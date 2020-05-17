أميركا

مطالبات بتمديد احتجاز عراقي متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
A prison warder holds the bars of a door at the entrance of the MAF (Maison d'arret pour femmes - Women detention house) at the…
طلب الادعاء تمديد احتجاز النوري - صورة تعبيرية

طالب مدعون عامون أميركيون بتمديد فترة احتجاز مهاجر عراقي متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والمشاركة في قتل اثنين من ضباط الشرطة العراقية بالرصاص في الفلوجة عام 2006.

واعتقل علي يوسف أحمد النوري قبل ثلاثة أشهر في ولاية أريزونا، ويقول الادعاء العام إنه يجب أن يبقى مسجونا إلى أن تنتهي قضية تسليمه لأنه "قد يهرب ويشكل خطرا على المجتمع".

كما طلب الادعاء من القضاة رفض التماس النوري باعتبار "جريمته ذات طبيعة سياسية"، وعدم تسليمه إلى العراق على هذا الأساس.

ووصل النوري إلى الولايات المتحدة كمهاجر عام 2009، وأصبح مواطنا أميركيا.

واعترضت محاميته جامي جونسون على حجج النيابة، مؤكدة "وجود فساد في النظام القضائي العراقي"، ومحذرا من أن أحمد قد "يقتل إذا ما أعيد إلى العراق".

وسوف يصدر القاضى الأميركي مايكل موريسي حكما فى وقت لاحق حول ما إذا كان يتعين إطلاق سراح النوري.

ونفى أحمد، الذي كان يدير مدرسة لقيادة السيارات فى فينيكس بولاية أريزونا، قبل القبض عليه في أواخر يناير، تورطه فى عمليات القتل وأنه عضو في جماعة إرهابية.

لكن الادعاء قال إن أحمد غادر العراق بعد عمليات القتل لتجنب الملاحقة القضائية، كما  شكك في مصداقية أحمد خاصة بشأن"تفسيراته المتضاربة" حول كيفية تعرضه لجروح ناجمة عن طلقات نارية أثناء وجوده في العراق، وسبب قضائه بعض الوقت في سجن سوري قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض دفاعها عن إطلاق سراحه، استشهدت المحامية جونسون بعمل أحمد السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، وقال إن موكله البالغ من العمر 42 عامًا، والذي يعاني من أمراض في القلب والرئة، معرض للإصابة بالفيروس التاجي في مركز الاحتجاز في فلورنسا بولاية أريزونا حيث يحتجز.

وقال المحققون إن مسلحين خرجوا من سياراتهم وأطلقوا النار على ضباط شرطة في الفلوجة قبل أن يفروا،

وقال شهود إن "مهاجما ملثما صوب مسدسا إلى رأس أحد الشهود، بينما حاول رجل ملثم آخر إطلاق النار على ضابط شرطة لكن مسدسه تعطل". وتعرف أحد الشهود فيما بعد على أحمد، الذي لم يكن يرتدي قناعا، على أنه زعيم الجماعة، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن أحمد ورجالا آخرين أطلقوا النار على الضابط خالد إبراهيم محمد، بينما كان يجلس خارج متجر، وتعرف أحد الشهود على أحمد، الذي سقط قناعه، كأحد المهاجمين، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد استقراره في ولاية أريزونا، تطوع أحمد في مجتمع اللاجئين في فينيكس وعمل كمستشار ثقافي عسكري، وسافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة الأفراد وهم يستعدون للانتشار في الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قول محاميه.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

مطالبات بتمديد احتجاز عراقي متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة

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أزمة كورونا

خبير فيروسات يعتقد أنه أصيب بكورونا عبر عينيه على متن طائرة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
صورة نشرها جوزيف فير على تويتر خلال فترة علاجه من كورونا في المستشفى
صورة نشرها جوزيف فير على تويتر خلال فترة علاجه من كورونا في المستشفى

على الرغم من تمتع عالم الفيروسات والأوبئة الأميركي، جوزيف فير، بصحة جيدة واتباعه كافة الاحتياطات التي ينصح بها لتجنب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أدخل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، الذي يعتقد أنه انتقل إليه عبر عينيه عندما كان على متن طائرة مكتظة بالركاب.

وقال فير في تصريحات لشبكة NBC، إنه أصيب بالمرض بعد حوالي ثلاثة أيام على سفره إلى مدينته نيو أورلينز بولية لويزيانا.

وأوضح "كنت أضع كمامة وقفازين وقمت بعملية التعقيم الروتينية بالمناديل المعقمة.. لكن بالطبع لا تزال الإصابة بكورونا ممكنة عبر العينين"، مضيفا "وبالتأكيد لم أكن أضع نظارات واقية خلال الرحلة".

وتابع "ذلك واحد من ثلاثة مسالك ممكنة للإصابة بهذه العدوى والذي ببساطة لا نعطيه انتباها كثيرا. نميل إلى الانتباه إلى الأنف والفم لأنهما المسلكان الأكثر شيوعا". 

وأردف "لكن قطرات جهاز التنفس، التي ينتهي بها الأمر في عينيك، معدية بنفس المستوى".

ولأن فير كان يغطي أنفه وفمه خلال الرحلة، ولأنه لم يتوجه إلى أي مكان بعد وصوله إلى نيو أورلينز، باستثناء منزله، ثم مرض بعد أيام، فإنه يعتقد أن الفيروس ربما دخل إلى جسده عبر عينيه عندما كان في الطائرة.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من شخص إلى آخر عبر قطرات الجهاز التنفسي التي يتم إنتاجها عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب. 

ويمكن أن ينتهي الأمر بتلك القطرات إما على أفواه أو أنوف أشخاص على مسافة قريبة أو احتمال استنشاقهم إياها بحيث تصل إلى الرئتين، وفق CDC، التي تشير إلى أن الفيروس لا ينتشر بسهولة عبر طرق أخرى. 

لكن قد يكون ممكنا لشخص أن يصاب بكوفيد-19 من خلال لمسه سطحا أو شيئا ملوثا بالفيروس ثم يلمس بعد ذلك فمه أو أنفه أو ربما عينيه، بحسب CDC، التي أردفت "لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، إلا أننا لا نزال نكتشف المزيد عن هذا الفيروس".

وقال فير الذي يصف وضعه الصحي قبل المرض بأنه "ذروة الصحة الجيدة في حياتي"، "أعتقد أن هناك الكثير مما لا نعرفه عن الفيروس".

 وأوضح أن أعراضا تشبه الإنفلوانزا ظهرت عليه في البداية، ثم بدأ يفقد شهيته. لكنه عندما بدأ يشعر بصعوبة في التنفس استدعى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

وعندما وصل إلى المستشفى، طلب عدم وضعه على جهاز تنفس، الذي قد يكون ضرره أكثر من نفعه في كثير من الحالات، وإعطاءه فقط قناع أكسجين بدل ذلك.

وبعد أيام، بدأ التجاوب مع الأكجسين والأدوية التي كانت ضمن خطة علاجه من الالتهاب الرئوي الذي رافق الفيروس.  

 

الحرة / ترجمات - واشنطن