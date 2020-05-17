أميركا

مستشار لترامب يحمل الصين مسؤولية جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاد أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
مواطنون صينيون في مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أواخر 2019
مواطنون صينيون في مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أواخر 2019

ندد بيتر نافارو، أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب الاقتصاديين، باستجابة الصين لتفشي كورونا المستجد واتهمها بإخفاء الفيروس عن العالم وبالتالي هدم الاقتصاد الأميركي.

ولم يقل نافارو إن الصين كانت لديها نوايا لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، لكنه اتهم بكين، في تصريحات لشبكة ABC نيوز الأحد، بالفشل في احتواء تفشي الفيروس الجديد وبتضليل الدول الأخرى بخصوص حدته.

وقال "لم أقل إنهم فعلوا ذلك عمدا، لكن فيروسهم، ولنراجع الحقائق هنا وصححني إن كنت مخطئا، انتشر الفيروس في مقاطعة ووهان ورصد المريض صفر في نوفمبر. الصينيون وراء ردع منظمة الصحة العالمية ولمدة شهرين، أخفوا الفيروس عن العالم، ثم أرسلوا مئات آلاف الصينيين على متن طائرات إلى ميلانو ونيويورك وحول العالم لزرع ذلك"، من دون أن يقدم دليلا أن تلك الزيارات تمت بتوجيهات من السلطات الصينية.

وتابع أن السلطات الصينية كان بإمكانها حصر الفيروس  في ووهان، لكنه تحول إلى جائحة بدل ذلك.

"لهذا أقول إن الصينيين فعلوا ذلك للأميركيين وهم مسؤولون الآن". 

تجدر الإشارة إلى أن نافارو، الذي يتولى منصب مدير مكتب سياسة التجارة والصناعة، قاد جهود الإدارة الأميركية للحصول على الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية خلال جائحة كورونا. 

وفي أواخر يناير، كان نافارو أحد أوائل مستشاري البيت الأبيض الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء الخطورة المحتملة لفيروس كورونا. وحذر في مذكرة من أن نقص الحماية المناعية أو علاج متوفر أو لقاح، سيجعل الأميركيين بلا حول ولا قوة، مشيرا إلى أن تفشيا قد يتحول إلى وباء. 

وقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى صباح الأحد، أكثر من مليون و478 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات 89 ألف حالة.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

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مطالبات بتمديد احتجاز عراقي متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
A prison warder holds the bars of a door at the entrance of the MAF (Maison d'arret pour femmes - Women detention house) at the…
طلب الادعاء تمديد احتجاز النوري - صورة تعبيرية

طالب مدعون عامون أميركيون بتمديد فترة احتجاز مهاجر عراقي متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والمشاركة في قتل اثنين من ضباط الشرطة العراقية بالرصاص في الفلوجة عام 2006.

واعتقل علي يوسف أحمد النوري قبل ثلاثة أشهر في ولاية أريزونا، ويقول الادعاء العام إنه يجب أن يبقى مسجونا إلى أن تنتهي قضية تسليمه لأنه "قد يهرب ويشكل خطرا على المجتمع".

كما طلب الادعاء من القضاة رفض التماس النوري باعتبار "جريمته ذات طبيعة سياسية"، وعدم تسليمه إلى العراق على هذا الأساس.

ووصل النوري إلى الولايات المتحدة كمهاجر عام 2009، وأصبح مواطنا أميركيا.

واعترضت محاميته جامي جونسون على حجج النيابة، مؤكدة "وجود فساد في النظام القضائي العراقي"، ومحذرا من أن أحمد قد "يقتل إذا ما أعيد إلى العراق".

وسوف يصدر القاضى الأميركي مايكل موريسي حكما فى وقت لاحق حول ما إذا كان يتعين إطلاق سراح النوري.

ونفى أحمد، الذي كان يدير مدرسة لقيادة السيارات فى فينيكس بولاية أريزونا، قبل القبض عليه في أواخر يناير، تورطه فى عمليات القتل وأنه عضو في جماعة إرهابية.

لكن الادعاء قال إن أحمد غادر العراق بعد عمليات القتل لتجنب الملاحقة القضائية، كما  شكك في مصداقية أحمد خاصة بشأن"تفسيراته المتضاربة" حول كيفية تعرضه لجروح ناجمة عن طلقات نارية أثناء وجوده في العراق، وسبب قضائه بعض الوقت في سجن سوري قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض دفاعها عن إطلاق سراحه، استشهدت المحامية جونسون بعمل أحمد السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، وقال إن موكله البالغ من العمر 42 عامًا، والذي يعاني من أمراض في القلب والرئة، معرض للإصابة بالفيروس التاجي في مركز الاحتجاز في فلورنسا بولاية أريزونا حيث يحتجز.

وقال المحققون إن مسلحين خرجوا من سياراتهم وأطلقوا النار على ضباط شرطة في الفلوجة قبل أن يفروا،

وقال شهود إن "مهاجما ملثما صوب مسدسا إلى رأس أحد الشهود، بينما حاول رجل ملثم آخر إطلاق النار على ضابط شرطة لكن مسدسه تعطل". وتعرف أحد الشهود فيما بعد على أحمد، الذي لم يكن يرتدي قناعا، على أنه زعيم الجماعة، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن أحمد ورجالا آخرين أطلقوا النار على الضابط خالد إبراهيم محمد، بينما كان يجلس خارج متجر، وتعرف أحد الشهود على أحمد، الذي سقط قناعه، كأحد المهاجمين، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد استقراره في ولاية أريزونا، تطوع أحمد في مجتمع اللاجئين في فينيكس وعمل كمستشار ثقافي عسكري، وسافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة الأفراد وهم يستعدون للانتشار في الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قول محاميه.

الحرة / ترجمات - واشنطن