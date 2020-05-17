أميركا

في يوم القوات المسلحة.. الجيش الأميركي لا يزال الأقوى عالميا

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي
امرأة من بين كل 7 مجندين في الجيش الأميركي

احتفلت القوات المسلحة الأميركية في الـ 16 من مايو بيوم القوات الأميركية المسلحة، والذي كان قد أقره الرئيس الأميركي هاري ترومان في عام 1949.

ويحتفل في هذا اليوم فروع الجيش الأميركي والتي تضم: القوات الجوية، والجيش، وخفر السواحل، والبحرية، وقوة الفضاء، وبما في ذلك عناصر الحرس الوطني أكانوا في صفوف العاملين أم الاحتياط.

الجيش الأميركي يصنف على أنه أقوى جيوش العالم وفق تقرير "global firepower" لعام 2020، وبميزانية تتجاوز الـ700 مليار دولار.

وفي هذا اليوم نكشف لكم أبرز الحقائق المتعلقة بالجيش الأميركي وفق أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

أعداد المجندين في الخدمة العسكرية تبلغ قرابة 1.37 مليون فرد، 1.2 مجندا منهم موجدون في الولايات المتحدة، والباقي يتوزعون حول العالم: في شرق آسيا حيث يقدر عددهم بأكثر من 90 ألف شخص، أو في أوروبا 66 ألف شخص، أو في منطقة الشرق الأوسط والذين يتجاوز عددهم 30 ألف شخص.

الجيش الأميركي بالأرقام
الجيش الأميركي بالأرقام

متوسط أعمار الموجودين في الخدمة العسكرية حاليا 27 عاما، و52 في المئة منهم متزوجون، ونحو 90 ألف مجند متزوجون من أشخاص آخرين في الخدمة العسكرية، فيما يبلغ متوسط الدخل السنوي لهم قرابة 41 ألف دولار.

ومن بين كل 7 عسكريين في الولايات المتحدة الأميركية توجد امرأة واحدة، فيما يبلغ متوسط عدد سنوات الخدمة العسكرية 6.4 سنوات.

ويعيش مجند واحد على الأقل من بين كل 3 مجندين في مساكن خاصة بالجيش أو بقواعد عسكرية، ويعيش أكثر من 642 طفلا في منزل يضم أطفال متوسط أعمارهم 7 أعوام.

وتعد الولايات المتحدة الأعلى في مجال الإنفاق على القوات المسلحة عالميا، حيث بلغت مخصصات 2019 أكثر من 732 مليار دولار، وهي تشكل 38 في المئة من الإنفاق العالمي، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" لعام 2020.

الحرة - واشنطن

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تعويض بالملايين لرجل أصيب بالشلل جراء رصاص الشرطة الأميركية

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 يونيو 2020
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.
تلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

وافق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي-سانتيس، على دفع ستة ملايين دولار تعويضا لرجل أسود كان قد أصيب بالشلل جراء إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه، معتقدا أنه كان يحمل مسدسا في يده، بينما ما حمله الرجل آنذاك لم يكن سوى هاتفه المتنقل، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وسيترتب على مكتب مأمور شرطة مدينة بالم بيتش دفع المبلغ إلى دونتريل ستيفنز (27 عاما)، والذي أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده في إطلاق نار تعرض له عام 2014.

وتلقى ستيفنز آنذاك أربع طلقات من الشرطي بجسده.

ووافقت الهيئة التشريعية للولاية في مارس بالأغلبية على مشروع قانون بشأن الحد الذي يمكن مطالبة الحكومات المحلية بدفعه مقابل الأضرار في معظم الحالات، والذي كان حده 200 ألف دولار.

ومنحت هيئة محلفين مدنية فيدرالية ستيفنز مبلغ 22 مليون دولار في 2016، بعد رفعه دعوى قضائية بشأن إصابته، وهو المبلغ الذي رفض مأمور الشرطة في بالم بيتش، ريك برادشو، دفعه آنذاك.

وعقب سنوات من النقاش، عرض برادشو على ستيفنز مبلغ 4.5 مليون دولار، وأضافت الهيئة التشريعية مبلغ 1.5 مليون دولار إلى ما عرضه برادشو.

وسيتم استخدام مبلغ 3.4 ملايين دولار من التعويضات لضمان حصول ستيفنز على راتب سنوي يغطي تكاليف معيشته ورعايته.

وسيحصل محامو الرجل على مبلغ 1.1 مليون دولار، وسيتم تخصيص مبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية فواتيره الطبية.

وكان وكيل الشرطة آدامز لين قد لاحق ستيفنز، الذي كان عمره 20 عاما آنذاك، بسيارة الشرطة عقب أن ركب ستيفنز دراجته عابرا بين السيارات في طريق مزدحم. وأظهر تسجيل فيديو أن ستيفنز أبطأ دراجته وقفز عنها عندما رأى لين خلفه خلال دخوله في موقف سيارات مزدوج.

وخلال الاستماع لشهادة لين في 2016، قال إنه اعتقد أن ستيفنز يحاول الهرب، فخرج من سيارته لقطع الطريق عليه.

ويظهر الفيديو أن ستيفنز كان قد مشى متجها نحو الشرطي بعدما قفز من دراجته.

واستند محامي ستيفنز إلى أن الشرطي لا بد وأن كان قد سحب مسدسه بشكل فوري على الأغلب عقب نزوله من سيارته، وإلا فأنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار عليه بتلك السرعة.

واستغرقت هيئة المحلفين نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تقرر الوقوف بصف ستيفنز، بحكمهم أن الشرطي كان قد انتهك الحقوق المدنية لستيفنز.

الحرة / ترجمات - واشنطن