين. وأوضحت مديرة الموارد البشرية لدى "فورد" كيرستن روبنسون خلال مؤتمر عبر الهاتف أن المجموعة لا تملك ما يكفي من موارد لإجراء فحوص دورية لموظفيها.

فحوص غير كافية 

ويطرح النقص في الفحوص إشكالية لنقابة "يونايتد أوتو ووركرز" التي لم تدعم في نهاية المطاف خطة استئناف العمل في قطاع صناعة السيارات.

وأكد رئيس النقابة روري غامبل أنه "فيما الشركات هي الوحيدة صاحبة الحق التعاقدي في تحديد موعد فتح المصانع، لدينا حق تعاقدي في حماية أعضائنا وسنستخدمه مهما كلف الأمر".

وتعود تحفظات النقابة خصوصا إلى أن أكثرية موظفي "جنرال موتورز" و"فورد" و"أف سي إيه" هم فوق سن الخمسين. وقد توفي حوالي 40 موظفا في قطاع صناعة السيارات الأميركية جراء فيروس كورونا المستجد، وفق النقابة.

وكتب أحد موظفي القطاع عبر فيسبوك "شخصيا، لا استعداد لدي للعودة إلى العمل وأشعر أنهم يتسرعون في إعادتنا إلى المصنع لتحقيق أرباح على حساب العاملين فيه".

واعتبر أن "من شبه المستحيل" تطبيق مبادئ التباعد في مصنع للسيارات ذي طموحات إنتاجية عالية.

فرانس برس

اقرأ أيضا

شهدت سياتل مواجهات بين الشرطة ومحتجين
أميركا

بعد مينيابوليس.. ترامب يوجه تحذيرا لمسؤولي سياتل: استعيدوا مدينتكم

تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
أميركا

تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9,3% هذا العام
اقتصاد

الفدرالي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلّي بنسبة 6,5% هذا العام

A demonstrator wearing a protective mask attends a Black Lives Matter protest in the aftermath of protests against the death of…
من زاوية أخرى

بعد مقتل فلويد.. ماذا سيقول مانديلا لترامب؟

يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
أميركا

بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

طالما كانت الجامعة مقصدا لأبناء المجتمعات السوداء في المدينة.
أميركا

طفلة فلويد تحظى بمنحة للدراسة الجامعية

أكثر من مليوني إصابة في الولايات المتحدة ونحو 113 ألف وفاة
أميركا

مليونا إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

أميركا

تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

وافق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي-سانتيس، على دفع ستة ملايين دولار تعويضا لرجل أسود كان قد أصيب بالشلل جراء إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه، معتقدا أنه كان يحمل مسدسا في يده، بينما ما حمله الرجل آنذاك لم يكن سوى هاتفه المتنقل، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وسيترتب على مكتب مأمور شرطة مدينة بالم بيتش دفع المبلغ إلى دونتريل ستيفنز (27 عاما)، والذي أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده في إطلاق نار تعرض له عام 2014.

وتلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

ووافقت الهيئة التشريعية للولاية في مارس بالأغلبية على مشروع قانون بشأن الحد الذي يمكن مطالبة الحكومات المحلية بدفعه مقابل الأضرار في معظم الحالات، والذي كان حده 200 ألف دولار.

ومنحت هيئة محلفين مدنية فيدرالية ستيفنز مبلغ 22 مليون دولار في 2016، بعد رفعه دعوى قضائية بشأن إصابته، وهو المبلغ الذي رفض مأمور الشرطة في بالم بيتش، ريك برادشو، دفعه آنذاك.

وعقب سنوات من النقاش، عرض برادشو على ستيفنز مبلغ 4.5 مليون دولار، وأضافت الهيئة التشريعية مبلغ 1.5 مليون دولار إلى ما عرضه برادشو.

وسيتم استخدام مبلغ 3.4 ملايين دولار من التعويضات لضمان حصول ستيفنز على راتب سنوي يغطي تكاليف معيشته ورعايته.

وسيحصل محامو الرجل على مبلغ 1.1 مليون دولار، وسيتم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية فواتيره الطبية.

وكان وكيل الشرطة آدامز لين قد لاحق ستيفنز، الذي كان عمره 20 عاما آنذاك، بسيارة الشرطة عقب أن ركب ستيفنز دراجته عابرا بين السيارات في طريق مزدحم. وأظهر تسجيل فيديو أن ستيفنز أبطأ دراجته وقفز عنها عندما رأى لين خلفه خلال دخوله في موقف سيارات مزدوج.

وخلال الاستماع لشهادة لين في 2016، قال إنه اعتقد أن ستيفنز يحاول الهرب، فخرج من سيارته لقطع الطريق عليه.

ويظهر الفيديو أن ستيفنز كان قد مشى متجها نحو الشرطي بعدما قفز من دراجته.

واستند محامي ستيفنز إلى أن الشرطي لا بد وأن كان قد سحب مسدسه بشكل فوري على الأغلب عقب نزوله من سيارته، وإلا فأنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار عليه بتلك السرعة.

واستغرقت هيئة المحلفين نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تقرر الوقوف بصف ستيفنز، بحكمهم أن الشرطي كان قد انتهك الحقوق المدنية لستيفنز.

الحرة / ترجمات - واشنطن