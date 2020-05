مستشار لترامب يحمل الصين مسؤولية جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاد أميركا

ندد بيتر نافارو، أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب الاقتصاديين، باستجابة الصين لتفشي كورونا المستجد واتهمها بإخفاء الفيروس عن العالم وبالتالي هدم الاقتصاد الأميركي.

ولم يقل نافارو إن الصين كانت لديها نوايا لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، لكنه اتهم بكين، في تصريحات لشبكة ABC نيوز الأحد، بالفشل في احتواء تفشي الفيروس الجديد وبتضليل الدول الأخرى بخصوص حدته.

وقال "لم أقل إنهم فعلوا ذلك عمدا، لكن فيروسهم، ولنراجع الحقائق هنا وصححني إن كنت مخطئا، انتشر الفيروس في مقاطعة ووهان ورصد المريض صفر في نوفمبر. الصينيون وراء ردع منظمة الصحة العالمية ولمدة شهرين، أخفوا الفيروس عن العالم، ثم أرسلوا مئات آلاف الصينيين على متن طائرات إلى ميلانو ونيويورك وحول العالم لزرع ذلك"، من دون أن يقدم دليلا أن تلك الزيارات تمت بتوجيهات من السلطات الصينية.

وتابع أن السلطات الصينية كان بإمكانها حصر الفيروس في ووهان، لكنه تحول إلى جائحة بدل ذلك.

"لهذا أقول إن الصينيين فعلوا ذلك للأميركيين وهم مسؤولون الآن".

“Yes, I do blame the Chinese,” White House adviser Peter Navarro says on economic challenges in U.S. due to COVID-19, claiming that China “behind the shield of the World Health Organization — for two months— hid the virus from the world.” https://t.co/vTqcX6SuVX pic.twitter.com/6wtvIDI84i