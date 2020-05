مطالبات بتمديد احتجاز عراقي متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة

على الرغم من تمتع عالم الفيروسات والأوبئة الأميركي، جوزيف فير، بصحة جيدة واتباعه كافة الاحتياطات التي ينصح بها لتجنب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أدخل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، الذي يعتقد أنه انتقل إليه عبر عينيه عندما كان على متن طائرة مكتظة بالركاب.

وقال فير في تصريحات لشبكة NBC، إنه أصيب بالمرض بعد حوالي ثلاثة أيام على سفره إلى مدينته نيو أورلينز بولية لويزيانا.

وأوضح "كنت أضع كمامة وقفازين وقمت بعملية التعقيم الروتينية بالمناديل المعقمة.. لكن بالطبع لا تزال الإصابة بكورونا ممكنة عبر العينين"، مضيفا "وبالتأكيد لم أكن أضع نظارات واقية خلال الرحلة".

وتابع "ذلك واحد من ثلاثة مسالك ممكنة للإصابة بهذه العدوى والذي ببساطة لا نعطيه انتباها كثيرا. نميل إلى الانتباه إلى الأنف والفم لأنهما المسلكان الأكثر شيوعا".

My friends wondering where I’ve been: I came down with #COVID19 & am hospitalized. I’m on the other end of it, but not out of the woods yet. Please continue to social distance. I used max precautions, but still managed to contract it. Back as soon as I’m able, friends. #StaySafe pic.twitter.com/Ck75sKLOU3