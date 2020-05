انفجار يهزّ وسط لوس أنجلوس ويؤدي إلى إصابة 10 رجال إطفاء.. فيديوهات تظهر حجم الحريق

أسفر انفجار في وسط مدينة لوس أنجلوس عن إصابة 10 رجال إطفاء، في وقت يحاول أكثر من 200 من زملائهم إخماد الحريق الذي انتشر في العديد من المباني، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتم استدعاء رجال الإطفاء في البداية إلى شارع إيست بويد حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد بلاغ عن حريق في مبنى تجاري من طابق واحد.

ولم يعرف على الفور إذا كان الحريق نشب داخل المركز التجاري أو المعامل المجاورة التي تنتج سجائر الكترونية.

وقال نيكولاس برانج المتحدث باسم ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس إن رجال الاطفاء دخلوا المبنى ولم يكن هناك شيء غير معتاد حتى وقع الانفجار.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq — sean miura (@seanmiura) May 17, 2020

وأظهرت المروحيات الإخبارية عشرات عربات الإطفاء في مكان الحادث.

At least 10 firefighters injured following explosion in Los Angeles https://t.co/Vh9zA2iEwx — #PPOG (Putting People On Game) Podcasts (@ppogpod) May 17, 2020

وقال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي في تغريدة: " أفكاري مع رجال الإطفاء الشجعان نراقب عن كثب هذا الوضع بينما نواصل الحصول على مزيد من المعلومات".