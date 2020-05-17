أميركا

انفجار يهزّ وسط لوس أنجلوس ويؤدي إلى إصابة 10 رجال إطفاء.. فيديوهات تظهر حجم الحريق

الحرة / وكالات - دبي
17 مايو 2020
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث
أظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث

أسفر انفجار في وسط مدينة لوس أنجلوس عن إصابة 10 رجال إطفاء، في وقت يحاول أكثر من 200 من زملائهم إخماد الحريق الذي انتشر في العديد من المباني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتم استدعاء رجال الإطفاء في البداية إلى شارع إيست بويد حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد بلاغ عن حريق في مبنى تجاري من طابق واحد. 

ولم يعرف على الفور إذا كان الحريق نشب داخل المركز التجاري أو المعامل المجاورة التي تنتج سجائر الكترونية.

وقال نيكولاس برانج المتحدث باسم ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس إن رجال الاطفاء دخلوا المبنى ولم يكن هناك شيء غير معتاد حتى وقع الانفجار. 

وأظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث. 

وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: " أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات".

الحرة / وكالات - دبي

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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة جراء كورونا

فرانس برس
17 مايو 2020
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ

سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز السبت.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

فرانس برس