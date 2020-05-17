أميركا

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة جراء كورونا

فرانس برس
17 مايو 2020
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ
سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة السبت جرّاء فيروس كورونا المستجدّ

سجّلت الولايات المتحدة 1237 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 88,730، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز السبت.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,466,682 إصابة.

فرانس برس

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الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"
جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"

أعلن عضو سابق في الحزب الجمهوري، صوت لصالح عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب المستقل عن ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأميركي جاستن أماش في سلسلة تغريدات، السبت، إنه كان يدرس الترشح عن الحزب الليبرتاري (حزب سياسي يعتنق الأفكار الليبرالية) لكنه قرر العدول عن هذا القرار.

وأوضح أنه أمضى قرابة ثلاثة أسابيع في تقييم هذا القرار، وتحدث مع مستشارين وأفراد من عائلته وأصدقائه وبعد "الكثير من التأمل" خلص إلى أن "الظروف لا تصلح" لنجاحه مرشحا للرئاسة هذا العام وبالتالي لن يترشح.

وألمح إلى أن الوباء الحالي سيعيق بشكل كبير قدرته على نجاح حملته "بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي" لذلك سيضطر "المرشحون الأقل شهرة" إلى الاعتماد على "الفرص الإعلامية للوصول إلى الناس".

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الحالية فإن الأميركيين أصبحوا مهتمين بحياتهم اليومية أكثر من اهتمامهم بالمناظرات السياسية وهي "أولويات" أصبحت تركز عليها وسائل الإعلام.

وأشار كذلك إلى "تحديات لجمع الأموال" بسبب "الاقتصاد الراكد" لأنه سيعيق قدرته على توجيه إعلانات لحملته الانتخابية.

الجدير بالذكر أن أماش ترك الحزب الجمهوري بعد خلافات شديدة مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح عضوا مستقلا في الكونغرس، وانضم إلى الديمقراطيين في مجلس النواب للتصويت لصالح مساءلة ترامب، التي أسدل عليها الستار في مجلس الشيوخ العام الماضي.

الحرة - واشنطن